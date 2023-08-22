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رفع أصوات الإعجاب لقادة الدفاع عن الإسلام والعدالة في ظل التحديات


سلام الطيار ||

إنه في هذه الأوقات العصيبة التي مر بها العالم، ولا سيما المنطقة العربية والإسلامية، لم يكن السياسيون الإسلاميون يتحدون فقط التحديات السياسية والاقتصادية، بل واجهوا تيارات التطرف والإرهاب والتمرد، مما يتطلب منا النظر بتقدير واحترام إلى الجهود الجبارة التي بذلوها.

قد نكون على علم بأن هؤلاء القادة الإسلاميين واجهوا مصاعب كبيرة وتحديات معقدة في سبيل الدفاع عن قيم الإسلام والعدالة. فقد عبّروا بشجاعة وإقدام عن مواقفهم ورفضهم للتطرف والإرهاب، مما دلّ على تمسكهم بتعاليم الإسلام السمحاء والتضحية من أجل الحفاظ على أمانة هذا الدين السمح.

وفي مواجهة الارهاب الذي لا يميز بين أحد، لم يتردد هؤلاء القادة في الوقوف صفًا واحدًا مع جميع من يرفض العنف والتطرف. إنهم قد قادوا المعركة ضد الأفكار المتطرفة والتكفيرية، وعملوا جاهدين لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح والمستقيم.

ونحن نرى كيف تجاوزوا صعاب الزمن، وواجهوا التحديات بقوة وثبات. وهم اليوم يقفون كأعمدة راسخة في الدفاع عن مبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، مؤكدين بذلك أن الإسلام ليس فقط دينًا روحيًا بل هو أيضًا رسالة اجتماعية تسعى لخدمة الإنسانية جمعاء.

على هذا الأساس، يجب أن نمنح هؤلاء القادة الإسلاميين التقدير الذي يستحقونه. إن جهودهم في مواجهة التحديات الكبيرة لا يمكن إغفالها، ويجب علينا أن نظهر تأييدنا واعتزازنا بمواقفهم الشجاعة والمبادئ التي يسعون لتحقيقها.

إنه وقت الوقوف معًا، ودعم هؤلاء القادة الذين يعملون بكل قوة لتحقيق تطلعاتنا جميعًا نحو مجتمع أكثر عدالة وسلامًا. لنجعل أصواتنا معروفة في دعم هذه القيم والمبادئ، ونشارك بفعالية في بناء مستقبل مشرق يعم بالأمان والتقدم والتعاون.

 

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