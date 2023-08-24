‎د محمد القريشي ||

يميز الفيلسوف الفرنسي بيركاسون بين مفهومين للوقت متناقضين : يتعلق الأول بالزمن الفيزيائي( أو الزمن الاجتماعي) والثاني الزمن المقدس، حيث يكون الأول خطياً وغير قابل للتكرار ويقود إلى الفقدان أو الموت أو الخسارة ويكون الثاني ( الزمن المقدس )، محورا تدور حوله الأحداث التاريخية والأشخاص الذين ينجزون أعمالا خارقة.

‎هذا الزمن هو الذي يعيشه الناس في إحيائهم لذاكرة الثورة الحسينية المتجددة في كل عام، حين تنكسر انسيابية الزمن الفيزيائي المألوف بوقفات (مناسبات متكررة )"يُـتزوّد" فيها المحبون بشحنات (المعنى والقيم ) ويتم خلالها كسر الرتابة التي يفرضها عليهم الزمن اليومي المعتاد..

‎ولكن هل تتحدد ممارسات الطقوس ( بالمعنى فقط ) أم تتجاوزه لتحويل (المعنى) إلى (قيمة) مادية ( ( فعل سياسي - فعل إنساني - فعل أجتماعي وغير ذلك ) تؤثر في حاضر الجماعة ومستقبلها ؟؟؟

من مقالتي (ماذا تعني طقوس كربلاء ؟)