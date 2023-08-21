دور النخبة في إثارة الوعي: ربط عاشوراء بالمسؤوليات الحالية  

سلام الطيار ||

تعد النخبة أحد العناصر الرئيسية في تشكيل الوعي والتغيير في المجتمعات. إذ تمتلك القدرة على تحليل الوضع الحالي ورصد القضايا المهمة، ثم نقلها وتوجيهها بطريقة تؤثر في التفكير والتصرف لدى الجمهور. يلعب النخبة دورًا محوريًا في تحفيز الوعي الجماعي وربط الأحداث التاريخية بالتحديات والمسؤوليات الحالية.

مناسبة عاشوراء التي تمثل ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) وأصحابه في معركة كربلاء تحمل رمزية عميقة تتعلق بالمقاومة والعدالة والتضحية من أجل قيم الإنسانية. يمكن للنخبة استغلال هذه الذكرى لربطها بالقضايا الراهنة، مشيرة إلى أهمية تعزيز قيم العدالة والتضامن والمقاومة في مواجهة التحديات الحالية.

تجمع عاشوراء بين العبرة التاريخية والدروس الجديدة. إن استراتيجية النخبة تتمثل في توجيه انتباه الجمهور نحو التجارب والتحديات التي يمكن أن يمر بها المجتمع اليوم، وتوضيح كيف يمكن استلهام تعاليم عاشوراء لصالح بناء مستقبل أفضل. يمكن للنخبة أن تتحدث عن تكريس مفهوم العدالة والكرامة الإنسانية، ودور المقاومة السلمية والتعاون في تحقيق التغيير.

من المهم أن تكون رسالة النخبة متوازنة ومنصفة، مشيرة إلى التحديات دون تهويل ومقدمة حلاً بناءً دون تجاوز. يمكن للنخبة أن تشجع على العمل الجماعي وتوجيه الانتباه نحو الأهداف المشتركة التي يمكن تحقيقها من خلال العمل المشترك والتفاعل الإيجابي.

إن توجيه الجمهور نحو تغيير إيجابي يتطلب اعتماد استراتيجيات تفاعلية وتواصل فعّال. يمكن للنخبة أن تستخدم وسائل الإعلام المختلفة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، لنقل رسالتها وتبسيط المفاهيم المعقدة للجمهور.

يمثل دور النخبة في إثارة الوعي وربط الأحداث التاريخية بالتحديات الحالية تحديًا هامًا. يجب على النخبة الاستفادة من الفرص التي توفرها المناسبات التاريخية مثل عاشوراء لتوجيه نداءاتها إلى الجمهور بشكل يحفز على التغيير الإيجابي وتعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية.