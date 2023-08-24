منتظر حنون ||
· -اغتيال الطيارين العراقيين بعد السقوط
ذبوهه براس فيلق بدر وطلع الموضوع تعاون الموساد مع المخابرات الكردية اضافة الى كل ماسُرِق من العراق بما يعرف بالحواسم (ومنها آلاف العجلات الحكومية)
· -عدم تسليح الجيش العراقي
ذبوهه براس المالكي وطلع الموضوع رفض كردي وخليجي
· -سرقة مصفى بيجي
ذبوهه براس العصائب وطلع المصفى يم مسعود
· -اختطاف شباب عراقيين
ذبوهه براس ايران وطلعو الجماعة يم عصابة كردية
· -اختطاف الكثير من ابناء القوات الأمنية تحت يافطة د١عش
والحقيقة المرة انها عصابات كردية تساوم بمبالغ
· -دم شبابنا الي رجعو كركوك
يم الأكراد
· -دم الضابط في جهاز مكافحة الإرهاب الي رفع علم النصر والتحرير في كركوك
يم الأكراد
· -السيارات المدنية الي تنسرق يومياً من كافة الأزقة العراقية
تلكوههيم الأكراد
· -سرقة النفط
يم الأكراد
· -المنافذ الغير رسمية
يم الأكراد
· تزوير العملة وتهريب الدولار
يم الأكراد
· وحدات فعالة من المخابرات الإسرائيلية( الموساد)
يم الأكراد
· -جيوش الميديا المتوحشة الأمريكية والبريطانية
يم الأكراد
· الغرف المسمومة المشتركة لإدارة (الإحتجاجات) لمحاربة الخصوم تحت ذريعة الخدمات
يم الأكراد
v وما زلنا نقدم التنازلات لحكومة الإقليم !!! لانقصد الإساءة هنا لاخواننا من الشعب الكردي لأن الكثير منهم مظلوم كظلمنا بسلطوية العوائل المتحكمة والمتجبرة
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