المقالات

لن ينالها الا عراقي عظيم .


ملك الإمارة ||


قال الإمام الرضا عليه السلام ( أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا )

لم يخرج الامام الحسين ع من أرضه إلى أرضنا بلا تخطيط مسبق ..
فارضنا تمثل الركيزة الأساسية لكافة مقومات العيش الحقيقي. .. التي تمكن الإنسان من حياة كريمة ..
ففيها نهري دجلة والفرات.. وفيها أعظم المساحات الزراعية .. وتعد ارضا غنية بالموارد .. والمعادن التي تعد مواد أولية للصناعة ..
بالإضافة إلى أهم عامل يعتمد عليه ..
وهم سكان المنطقة المرحبين بوجوده ..
حيث أن بقيّة الأقطار إمّا إنّها كانت مؤيّدة للاُمويين في توجّهاتهم وسياساتهم، أو خاضعة مقهورة، أو إنّها كانت غير متحضّرة وغير مستعدّة للاستجابة للنهضة الحسينيّة.
فقدم عليه السلام مع عائلته بعد السيطرة على الخلافة والسلطة بغير وجه حق، من قبل الأمويين، وتحريف عقائد المسلمين..
ب- سياسة القتل والإرهاب، وسفك الدماء الذي كانت تنفّذها السلطة الأموية.

ولم يتركه يزيد ينال ما أراد.. فجرت الحرب التي أدت إلى استشهاد الحسين ع وأخيه العباس ع.. وسبيت عائلته وفي مقدمتهم السيدة زينب ع.

فجرت العادة على مر الأيام .. بالسير مشيا على الاقدام إلى مقام الحسين ع .. تأسيا بهم .. وتعزية لصاحب الأمر عج.. وال بيت محمد صلى الله عليه و آله وسلم.

بعد عام ٢٠٠٣ وإزاحة حكم يزيد عصره صدام حسين .. الذي كان معاديا لإقامة الشعائر .. لانه يعتبر كل من يسير على نهجه ضده .. و جرما يهدد كيانه الظالم.. ازدادت الأعداد التي كونت سيلا بشريا بمرور الأعوام .. تتحول له أنظار العالم أجمع .
ففي عام ٢٠١٣ وصل الى العراق حوالي مليون و٣٠٠ الف .. وفي عام ٢٠١٤ مليونين زائر اجنبي فقط..
وبلغ أكثر من عشرين مليون في عام ٢٠١٥ .. من داخل وخارج العراق .
العتبة الحسينية أشرت دخول ١١ مليون زائر في عام ٢٠١٦ .. وفي عام ٢٠١٧ بلغ العدد مايقارب ١٣ مليون و٨٧٤ الف ..
والإعداد كل عام تزداد .. فكثرت بما يقابلها اعداد المواكب الحسينية.. التي تقدم مختلف الخدمات لزوار الحسين ع ..

فكان عدد المواكب الحسينية عام ٢٠٠٣ حوالي ٧٠٠ موكب .. وازداد تدريجيا،
حتى وصل العام الماضي إلى ٦١٥٢ موكب خدمي خاص ..بدون اي دعم حكومي ..
٣٠٠٠ موكب منها فقط من أهالي البصرة الغيارى.. المدينة العظيمة التي اعطت ما يقارب أكثر ٥ آلاف شهيد.

يتسابق الخدام في المواكب .. كل عام لتقديم أفضل الخدمات .. واجودها ..
منهم من يفترش الموكب من فراش منزله.. ومنهم من تخبز آلاف أرغفة الخبز .. وهي بعمر السبعين .. ومنهم من يقدم الماء البارد لمدة ٩ ساعات وأكثر ..دون استراحة .. وهو طفل لم يبلغ العاشرة من العمر .

امتدت السفرة العراقية .. التي تقدم مختلف الأكلات ..على طول طريق المحافظات الجنوبية ..
ففي عام ٢٠١٤ بلغ طولها ١٥ كيلو متر ..

ودخلت سفرة الناصرية موسوعة غينيس للأرقام القياسية ..في عام ٢٠١٧ بطول ٧٥ كيلو متر ..
فأصبح العالم يقول .. هنيئا لكم هذه الخدمة ..التي تعادل الشهادة ..

فهنيئا لنا بهذه النعمة التي لاينالها غيرنا نحن العراقيين ذوي الحظوظ العظيمة

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لن ينالها الا عراقي عظيم .
مثلبة والباء ياء، وجندية والياء راء..!
المواطن بين تحمل الضرر و اليأس من  الاستجابة ؟؟ 
رائق اللبن سينتهي ذات يوم !!
امريكا وسياسة الخراب...
عربان ناقصي كرامة وليس عقول
نساء عاصرنَ الأئمة وعشنَ أبداً/52 أُم هانئ وبيت الإمامة
الأربعينية، ظاهرة ملكوتية..!
لا تكن سهما في قلب الامام الحسين..!
تحدي المزاج : كيف نحقق النجاح رغم تقلبات المزاج
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابراهيم محمد عبد الرحمن بلال : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ...السيد معالى رئيس الوزراء والسيد المبجل وزير الاوقاف احيط ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
ابن النجف : اذا كان رئيس الوزراء لايستطيع اقالة محافظ النجف الأشرف النجف تحمله المسؤولية كاملة في الحوادث المرورية التي ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
ابن النجف : لانعتقد ان محافظ النجف الأشرف د. ماجد الوائلي يستطيع أن يتعاون في هذا المجال لانه قام بحفر ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
سجاد عبد الحسين : احسنتم وفقكم الله لكل خير ...
الموضوع :
قادة سياسيون والشذوذ الجنسي "الجندر"
محمد كردي : الله شاهد ورقيب ب 2 مليونين و400 الف صرفت يلا وصلت دبي من مطار بغداد بس ع ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
علي لطيف شريف صبيح الخاقاني : دولة رئيس الوزراء المحترم معالي السيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقة على شمول طلبة السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علي الموسزي النقيب : سلام عليكم و عظم الله اجوركم صدقت في مقالتكم الكريمة. و السبب هو لان البلد بيدهم حيث ...
الموضوع :
سؤال عادي..وليس خروج عن الاسلام  !!
فيصل : امريكا في افول، لاتحتمل حرب مفتوحة مع اكثر من عدو، اعتقد هذا تهويل لحلب اموال! في اعتقاد ...
الموضوع :
شمال وشرق سوريا المعركة القادمة واقعَة لآ محالَة وستكون أم المعارك،
باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ...
الموضوع :
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
فيسبوك