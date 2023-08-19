مليونية الأربعين _ والاستثمار الوطني

ميلودراما عباس الزيدي ||



اولا _صرخة الحق والسيل البشري الذي ينطلق لاحياء زيارة الاربعين هي

1_ حشود.مليونية تغطي معظم جغرافيا العراق

2_ مستمرة وسقفها الزمني اكثر من ممتاز لغرس الافكار وانطلاق المشاريع

3_ مجانية ولاتحتاج الى تعبئة او تحشيد

4_ تجتمع فيها كل المستويات الفكرية والثقافية والفئات العمرية والشرائح وتشترك فيها جميع قوميات النسيج العراقي

5_ يشارك فيها الكثير من الاجانب ومن دول مختلفة وباعداد كبيرة

6_ تحظى بتغطية اعلامية قل نظيرها

7_ بطبيعتها اخطبوطية متفرعة ذات مثابات وانطلاقات متعددة وتستقر وتتجمع تلك الحشود المليونية في مكان واحد

8_ رمزها وشوقها وعشقها وهدفها وشعارها واحد _ لبيك يا حسين _ وكفى لنصرة الحق

9_ لم تترك قرية او قضاء او مركز مدينة او ناحية الا وتلقح اقدام الزائرين ترابها

10_ يحيها السواد الاعظم من العراقيين ذات المكون الاغلب وتؤثر بقدر على المكونات الاخرى

11_ فاعلة ومؤثرة بقوة على الراي ألعام المحلي والعالمي

ثانيا _السؤال هنا كيفية استثمار صرخة الحق تلك .....؟؟؟؟

في الامن والاقتصاد والسياسة ومحاربة الشذوذوالفسادالاخلاقي والمالي وتنمية الموارد البشرية وتعزيز الاواصر الوطتية امام

1_ سياسات الاحتلال وصناعة الازمات ونشر الفتن وسلب الخبز والكرامة ونهب الثروات وايقاف تدخلاته وبالتالي تحرير العراق واحراز سيادته واستقلاله

2_ التصدي للهجمة الثقافية التي تستدهف الدين والعقيدة والمقدسات والمراجع العليا والارث الحضاري والاخلاقي وتسعى لنشر الرذيلة والمخدرات والجهل والامراض

3_ ايقاف مطامع الدول الخبيثة وكيفية مواجهتها

4_ التصدي لمشروع اعادة احياء داعش والبعث الصدامي المجرم

5_ انطلاق مشروع وطني حقيقي تكون فيه الريادة والقيادة لابي الاحرار الامام الحسبن عليه السلام والتحرر وتطبيق العدل والسلام

ثالثا _ على من تقع المسؤولية •••؟؟؟؟

هل على الحكومة ام المنظمات غير الحكومية ام الاحزاب .... ام المبلغين من رجال الدين ام النخب والمثقفين ام المواطن ام المسؤولية تقع على كاهل الجميع

رابعا _ الاليات......

العراق يواجه العديد من التحديات سواء على مستوى النظام السياسي او على مستقبل الاجيال وهجمة الانحراف المعروفة

باعتقادي سيكون للمنظمات غير الحكومية وللنقابات والهيئات وللاحزاب الدور الاكبر من خلال استثمار تلك الزيارة المليونية في رفع الوعي واقامة المجالس والندوات والمحاضرات ورفع الشعارات واللافتات وتوزيع المطبوعات الهادفة وقصص ومآثر الشهداء طيلة فترة الزيارة زعبر الاماكن والمسارات المعروفة

وهناك ايضا دور للجهد الحكومي من خلال نشر الوعي الامني والثقافي وتعاون المواطن مع الاجهزة والقوات الامنية في رصد الحركات الضالة والمنحرفة والتعاون المعلوماتي للعباثين في الامن ممن يهدفون الى تعكير صفو الزيارة •

اعتقد ان زيارة الاربعين فرصة قل نظيرها لرص الصفوف من اجل اعلاء صرخة الحق ونصرته بصوت واحد

خامسا _ المشهد الاخير

1_ تجمع مليوني هائل وكبير وامواج بشربة متلاطمة تجتمع عند كعبة الاحرار

2_ صورة جوية لتلك الحشود المليونية المتوشحة بالسواد تنقلها عربات النقل المباشر الى كل فضاءات العالم يعلوها المسح والتصوير الالهي القدسي والملائكي مع نزول الفيوضات والالطاف الالهية

3_ صرخات تتعالى لرفض الظلم وسياسات الاحتلال الخبيثة مع صور قبيحة لكل من سفيرة الشر رومانسكي والعجوز الشمطاء بلاسخارت

4_ رايات الامام الحسين مع راية اخيه ابي الفضل عليهم السلام ترتفع بسن الاوساط تعانقها راية عراق الحسين مع رايات الحشد المقدس وفصائل المقاومة

5_ هتافنا لبيك ياحسين لبيك ياعراق كلا كلا امريكا

كلا كلا اسرائيل

نعم نعم للاسلام

نعم نعم للقرآن

تاج تاج على الراس سيد علي السيستاني

6_ بعد ذلك يؤذن لتلك الحشود بأنطلاق مواكب العزاء نحو حرم الامام الحسين عليه السلام من السنة شتى وجنسيات شتى وقوميات شتى تضج الى الله صارخة كالحجيج

7_ في نهاية الزيارة يتقدم اصحاب الهيئات والمواكب الخدمية بالذهاب الى القيادة العامة لزيارة الاربعين

المتمثلة بالكفيل الامام العباس _عليه السلام لغرض تقديم تقرير الخدمة معالاعتذار عن التقصير ورجاء قبولها والعودة في السنة القادمة

ملاحظة جدا جدا جدا مهمة ......

احنه غير احسين ماعدنه وسيله