المقالات

مجمعات سكنية ( بالدولار )  !


حسين الذكر

 

فيما كان الموطن العراقي عامة والبغدادي بصورة خاصة ينتظر ان تحل ازمة السكن كاحدى اهم الأهداف الاستراتيجية للحكومة الوطنية المنتخبة لحل الازمة المستديمة والمستدامة في ظل ما يسمى بالاستثمار في المجمعات السكنية وكجزء من خطط الحكومة العراقية الموقر لحلحلت إشكالية وجودية ضاربة الاطناب ويعاني منها المواطن البغدادي بالصميم لدرجة اصبح السكن بالنسبة له اهم حتى من الغذاء والدواء ... اذ ان حق السكن عند بعض الحضارات يشكل مفهوم مرادف للوطنية اذ لا وطن لمن لا سكن له .

 

لم يعد سرا ان تخرج الحوارات بعيدا عن ضيق دائرة الهمس بين المواطنين وتنتشر عبر مواقع التواصل لما بلغه سعر متر مربع واحد في بعض اماكن مهمة في العاصمة بغداد حيث وصل الى ما يقارب ( الشدة ) . . والشدة عرفا واصطلاحا يعرفها لا يعرف عنها المواطن المسكين شيء يذكر مع انهم يشكلون الغالبية العظمى من عدد نفوس العراقيين اذ انهم لم يمتلكوها ولم يتعاملوا بها طوال حياتهم سواء كان في العهد الشمولي او الديمقراطي .. اذ ظلت الأمور الاقتصادية على حالها برغم كل التغيرات الجوهرية والجذرية التي ضربت أعماق المجتمع العراقي منذ نيسان 2003 حتى اليوم .

يقال والعهدة ثابت ولا تحتاج الى دليل ان المجمعات الاستثمارية السكانية المنتشرة في بغداد اكثر من المولات ومحطات البانزين والملاعب ... ان أسعارها في تصاعد وأصبحت تجارية بحتة ليس للمستثمرين فحسب  بل ان كل من حالفه الحظ واشترى شقة ما في مجمع بعد سنة او اثنين ارتفع سعرها ثلاثة اضعاف .. وربما اربع او خمسة ... في دليل على اجندة معينة تدق اسفين المستحيل بين طموح السكن وحل ازمة المواطن العادي .. سيما في ظل عدم تحرك الحكومة باي اجراء يخفف الاحتقان ويحبط المتاجرين  في ( هويات الوطن ) .. 

فلم نلمس على ارض الواقع أي توزيع قطع ارض ومنح أصحابها سلف بناء مدعومة .. الا لبعض الذوات والهيبات والعلامات من قبيل رموز او شخصيات متمكنة او حصص مكوناتية او حزبية .. مما يجعل العراق والعراقيين على شفى حفرة من انفجار سكاني واقع لا محالة في ظل امنيات ازلية معطلة .. وسياسات سكانية عاطلة .. 

نقترح على السيد رئيس الوزراء المحترم والجهات ذات العلاقة ان تبادر  الى ما اعلن عنه من قبل واثر كل انتخابات برلمانية .. عن توزيع حتمي للمستحقين وغير المستلمين معزز بفرص حياة او نجاة او ما يسمى بالبناء .. اذ ذلك ما زال متاح وبناء وممكن .. ان كان الامر بيد الحكومة .. وان لم يكن كذلك .. فالعذر لله وللمواطن والوطن .. !

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صراع وجود.. والتحركات الأمريكية تحت المجهر..
مجمعات سكنية ( بالدولار )  !
إلى الراقصين على إيقاع رومانوسكي…
في الإنتخابات .. احذروا تغير "جلود" اللصوص !
ثوابت السياسة الأميركية
متلازمة داون..! 
 المصالح أم المبادئ ؟!
الحرب الناعمة وزيارة الاربعين..!
الناتو في العراق وسوريا الاهداف والنوايا
على شفا الهاوية..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابراهيم محمد عبد الرحمن بلال : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ...السيد معالى رئيس الوزراء والسيد المبجل وزير الاوقاف احيط ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
ابن النجف : اذا كان رئيس الوزراء لايستطيع اقالة محافظ النجف الأشرف النجف تحمله المسؤولية كاملة في الحوادث المرورية التي ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
ابن النجف : لانعتقد ان محافظ النجف الأشرف د. ماجد الوائلي يستطيع أن يتعاون في هذا المجال لانه قام بحفر ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
سجاد عبد الحسين : احسنتم وفقكم الله لكل خير ...
الموضوع :
قادة سياسيون والشذوذ الجنسي "الجندر"
محمد كردي : الله شاهد ورقيب ب 2 مليونين و400 الف صرفت يلا وصلت دبي من مطار بغداد بس ع ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
علي لطيف شريف صبيح الخاقاني : دولة رئيس الوزراء المحترم معالي السيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقة على شمول طلبة السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علي الموسزي النقيب : سلام عليكم و عظم الله اجوركم صدقت في مقالتكم الكريمة. و السبب هو لان البلد بيدهم حيث ...
الموضوع :
سؤال عادي..وليس خروج عن الاسلام  !!
فيصل : امريكا في افول، لاتحتمل حرب مفتوحة مع اكثر من عدو، اعتقد هذا تهويل لحلب اموال! في اعتقاد ...
الموضوع :
شمال وشرق سوريا المعركة القادمة واقعَة لآ محالَة وستكون أم المعارك،
باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ...
الموضوع :
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
فيسبوك