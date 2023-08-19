المقالات

على ماذا تدل الاستغاثة بالسيد السيستاني؟


سامي جواد كاظم

لقد ضاقت بهم السبل وبلغ السيل الزبى وتجاوزت الانتهاكات كل الاعراف والقوانين والشرع ، واذا كان الوطن عندما نهش الارهاب جسده استغاث بالسيد السيستاني ، واذا كانت بعض حكومات العالم تلجا الى حكمة السيد السيستاني ، واذا كانت حكوماتنا المبجلة ايام الرخاء وابواب السيد مشرعة امامهم كان ملجاهم ، واما نحن المقلدون فهو ملجانا في انقاذنا من المعاصي . فالاستغاثة من قبل مواطنين بالسيد السيستاني حفظه الله امر طبيعي .... ولكن .... نعم ولكن من هو الذي يتجاوز عليهم وعجزت الدولة ومن يعمل باسمها وتحت ظلالها في ردع هؤلاء المتجاوزين ؟

انهم ليسوا اصحاب السلاح المنفلت بل حتى القانون المنفلت والمفصل حسب مقاساتهم انها شريعة الغاب ، هكذا نصفهم ولكن الطامة الكبرى هم لمن يعودون ؟ لنضع يدنا عل جرحنا ونتحمل المنا ، وفي نفس الوقت لا يصح الحديث من غير دليل .

ولكن الا يعتبر الشيوع دليل ؟ فالشارع العراقي برمته وبكل الاعمار عندما تذكر الاحزاب وبعض التشكيلات المسلحة فانه ينتقدها وبشدة انتقادا لاذعا ، نعم انا سمعت حكايات عنهم متواترة بين جماعات وطبقات وفي اوقات مختلفة ولا يمكن تواطؤهم على الكذب .

الامر المهم ان اللجوء الى مرجعية الشيعة فيها اشارات غير سليمة بخصوص الطرف الثاني ولان المرجعية مرجعية ابوية تعالج الامور بمنتهى الحكمة والروية ودون التشهير بالاخرين فانها من المؤكد اتخذت الحكم الشرعي السليم وبوادر هذا الحكم هو ما امر به رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بخصوص الذين يغتصبون ويجرفون الاراضي في الجادرية بمحاسبتهم والقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكم لاسترداد الحقوق وحبسهم على افعالهم الشنيعة هذه ، ولو تم تنفيذ الامر وان كان ذلك فيه بعض العسر فهل ستفصح الحكومة عن هوية هؤلاء المغتصبين .

تعالوا الى جانب اخر الا وهو الاهم فان هؤلاء الذين استغاثوا بالمرجعية لكي يحافظوا على حقوقهم من السلب وحتى امر الحكومة جاء حصرا بالجادرية فهل ان هذه الجريمة تحدث في الجادرية فقط ام ان هنالك بساتين في مناطق مختلفة من عموم العراق تعرضت للاغتصاب ؟ سبق وان سمعنا قبل سنوات سرقة عقارات الدولة اي شرائها من قبل رجال الاحزاب باسعار رمزية وقد فاحت رائحتها الكريهة في الشارع العراقي والاعلام العراقي .

المغتصبون لاراضي غيرهم او بالاحرى ارغامهم على البيع اقول من اين لهم هذه الاموال الطائلة لكي يشتروا بساتين في منطقة تعرف باثمانها الباهضة ؟، وما هذا الجشع في الحصول على هذه الاراضي هل انتم عراة هل انتم بلا سكن هل انتم جياع الا تستحون ؟ عذرا اسحب هذا السؤال لاني اتحدث مع من لا يعرف الحياء .

يا سيادة رئيس الوزراء انت امام مفترق طرق اما ان تجعل الامام علي عليه السلام قدوتك في استرداد الحقوق وكشف الاسماء واما ان لا يكون الامام علي قدوتك فلا تتحدث باسمه مستقبلا .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من استراتيجيات البعث التكريتي الهجين (3)
اين السيف الذي انتشر به الاسلام اليوم في اوربا؟
الشذوذ والجندر توجه شيطاني ماسوني لضرب الاسلام .
علم العبث !!!
على ماذا تدل الاستغاثة بالسيد السيستاني؟
الفرق بين دبلوماسية الاحزاب ودبلوماسية الشعب
ماذا بعد منع إستعمال الجندر والترويج لمفهومه في مؤسسات الدولة ؟!
وزارة التعليم وقرار التجريم ..!
ألحرب ألشرق أوسطية ألمُرتقبة..! 
ماذا وراء الحرب الدعائية؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
ابن النجف : اذا كان رئيس الوزراء لايستطيع اقالة محافظ النجف الأشرف النجف تحمله المسؤولية كاملة في الحوادث المرورية التي ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
ابن النجف : لانعتقد ان محافظ النجف الأشرف د. ماجد الوائلي يستطيع أن يتعاون في هذا المجال لانه قام بحفر ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
سجاد عبد الحسين : احسنتم وفقكم الله لكل خير ...
الموضوع :
قادة سياسيون والشذوذ الجنسي "الجندر"
محمد كردي : الله شاهد ورقيب ب 2 مليونين و400 الف صرفت يلا وصلت دبي من مطار بغداد بس ع ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
علي لطيف شريف صبيح الخاقاني : دولة رئيس الوزراء المحترم معالي السيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقة على شمول طلبة السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علي الموسزي النقيب : سلام عليكم و عظم الله اجوركم صدقت في مقالتكم الكريمة. و السبب هو لان البلد بيدهم حيث ...
الموضوع :
سؤال عادي..وليس خروج عن الاسلام  !!
فيصل : امريكا في افول، لاتحتمل حرب مفتوحة مع اكثر من عدو، اعتقد هذا تهويل لحلب اموال! في اعتقاد ...
الموضوع :
شمال وشرق سوريا المعركة القادمة واقعَة لآ محالَة وستكون أم المعارك،
باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ...
الموضوع :
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
ابو علي : والله لو الحكومة الكويتية برؤوسهم عقل ومنطق لارجعوا الحدود إلى ماقبل الغزو لان القلق والهم من وراء ...
الموضوع :
وزير الخارجيَّة الكويتي يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسميَّة
فيسبوك