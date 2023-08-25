المقالات

إلى قادة وضباط المواكب الحسينية…


علي السراي||

 

واهم من قال أن السِتار قد أُسدل  على ملحمة السماء بعد تلك الظهيرة الحمراء، وإن الباطل قد علا أكتاف الحق وانزوى منتشياً معربداً بساعات من النصر الذي سرعان ما تحول إلى هزيمة معلناً أنتصار الدم على السيف، فثورة الحسين هي مشروع حياة ونهضة أُمة، وتمهيد عظيم لقيام أعظم تتسيد فيه حاكمية الله في الارض على يد وعد السماء وحلم الانبياء مهدي آل محمد صلوات ربي عليه وآله،لقد شكلت واقعة الطف منعطفاً خطيراً ومفصلاً محورياً في كل أحداث التأريخ ، وكل فصل فيها يمثل نهج ورسالة وأمة حية، وما زيارة الاربعين إلا إمتداد طبيعي لتلك الملحمة العاشورائية الخالدة التي تنهل الامة من معينها الصافي كل معاني الشجاعة والتضحية والايثار والاباء والكرم والجود بالنفس…

وواهم من ظن إنها مجرد مراسيم لإيام وتنتهي… بل هي ميدان قتال،  ومدرسة إعداد وتأهيل جيشاً عقائدياً جاهزاً لتحمل مسؤولية القيام المهدوي الموعود، وهذا ما رأيناه واضحاً جلياً في فتوى الدفاع المقدس.وكيف لبى الاربعينيون النداء فانقذوا العراق وشعبه ومقدساته من فم الشيطان بملاحم كربلائية أذهلت العالم بأسره،وكان لكم يا خدام المواكب الحسينية وأبطال الدعم اللوجستي دوراً محورياً فيها، فقد كنتم فيلقاً مقاتلاً قائماً بذاته لم تخلو منكم جبهة أو ساتر أو ساحة قتال بدعمكم ورفدكم كل قطعات الحشد المقدس والقوات المتجحفلة معه بكل مايحتاجونه من طعام وشراب وحتى بالاموال ،نعم…كنتم بحق قادة وضباط فيلق العطاء والايثار الحسيني، 

والان…ما أن حلت زيارة الاربعين حتى تنكبتم الراية مجدداً ونزلتم لساحات الجود والكرم تقدمون الغالي والنفيس لزوار إمامكم أبي الاحرار الحسين عليه السلام، فكل موكب فيكم هو كتيبة مقاتلة وكردوس في طريق التمهيد المقدس، وكلما زاد تفاني أحدكم في الخدمة والعطاء كلما زادت رتبته ومكانته ، لقد كان جون سلام الله عليه خادماً للحسين علي السلام مثلكم … فأضحى قائداً في عرصات كربلاء يتمنى العباد الوصول إلى رتبته ومكانته الرفيعة متوسماً وسام الشهادة الحمراء…

أيها الفرسان الابطال…

نُقبل أقدامكم ألتي وقفت على فسطاط سفرة الحسين وخدمة زواره، وأيادكم التي قدمت العطاء سخياً ودون كلل أو ملل، وكيف تكلون أو تملون وأنتم تعلمون أن من تقف على راس سفرتكم  هي أُم كربلاء بأجمعها، تلك المثكولة بقتل ولدها الحسين عليه السلام… نعم هي من تقف على رأس سفرتكم صلوات ربي  عليها، فهنيئا لكم أيها الضباط و القادة الشجعان في فيلق الكرم والعطاء وسام الخدمة الحسينية… ذلك الجواز الذي سيكون لكم جوازاً على الصراط …  فلقد أصبحتم بحق… حديث العالم ومضرباً للأمثال…

هنيئاً لكم ولكل من سُجل خادماً في سجل خدمة الحسين …وذلك هو الفوز العظيم… 

اللهم بحق الحسين 

أشفي صدر الحسين بفرج

وليك القائم… 

واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه 

إنك سميع مجيب

والحمد لله رب العالمين…

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ظاهرة تمجيد المجرمين و الولاء للظالمين
المدفع النمساوي والهلع الصدامي
إلى قادة وضباط المواكب الحسينية…
الجمهوريّة الإسلاميّة: من مسارٍ داخليّ إلى تأثيرٍ إقليمي
أخاف من الحـشَّــديين على الحـشَّــد 
لا يستقيم امر الدولة الا بالمواطنة
في القلب شجى وفي العين قذى ...
التحركات الامريكية في المنطقة..هجوم أم دفاع؛ أم هي أفلام هوليودية؟!
الاستثمار الأفضل للدرجات الوظيفة لوزارة التربية
إحذروا مخطط المجندرين في زيارة الاربعين ومصائد بنات الرفيقات
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابراهيم محمد عبد الرحمن بلال : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ...السيد معالى رئيس الوزراء والسيد المبجل وزير الاوقاف احيط ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
ابن النجف : اذا كان رئيس الوزراء لايستطيع اقالة محافظ النجف الأشرف النجف تحمله المسؤولية كاملة في الحوادث المرورية التي ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
ابن النجف : لانعتقد ان محافظ النجف الأشرف د. ماجد الوائلي يستطيع أن يتعاون في هذا المجال لانه قام بحفر ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
سجاد عبد الحسين : احسنتم وفقكم الله لكل خير ...
الموضوع :
قادة سياسيون والشذوذ الجنسي "الجندر"
محمد كردي : الله شاهد ورقيب ب 2 مليونين و400 الف صرفت يلا وصلت دبي من مطار بغداد بس ع ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
علي لطيف شريف صبيح الخاقاني : دولة رئيس الوزراء المحترم معالي السيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقة على شمول طلبة السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علي الموسزي النقيب : سلام عليكم و عظم الله اجوركم صدقت في مقالتكم الكريمة. و السبب هو لان البلد بيدهم حيث ...
الموضوع :
سؤال عادي..وليس خروج عن الاسلام  !!
فيصل : امريكا في افول، لاتحتمل حرب مفتوحة مع اكثر من عدو، اعتقد هذا تهويل لحلب اموال! في اعتقاد ...
الموضوع :
شمال وشرق سوريا المعركة القادمة واقعَة لآ محالَة وستكون أم المعارك،
باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ...
الموضوع :
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
فيسبوك