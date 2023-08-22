لا للتسويف في إقرار منهج تعليمي لتجريم البعث..!

سلام الطيار ||

بسم الله الرحمن الرحيم

إنَّ الوقت قد حان لوزير التربية ليسمع صوت الشعب ويستجيب لمطالبه بإقرار منهاج يتعامل مع تجريم البعث وانتهاكات حقوق الإنسان كمنهج دراسي. لا يتعدى هذا المنهاج أن يكون مجرد وثيقة دراسية، بل هو وعد ملتزم للشباب والأجيال القادمة بالتعرف على تاريخهم المأساوي والتعلم منه لبناء مستقبل أفضل وأكثر إنسانية.

التأخير في إقرار هذا المنهاج يعتبر سوء إدارة واستهتارًا بحقوق الطلبة وتطلعات الشعب. لا يمكن لوزير التربية أن يستمر في التهاون مع هذه المسألة الحيوية، فالمنهج الدراسي هو الوسيلة التي يمكن من خلالها توجيه تصورات الشباب وتوجيه مستقبلهم.

من الضروري أن يتحلى رئيس الوزراء بالشجاعة والقوة في دعم هذا الطلب، وأن يوجه بتحقيقه بأسرع وقت ممكن. يجب أن نفهم أن مستقبل الشباب ومصير بلدنا يرتبط بشكل كبير بتفعيل هذا المنهاج وجعله جزءًا من المنهاج الدراسي. إذا تم تأجيل هذا الأمر، فإنه سيشوِّه صورة التعليم ويضعف الثقة بالقيادة.

نحن نطالب بالتسريع في إقرار هذا المنهاج قبل نهاية هذا العام. نرجو من رئيس الوزراء الوقوف بجدية إلى جانب هذا الطلب الذي يعكس تطلعات الشعب وحقوق الأجيال القادمة. إن مستقبل الشباب هو مستقبل بلدنا، وهو ما يجعل هذا الطلب لا يحتمل أي تأجيل أو تسويف.