تحدي المزاج : كيف نحقق النجاح رغم تقلبات المزاج

ابتهال احمد الموسوي ||

تعتبر الحجج المتعلقة بالمزاج أحد أكثر العوائق التي تقف في وجه تحقيق النجاح. فعندما نسمع أناسًا يبررون عدم تحقيق أهدافهم بسبب "مزاجهم السيئ"، يمكن أن يكون هذا علامة على الاستسلام أمام تحديات الحياة. في حديثنا اليوم سنتكلم عن كيفية التخلص من حجة المزاج (الواهس) وتحويلها إلى وقود لتحقيق النجاح.

إن الناجحون يعرفون أن التحكم في ردود الفعل العاطفية هو جزء أساسي من تحقيق الأهداف، يمكنهم التفكير بشكل واقعي حتى في الأوقات الصعبة والمزاج السيء. وبدلاً من السماح للمزاج بأن يكون حجة، يعتبر الناجحون المزاج تحديًا يجب تجاوز، يتقبلونه كجزء من مسارهم نحو النجاح عن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: إياك والكسل والضجر فإنك إن كسلت لم تعمل وإن ضجرت لم تعط الحق"، كذلك يبني الناجحون تحفيزًا داخليًا قويًا يساعدهم على العمل بشكل مستمر حتى في الأوقات الصعبة.

ولكي نساعد أصحاب المزاج الغير منضبط وضعنا بعض النقاط للتغلب على حجة المزاج:

1. تحديد الأولويات: تحديد الأهداف والأولويات يمكن أن يساعد في توجيه تركيزك وجهودك بصورة أكثر فعالية، بغض النظر عن المزاج.

2. العمل رغم المزاج: لا تنتظر أن يكون مزاجك مثاليًا لتبدأ في العمل. ابدأ بخطوات صغيرة حتى وإن كنت لا تشعر بالرغبة، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): "ان الأشياء لما ازدوجت ازدوج الكسل والعجز فنتجا بينهما الفقر".

3. تطوير الانضباط الذاتي: تعلم كيفية التحكم في ردود فعلك العاطفية والقدرة على إراديًا توجيه نفسك نحو الهدف، "عن أمير المؤمنين (عليه السلام) - وقد سئل: على ماذا بنيت أمرك؟ -: على أربعة أشياء: علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت" .

ختامًا نذكر لكم حديث الإمام الصادق (عليه السلام) لبعض ولده: "إياك والكسل والضجر فإنهما يمنعانك من حظك من الدنيا والآخرة"، إن تحقيق النجاح يتطلب تحدي العقبات بكل قوة وعزيمة. الحجة المتعلقة بالمزاج ليست سوى عقبة إضافية يمكننا تجاوزها بإرادة وتفكير إيجابي، عندما نتوكل على الله وندرك قوتنا في التحكم بتفاعلاتنا العاطفية ونتجاوز حجج المزاج، نصبح على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافنا بنجاح.