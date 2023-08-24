المقالات

وقفة على شاطئ كريم آل محمد "عليه السلام"..


كوثر العزاوي ||

 

الإمام الحسن المجتبى"عليه السلام" هو الامتداد الحقيقي لشخصيّة جدّه المصطفى"صلّى الله عليه وآله" وأبيه المرتضى"عليه السلام"، ومَن يُضيء متأمّلًا خُطَبهِ وحِكَمِهِ ورسائله لأبْصرَ ذلك التميّز الفكريّ النابض الذي يرسم خريطة عمل تتجلى بها عوامل النجاح والفلاح ، وفيما يلي قطرةُ حكمةٍ من غور بَحرِه الزاخر بغرر الحِكَم وقصار الكلمات كما في قوله "عليه السلام": 

{هلاك المرء في ثلاث: "الكِبَر والحرص والحسد"، ففي الكبر هلاك الدين وبه لُعِن إبليس، والحرص عدوّ النفس وبه اُخرِج آدم من الجنة، والحسد رائد السوء ومنه قتل قابيل هابيل}

إنه توجيه جامع مانع يحذّر من  خطر الأمراض القلبية وأشدّها علّة، حيث يضع المؤمن أمام حقيقة هذه الأمراض التي تصيب البشر سيما المؤمنين منهم، عسى ذلك المبتلى يضع نصب عينه حقيقة هذه الأسقام ونتائجها في الدنيا والآخرة،

ليجتهد في مجانبتها بالابتعاد!

وكما استوحينا درسًا في النهي عن مضلّات الصفات الذميمة، فقبال ذلك درسًا آخرا جدير بالأستلهام،

ولعله أبرز ماعُِرف به الإمام الحسن المجتبى"عليه السلام"وهو "الكرم"،  

وذلك من محامد الصفات التي ارتبطت باسمه" سلام الله عليه" 

حتى كُنّيَ بكريم أهل البيت ، لانه طالما انبرى يُقاسم الله أمواله ثلاث مرّات كما نُقلَ في كتب السيرة {فنصفٌ يدفعه في سبيل الله و نصفٌ يُبقيه له ، بل وصل إلى أبعد من ذلك، فقد أخرج ماله كلّه مرتين في سبيل الله ولا يُبقي لنفسه شيء! فلاعجب وهو سليل مَن الذي قال الله فيهم :

{وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }الحشر ۹

وماتلك المزيّة السامية إلّا احدى الدروس القيمة التي أراد الإمام أن يُعلّمهُا الموالين في البذل والعطاء من أجل القضاء على التفاوت الطبقي إضافة الى إعطاء درس في الإيثار والتكافل الاجتماعي، وذلك من خلال خطواته العملية في البذل والسخاء بأن ناصف الله تعالى أمواله ثلاث مرات، وخرج من أمواله كلياً، فقدّم جميع ما يملك في سبيل الله وبدأ حياته جديدة! ومن هنا جاء لقب الإمام "كريم أهل البيت" ترجمة واقعية حيّة يُستفاد منها في  إصلاح المجتمع وإشاعة الفضائل وروح الإيثار في الناس، وبذلك يتضح لنا أن  النهج القيَمي النبويّ العلويّ الرساليّ، إنما هو ذات النهج الحسنيّ الذي سار عليه في الأمة التي تلامس قيم ومفاهيم السماء بكل مشاعرها، ثم تعِيَها وتؤمن بها لتكون ثقافتها ونهجها في الحياة عبر الأجيال حتى بلوغ عصر قائمهم وبه تُختَمُ العصور، لتُضيء به ظلمات الأرض وتمتلئ قسطًا وعدلًا بعد أن مُلأَت ظلمًا وجورا.

 

٧-صفر ١٤٤٥هج

٢٣-٨-٢٠٢٣م

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد الشعبي المقدس: صمام الأمان العسكري والسياسي والاجتماعي
تحريض الناس على الحكومة 
وقفة على شاطئ كريم آل محمد "عليه السلام"..
يفغيني بريغوجين مؤسس مجموعة فاغنر وحادث مقتله
أعظم مقاومة بالتاريخ
تراب الساتر يتوضأ من أقدامهم..!
عن الإمام الحسن (عليه السلام):
إلى الباذلين في طريق العشق الحسيني .
ابو احسان يعري اصحاب الفخامة ولابسين التيجان !!
يم الأكراد..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابراهيم محمد عبد الرحمن بلال : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ...السيد معالى رئيس الوزراء والسيد المبجل وزير الاوقاف احيط ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
ابن النجف : اذا كان رئيس الوزراء لايستطيع اقالة محافظ النجف الأشرف النجف تحمله المسؤولية كاملة في الحوادث المرورية التي ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
ابن النجف : لانعتقد ان محافظ النجف الأشرف د. ماجد الوائلي يستطيع أن يتعاون في هذا المجال لانه قام بحفر ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
سجاد عبد الحسين : احسنتم وفقكم الله لكل خير ...
الموضوع :
قادة سياسيون والشذوذ الجنسي "الجندر"
محمد كردي : الله شاهد ورقيب ب 2 مليونين و400 الف صرفت يلا وصلت دبي من مطار بغداد بس ع ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
علي لطيف شريف صبيح الخاقاني : دولة رئيس الوزراء المحترم معالي السيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقة على شمول طلبة السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علي الموسزي النقيب : سلام عليكم و عظم الله اجوركم صدقت في مقالتكم الكريمة. و السبب هو لان البلد بيدهم حيث ...
الموضوع :
سؤال عادي..وليس خروج عن الاسلام  !!
فيصل : امريكا في افول، لاتحتمل حرب مفتوحة مع اكثر من عدو، اعتقد هذا تهويل لحلب اموال! في اعتقاد ...
الموضوع :
شمال وشرق سوريا المعركة القادمة واقعَة لآ محالَة وستكون أم المعارك،
باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ...
الموضوع :
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
فيسبوك