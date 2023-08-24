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ماذا تعني طقوس كربلاء ؟


‎د محمد القريشي ||

 

يميز  الفيلسوف الفرنسي بيركاسون  بين مفهومين للوقت متناقضين : يتعلق الأول بالزمن الفيزيائي( أو الزمن الاجتماعي)  والثاني الزمن  المقدس، حيث يكون الأول خطياً وغير قابل للتكرار ويقود إلى الفقدان أو الموت أو الخسارة ويكون الثاني ( الزمن المقدس )، محورا تدور حوله الأحداث التاريخية والأشخاص  الذين ينجزون أعمالا خارقة.

‎هذا الزمن هو الذي يعيشه  الناس في إحيائهم  لذاكرة الثورة الحسينية المتجددة  في كل عام، حين تنكسر انسيابية الزمن الفيزيائي المألوف بوقفات  (مناسبات متكررة )"يُـتزوّد" فيها المحبون بشحنات (المعنى والقيم ) ويتم خلالها كسر الرتابة التي يفرضها عليهم  الزمن اليومي المعتاد..

‎ولكن هل تتحدد ممارسات الطقوس ( بالمعنى فقط ) أم تتجاوزه لتحويل (المعنى) إلى (قيمة) مادية (  ( فعل سياسي - فعل إنساني - فعل أجتماعي وغير ذلك ) تؤثر في حاضر الجماعة ومستقبلها ؟؟؟

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