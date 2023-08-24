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يم الأكراد..!


 

منتظر حنون ||

 

·        -اغتيال الطيارين العراقيين بعد السقوط

ذبوهه براس فيلق بدر وطلع الموضوع تعاون الموساد مع المخابرات الكردية اضافة الى كل ماسُرِق من العراق بما يعرف بالحواسم (ومنها آلاف العجلات الحكومية)

·        -عدم تسليح الجيش العراقي  

ذبوهه براس المالكي وطلع الموضوع رفض كردي وخليجي

·        -سرقة مصفى بيجي

ذبوهه براس العصائب وطلع المصفى يم مسعود

·        -اختطاف شباب عراقيين

ذبوهه براس ايران وطلعو الجماعة يم عصابة كردية

·        -اختطاف الكثير من ابناء القوات الأمنية تحت يافطة د١عش

والحقيقة المرة  انها عصابات كردية تساوم بمبالغ

·        -دم شبابنا الي رجعو كركوك

يم الأكراد

·        -دم الضابط في جهاز مكافحة الإرهاب  الي رفع علم النصر والتحرير في كركوك

يم الأكراد

·        -السيارات المدنية الي تنسرق يومياً  من كافة الأزقة العراقية

تلكوههيم الأكراد

·        -سرقة النفط

يم الأكراد

·        -المنافذ الغير رسمية

يم الأكراد

·        تزوير العملة وتهريب الدولار

يم الأكراد

·        وحدات فعالة من المخابرات الإسرائيلية( الموساد)

يم الأكراد

·        -جيوش الميديا المتوحشة الأمريكية والبريطانية

يم الأكراد

·        الغرف المسمومة المشتركة لإدارة (الإحتجاجات) لمحاربة الخصوم   تحت ذريعة الخدمات 

يم الأكراد

v    وما زلنا نقدم التنازلات لحكومة الإقليم !!! لانقصد الإساءة هنا لاخواننا من الشعب الكردي  لأن الكثير منهم مظلوم كظلمنا بسلطوية العوائل المتحكمة والمتجبرة

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