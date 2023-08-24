المقالات

عن الإمام الحسن (عليه السلام):


سلام الطيار ||

 

الإمام الحسن بن علي (عليه السلام) هو السبط الأكبر لرسول الله محمد (صلى الله عليه وسلم) وفقًا للتراث الشيعي. ولد في العام 625 ميلادي في المدينة المنورة، وكان له دور مهم وبارز في توجيه الأمور بعد وفاة النبي محمد.

بعد وفاة النبي، تعرض المسلمون لمرحلة حرجة تتطلب القيادة والتوجيه. شهد الإمام الحسن تحديات عديدة، وقد أدى دورًا حيويًا في تهدئة التوترات وتوجيه الأمور. قدم تنازلات لتحقيق الوحدة والسلام بين المسلمين، حيث أبرم معاهدة سلام مع معاوية بن أبي سفيان، وهو أمر استثنائي للحفاظ على استقرار المسلمين.

بالإضافة إلى دوره السياسي، كان للإمام الحسن جوانب أخرى من إسهاماته. كان بناء الجسور بين مختلف الفصائل والمجتمعات المسلمة جزءًا من رؤيته، حيث سعى جاهدًا لتعزيز التواصل والتفاهم بين المسلمين، وهذا ساهم في تعزيز الوحدة الإسلامية.

باختصار، يعد الإمام الحسن (عليه السلام) شخصية مهمة في تاريخ الإسلام، حيث قدم مساهمات فعّالة في توجيه الأمور وبناء الوحدة. تظل إسهاماته مصدر إلهام للمسلمين حول العالم في التعامل مع التحديات والسعي نحو السلام والوئام.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أعظم مقاومة بالتاريخ
تراب الساتر يتوضأ من أقدامهم..!
عن الإمام الحسن (عليه السلام):
إلى الباذلين في طريق العشق الحسيني .
ابو احسان يعري اصحاب الفخامة ولابسين التيجان !!
يم الأكراد..!
صراع وجود.. والتحركات الأمريكية تحت المجهر..
مجمعات سكنية ( بالدولار )  !
إلى الراقصين على إيقاع رومانوسكي…
في الإنتخابات .. احذروا تغير "جلود" اللصوص !
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابراهيم محمد عبد الرحمن بلال : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ...السيد معالى رئيس الوزراء والسيد المبجل وزير الاوقاف احيط ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
ابن النجف : اذا كان رئيس الوزراء لايستطيع اقالة محافظ النجف الأشرف النجف تحمله المسؤولية كاملة في الحوادث المرورية التي ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
ابن النجف : لانعتقد ان محافظ النجف الأشرف د. ماجد الوائلي يستطيع أن يتعاون في هذا المجال لانه قام بحفر ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
سجاد عبد الحسين : احسنتم وفقكم الله لكل خير ...
الموضوع :
قادة سياسيون والشذوذ الجنسي "الجندر"
محمد كردي : الله شاهد ورقيب ب 2 مليونين و400 الف صرفت يلا وصلت دبي من مطار بغداد بس ع ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
علي لطيف شريف صبيح الخاقاني : دولة رئيس الوزراء المحترم معالي السيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقة على شمول طلبة السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علي الموسزي النقيب : سلام عليكم و عظم الله اجوركم صدقت في مقالتكم الكريمة. و السبب هو لان البلد بيدهم حيث ...
الموضوع :
سؤال عادي..وليس خروج عن الاسلام  !!
فيصل : امريكا في افول، لاتحتمل حرب مفتوحة مع اكثر من عدو، اعتقد هذا تهويل لحلب اموال! في اعتقاد ...
الموضوع :
شمال وشرق سوريا المعركة القادمة واقعَة لآ محالَة وستكون أم المعارك،
باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ...
الموضوع :
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
فيسبوك