الأنتخابات الى أين؟!

قيصر الهاشمي ||
اغلب الذين لا يشتركون في الانتخابات ليس لديهم قناعة بنزاهة الانتخابات ولا بنظام التقسيمات الذي يجعل من الدستور كتاب على الرف او عصا تستعمل وقت الحاجة ومتى ما تم الاحتكام للدستور والديموقراطية الحقيقية بدون فرض سترى حجم المشاركة
فلا يوجد نظام سياسي يشترك الفائز والخاسر بالسلطة ولا يوجد نظام سياسي ينشر غسيله بهذه الوقاحة والصلافة ويستمر رغم الخسائر البشرية والمالية والجغرافية والاجتماعية وكذلك الاقتصادية
وعلى رؤوس الاشهاد ياتي ضباط مخابرات اجنبية يرسمون خارطة الانتخابات والكتل السياسية
والله مهزلة وضحك
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