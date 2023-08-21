المقالات

"للفقر مرتع في السماوة العراقية"


زمزم العمران ||

 

(نخل السماوة يگول طرتني سمرة

سعف وگرب ضليت مابية ثمرة)

 

السماوة ، هي ثاني أكبر محافظات العراق من حيث المساحة، إذ تبلغ مساحتها الكلية ( 51740)كم مربع ، وتشكل نسبة (11,8%) من مساحة البلاد .

 

تمتاز المحافظة بالمساحة الواسعة ، حيث تشكل باديتها 20 مليون دونم ، وبسبب تدهور الأحوال المعيشية في المحافظة، اضطر المواطن إلى الهجرة، لغير أماكن للحصول على العمل من أجل كسب المال 

ويعد وجود البادية الجنوبية في محافظة السماوة ، مهم جدا كخزين استراتيجي للتنمية الزراعية والصناعية والسياحية ، كما من أهم المحافظات في إنتاج النفط .

وبحسب وزارة التخطيط العراقية،  تعد السماوة ثاني محافظات العراق فقرا ، على الرغم من امتيازها بالمواقع الاثرية، والسياحية، مثل منطقة اوروك، وبحيرة ساوة . 

 

كان السبب الرئيسي، لفقر هذه المحافظة هو عدم كفاءة الحكومة المحلية ، والاهمال من الحكومة الاتحادية،  وعدم تخصيص موازنات تناسب الاحتياجات الخدمية ، ومتطلبات التنمية لهذه المحافظة ، مما يتطلب اعداد دراسة حقيقية للقضاء على البطالة ، وادامة المشاريع الصغيرة بجدوى اقتصادية .

 

منذ سنتين بدأت الاوضاع بالانفراج تدريجياً ،وهناك تغيير ملحوظ في وقائع المحافظة ، بعد ماتدخل الحشد ، والعتبة الحسينية، والعتبات المقدسة، باشروا في العمل على استثمار الآلاف من الدوانم، إذ لايمكن تجاهل الميزة الإقتصادية الخاصة بالمحافظة،  عن سائر باقي المحافظات وهي وجود 18 دونم ، صالحة للزراعة في صحراء السماوة.

 

تضم السماوة، العديد من الموارد الطبيعية ، والنفطية ،والثروات المعدنية ، كحجر الكلس ، الذي يدخل في صناعة الاسمنت ، وخامات السيراميك،  والسيليكات المستخدمة في صناعة الزجاج ، فضلا عن انتاج ملح الطعام العالي النقاوة وكميات من الكمأة.

 

لاتقتصر بادية السماوة ، على الثروات الإقتصادية والمعدنية فقط،  بل هناك نباتات طبية ،علاجية ، فريدة من نوعها، مثل الحميض ، والشفلح ، والحنظل والعندل ،  فهي تدخل في علاج الأمراض المختلفة،  كالحروق الجلدية،  ومفاصل العظام والسرطان .

 

من الحلول للقضاء على ظاهرة الفقر،  في محافظة السماوة ، توليد فرص عمل وتأمين الدخل المعيشي لابناء المحافظة،  من خلال دعم البنى التحتية ، بالاخص التعليم ، وبناء المجمعات السكنية، مع إقامة مشاريع صناعية تستوعب المئات من الشباب العاطلين عن العمل ، التي سترفع من الواقع المعيشي ، لدى العوائل في محافظة السماوة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الذكاء الاصطناعي تطبيق قد يفاقم جرائم الشرف..
الشرعية السياسية (الحلقة الاخيرة) 
وزير الموارد المائية .. المرجعية حذرت من قبل! 
امريكا لا تخوض الحروب الدينية ..!
 أما آن الأوان يا بريطانيا؟!
دور النخبة في إثارة الوعي: ربط عاشوراء بالمسؤوليات الحالية  
ماذا تعني طقوس كربلاء ؟
للشهداء منازل في الجنة ولذويهم منازل من صفيح ! 
"للفقر مرتع في السماوة العراقية"
اين السيادة  يا سادة؟؟ 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابراهيم محمد عبد الرحمن بلال : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ...السيد معالى رئيس الوزراء والسيد المبجل وزير الاوقاف احيط ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
ابن النجف : اذا كان رئيس الوزراء لايستطيع اقالة محافظ النجف الأشرف النجف تحمله المسؤولية كاملة في الحوادث المرورية التي ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
ابن النجف : لانعتقد ان محافظ النجف الأشرف د. ماجد الوائلي يستطيع أن يتعاون في هذا المجال لانه قام بحفر ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
سجاد عبد الحسين : احسنتم وفقكم الله لكل خير ...
الموضوع :
قادة سياسيون والشذوذ الجنسي "الجندر"
محمد كردي : الله شاهد ورقيب ب 2 مليونين و400 الف صرفت يلا وصلت دبي من مطار بغداد بس ع ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
علي لطيف شريف صبيح الخاقاني : دولة رئيس الوزراء المحترم معالي السيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقة على شمول طلبة السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علي الموسزي النقيب : سلام عليكم و عظم الله اجوركم صدقت في مقالتكم الكريمة. و السبب هو لان البلد بيدهم حيث ...
الموضوع :
سؤال عادي..وليس خروج عن الاسلام  !!
فيصل : امريكا في افول، لاتحتمل حرب مفتوحة مع اكثر من عدو، اعتقد هذا تهويل لحلب اموال! في اعتقاد ...
الموضوع :
شمال وشرق سوريا المعركة القادمة واقعَة لآ محالَة وستكون أم المعارك،
باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ...
الموضوع :
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
فيسبوك