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جلد الافعى


عقيل الطائي

 

تقوم  الأفعى بتغيير جلدها  إما لتعرض جلدها للإصابة فتبدله لتعالج نفسها أو إصابتها بالجفاف،

وهي لاتغير جلدها باكمله كما هو متعارف ولكن تغير الطبقة السطحية فقط، وتحتفظ بحيوتها في الجلد الاصلي..

 

الولايات المتحدة ا الامريكية

منذ الاستقلال حتى أفغانستان.. هذه الحروب خاضتها أميركا

246 عاما.. مغامرات عسكرية ...

 

الحرب العالمية الأولى (1914-1918) ...

 

الحرب العالمية الثانية (1939-1945) ...

 

الحرب الكورية (1950-1953) ...

 

حرب فيتنام (1955-1975) ...

 

حرب الخليج الثانية.. ...

 

حرب الصومال (1991-1994) ...

 

الغزو الأميركي للعراق (2003-2011)...

طبيعة امريكا لاتخرج من الدول المحتلة الا بضغط عسكري او دوبلماسي  بندية وصبر وارادة وطنية سياسية وشعبية مجتمعة.

لم تخلف الا الخراب ليس لها مواثيق واصدقاء لاتحترم الاتفاقيات ولا العهود تخاف لاتحترم مبدء القوة الممزوجة بالعقيدة مهما كانت اسلحة المقابل..

امريكا ذات امريكا لاتتغير سياستها وان تغيرت كجلد الافعى .

بعد التصريحات والاتفاقيات بان امريكا لاتحتفظ بقوة مقاتلة في العراق فقط بمدربين وخبراء واستشارين بعد الاتفاق مع الحكومات العراقية وتم تايده من بعض الاحزاب ، وروج له في الاعلام عن طريق الطبلجية والبوقجية والمستفيدين من فضلاتهم  في زمن الكاظمي وللاسف ايظا قامو بتبديل جلودهم من اجل المصالح..

كذبة المدربين:

الاختصاصيون يعرفون مدى حاجتهم الى المدربين وماهي الاصناف التي تحتاج الى التدريب الاكاديمي او العملي ، واصحاب الشان هم يحددون الاعداد ومكان اقامتهم وحمايتهم..

في العراق قواعد عسكرية امريكية لاتتغير ولاتتحرك متر واحد الا اذا انخسفت الارض! مادام  هنالك من يذهب  باتجاهين ، اتجاه العمالة ، واتجاه السيادة !

القواعد الامريكية في العراق قواعد مقاتلة ومختلف الصنوف ، والدليل زيادة الاعداد من المرتزقة مؤخرا وكذلك المعدات الثقيلة وانشاء جسر جوي بين القواعد الامريكية في شرق الفرات وقاعدة البغدادي(عين الاسد) وقاعدة حرير ..

نحن لانقول ان ندخل حرب مع اميركا لا ليس منطقيا اي الحرب التقليدية.

لكن يجب ان تكون هنالك ادارة وارادة قوية والجميع يصل الى قناعة تامة بعد ماوصل البعض الى درجة الاشباع المادي والاذلال الامريكي او الاقليمي!!!

القائد العام يقول نحن لانحتاج الى مقاتلين بل الى مدربين نعم قالها الرجال علنا، لكن هل امريكا تصغى لنا ؟؟

كلا، امريكا تصغى لنا عندما يكون هنالك وضوح وقناعات لدى من استلم مقاليد الادارة والسياسة في العراق من بداية الاحتلال الفعلي..

المناورات التي تريد امريكا القيام بها برا وجوا وتستعد لها في شمال العراق ووجود القوات التركية خير دليل لديها قوات مقاتلة وازداد العدد مؤخرا.

بالتالي يجب عدم تصديق اكذوبة المدربين..

المدربون الاكاديميون لايحتاجون الى مناورات وتجديد النشاط واختبار الاسلحة والامكانيات..

امريكا تنزع جلدها السطحي كالافعى ..

امريكا افعى لا يؤتمن بها ..

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