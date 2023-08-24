إلى الباذلين في طريق العشق الحسيني .

ربيع صالح ||

عشرة مواكب تقع في طريق زوار سيد الشهداء عليه السلام القادمين من الجنوب، في منطقة يقلُّ فيها وجود شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، يشرف عليها بعض فضلاء السادة، وهو إنسانٌ ديَّنٌ، خيَّر، فاضل، تقليدي الطريقة وغير جهوي، وهي مواكب خدمة حسينية حقيقية، لها برامج متميزة تسببت في هداية عشرات الشباب ممن كانوا بعيدين عن الدين واهله .

هذه السنة تعاني هذه المواكب العشرة من ضائقة مالية خانقة تهدد وجودها وتحول دون خدمة الزائرين، بعد تعذر وصول الدعم إليها، فمن يجد في نفسه القدرة على المساعدة بما يستطيع، فليتفضل على الخاص؛ كي ازوده برقم السيد صاحب المواكب ويتواصل معه مباشرة، لعله يكون ممن يصافح الحسين عليه السلام يوم الورود على الله .

# ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما لمن ينفق في المسير إلى أبيك الحسين عليه السلام؟ قال: يا ابن سنان يحسب له بالدرهم ألف وألف حتى عد عشرة، ويرفع له من الدرجات مثلها ورضا الله خير له ودعاء محمد ودعاء أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام خير له.

وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ٤٨٢