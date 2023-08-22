بتاريخ ...غدا  معركة الشرق الاوسط 

الخبير عباس الزيدي ||

اولا _ وضعت الولايات المتحدة خطتها ضمن سياق الحرب العالمية الثالثة وكما هو حاصل في الاستعدادات في المحيط الهادي والاطلسي والهندي و البلطيق وساحل افريقيا ومايحصل في اوكرانيا

أعطت الولايات المتحدة اهتماما خاصا لمنطقة غرب اسيا ( الشرق الاوسط ) بالقدر الذي لا تخرج فيه الأوضاع عن السيطرة ويحترق خزان النفط والغاز الكبير الذي هو موضع اهتمام في حالة الحرب او من عدمها •

واخذت بعين الاعتبار مايلي .....

1_ عدم الاصطدام المباشر (معركة مباشرة )

2_ تجنب اكبر قدر من الخسائر وتقليل الكلفة المادية والبشرية لها واستخدمت طريقتها المعهودة في اثارة الفتن والعبث في الداخل وتشغيل وكلائها

3_ استخدام ابشع وسائل الضغط والابتزاز القذرة وانواع العقوبات عبر المظلات الدولية

4_ دفع من سار في ركبها من الدول والانظمة لانجاح مشروعها رغم التقاطعات مع بعضها البعض مثال ماموجود بين السعودية وتركيا وقطر ومصر

5_ الدخول في معاهدات عسكرية وامنية مثل ما حصل في بعض دول المحيط الهادي ( الاوكس ) ومنطقة الخليج مع انخراط اسرائيل بالاضافة الى حلف الأطلسي

6_ عدم الدخول في مغركة واحدة في ساحات متعددة

7_ تحييد الملفات وتفكيكها تباعا

ثانيا _ في الاطار العام للحرب العالمية الثالثة

1_ تحاول غلق المحيط الهادي ومحاصرة كل من الصين وروسيا عبر التسليح النووي بينها وبين كوريا الجنوبية واليابان وغلق بحر الصين ومواجهة روسيا هناك

2_ النفاذ الى البلطيق بصورة اكبر وزج بولندا عما قريب في المعركة

3_ دعم بريطانيا في الأطلسي ونشر اساطيلها لتقود الاخيرة عمليات الضرب وقطع طرق الامداد وتكون بمثابة خط الهجوم الثاني والظهير لعموم اوربا وخط المواجهة الاول مع الصين حال تدخلها _ المستبعد

4_ ادامة الاتصال في المحيط الهندي وتامين الخليج الفارسي والسيطرة على البحر الاحمر والعقد المهمة للمضائق والخلجان والتركيز على انسيابية القطع البحرية الاسرائيلية وبالتالي السيطرة على البحر الابيض المتوسط وقطع الدعم والامداد عن القوات الروسية ( البرية والبحرية ) في سوريا وليبيا وجيبوتي وتصبح القوات لاحقا بحكم الاسيرة ومحدودة القدرة وعما قريب سوف تغلق البحر الاسود في وجه روسيا عن طريق تركيا ( مضيقي الدردنيل و البسفور)

وعما قريب سوف يحصل الهجوم المضاد الذي يتركز على جزيرة القرم على غرار هجوم الروماندي الذي حصل في الحرب العالمية الثانية والذي كان مفتاح تحرير اوربا

5_ ستقع المهام في غرب اسيا على عاتق القيادة المركزية الوسطى الامريكية التي تمتد مهامها تقريبا من مصر الى باكستان

ثالثا _أولويات الشرق اوسط الامريكية

البطاقة الاولى_ سوريا عبر الوكلاء والعملاء والتنظيمات الارهابية ستعمل على محاصرة النظام وغلق الحدود العراقية واللبنانية في المرحلة الاولى ومن ثم زحف وكلائها الى العاصمة دمشق محاولة بذلك تجنب الاصطدام قدر المستطاع مع القوات الروسية والايرانية وسيحصل نعاون كبير بين واشنطن وتركيا التي تهدف الى توسيع محيطها القاري في البحر الابيض المتوسط وايضا من المغريات التي تحصل عليها تركيا لاحقا سيكون لها تمددا فيما بعد على الاراضي العراقية يفوق ماهو عليه الان

البطاقة الثانية _ لبنان

حيث سيكون هناك عدوان امريكي_ إسرائيلي مشترك على لبنان بعد سوريا وبدعم خليجي ( سعودي اماراتي ) منقطع النظير قبالة انهاء ملف اليمن للعدوان الحالي

البطاقة الثالثة _اليمن ستستمر الهدنة الهشة ويبقى الحال على ماهو عليه من فتن وتشرذم في المواقف وحرب استنزاف على انصار الله

حتى يتم الانتهاء من صفحتي كل من سوريا ولبنان لتتدخل امريكا ومن سار في ركبها للتدخل المباشر في اليمن لصالح قوى العدوان وخصوصا السعودية التي دخلت في صفقة واضحة مع المعسكر االغربي

4_ العراق _ وهي الصفحة التي تتعامل معها واشنطن بتروي مستخدمة اوراق الضغط والابتزاز والمساومات في سقف زمني أقصاه ثلاث سنوات مليئةبالفتن وتعطيل الخدمات وأزمات خانقة مع اندراج جميع الفصائل في الحكومة وسحب اسلحتها يتخللها نشاط داعشي واخر انفصالي ومن ثم هجوم ارهابي واسع النطاق من سوريا مدعوم امريكيا •

وبعد حسم الملفات الثلاث ( سوريا _ لبنان _ اليمن) واستباب الامر لصالح الولايات المتحدة

تقوم بتنفيذ سياسة أحتلالية جديدة وأنقلاب على العملية السياسية ورموزها الحالية وسيكون هناك زحف تركي وخليجي واسع النطاق على الاراضي العراقية وتنفذ مشروعها التقسيمي والتدميري ( الديانة الابراهيمية ) في المنطقة والعالم

5_ ايران _ من خلال انتشار القطعات البحرية الامريكية وقواعدها في المنطقة ستكتفي الولايات المتحدة بالرد والاعتراض وقطع المواصلات والتواصل حال تدخل ايران في الملفات السابقة وستركز واشنطن جهدها على دعم التمرد في الداخل الايراني وان انتشار القطعات البحرية في الخليج لهذا الغرض ولن تجروء امريكا في الوقت الحالي على الهجوم المباشر على ايران لان ذلك يعني احتراق سواحل الخليج والمنطقة •

خامسا_ الموقف العالمي

1_ الصين _ اعتقد جازما لن يكون ولن اتوقع اي ردة فعل من الصين تجاه ماسيحصل وستكتفي بالموقف السياسي دون اي اجراء عسكري ملحوظ

وصدق من قال ...راس المال جبان

2_ بريطانيا _ ستنتظر ماستأول اليه الاحداث في مراقبة حذرة تقتنص الفرصة من خلالها لعودة امبراطوريتها التي لاتغيب عنها الشمس كما انتظرت فيها امريكا سابقا الاحداث مابعدالحرب العالمية الثانية لتتصدر النظام العالمي فبما بعد

3_ الهند وامريكا اللاتينية _موفف الهند غير واضح الا انها مرتبطة في سياق نووي مع امريكا واما دول امريكا اللانينية فسيكون موقفها حسب انحيازها لكل من المعسكرين الغربي والشرقي واولى الإشارات هو الاختلاف وانفراط عقد البريكس

سادسا _، من الطبيعي ستكون هناك ردود افعال كبيرة ومواقف دفاعية تتسم بالصلابة والخشونة ترتقي الى مستوى المعارك الحربية ومواقف سياسية وازمات اقتصادية حاولنا عدم ذكرها•

لكل ماتقدم معطيات فهل يحصل هذا السيناريو في قادم الايام ....؟؟؟

فانتظروا.... اني معكم من المنتظرين

البحث القادم _ سيناريو الحرب النووية