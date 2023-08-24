المبادئ الإنسانية النبيلة: لا نريد أن تموت فينا

سلام الطيار ||

إنّ المبادئ والقيم الإنسانية هي أسس ترتكز عليها الحضارات والمجتمعات، وتمثل العمق الروحي والأخلاقي للإنسان. ومن بين هذه المبادئ النبيلة، تتألق حسّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حسّ الشهادة، حسّ الجهاد، وروح التضحية في سبيل الحق. ولن نرضى بأن تموت هذه المبادئ فينا.

إنّ حسّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمثل أحد أسمى مظاهر التواصل الاجتماعي الإيجابي. إنه الدافع لتحسين المجتمعات من خلال تشجيع الخير ومنع الشر. نؤمن بأن هذا الحس يجب أن يظل حيًا في نفوسنا، لأنه يساهم في بناء مجتمع أكثر تلاحمًا وعدالة.

حسّ الشهادة هو تعبير عن تضحية الإنسان بنفسه من أجل الحق والعدالة. إنه الروح التي تجعل الإنسان يواجه التحديات بقوة وشجاعة، حيث يفضل الشهادة على الاستسلام للظلم والقهر. نحن نؤمن بأن هذا الحس لا يمكن أن يتوقف في نفوسنا، لأنه يعكس إصرارنا على الوقوف في وجه الظلم بكل قوة.

حسّ الجهاد يعبّر عن النضال المستمر لتحقيق الخير والعدالة. إنه التفاني في سبيل تحقيق الأهداف النبيلة، سواءً في ميادين العلم أو القيم أو الدفاع عن الحقوق. نحن لا نريد أن يتلاشى هذا الحس من قلوبنا، بل نريد أن نحافظ على روح الجهاد لنواصل تطوير أنفسنا ومجتمعاتنا.

روح التضحية في سبيل الحق تعكس إيماننا بأهمية التفاني والتضحية من أجل تحقيق القيم السامية. إنها روح العطاء والبذل التي تنمو في قلوبنا عندما نجد أنفسنا أمام فرصة لتحقيق الخير ومساعدة الآخرين. نحن نؤمن بأن هذه الروح يجب أن تظل نابضة في أفعالنا وتصرفاتنا.

في الختام، نحن نتعهد بعدم السماح لهذه المبادئ الإنسانية النبيلة بأن تموت فينا. سنبذل جهدنا.