نعم للقيم والاخلاق الأصيلة...

د.حسن الساعدي ||

يعد الحجاب الاسلامي الاصيل،هوية للمرأة المسلمة،وانعكاس واضح لقيم الدين الإسلامي الحنيف على المجتمع.

ان الالتزام بهذا الزي الذي وهو بالدرجة الأولى مطلبا شرعيا،وثانيا يحفظ كيان المرأة من التداول بين أعين الناظرين،وثالثا،نفتخر عندما تكون هناك نساء حصلت على أعلى المراتب والدرجات الاكاديمية ومن جامعات اجنبية وبذات الحجاب،دون أن تتخلى عن هويتها الدينية والاجتماعية، ودون ان ينقص من علميتها أو تفوقها شيء.

نحن لسنا بصدد كيل المديح لأشخاص بعينهم،بل التركيز للحفاظ على الهوية الثقافية العراقية الأصيلة.

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