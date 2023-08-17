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من المعاناة إلى أعلى المقامات


زمزم العمران ||

 

النجاح هو الألف ميل ، الذي يبدأ بخطوة ، عندما تتوفر إرادة صلبة، وحقيقية ، يُصارع  الفقر ،والجوع ، والحرمان ، لتحقيق غاياتها ، وطموحاتها، وأهدافها ،في محافظة ميسان  ظهر لنا نموذج وهما الأخوين علي وحسين اللذان حصلا على معدل 100% وزينب من محافظة الناصرية التي حصلت على معدل 95% ، زوجة الفقير الذي لايمتلك سوى راتب الرعاية الاجتماعية يتقاسمه هو وهي وطفليهما ،وعبد الهادي المصاب بمرض الثلاسيميا والذي يعمل حمالاً لكي يُعيل عائلتهُ الا أن لم ينسى طموحه فقد حصل على معدل 95 %، هؤلاء كانت لديهم الهمة والإرادة ،والذي يسمع بقصص نجاح هؤلاء لربما يُعدها نسج من الخيال الا انها واقع محض ، وفي الجانب المقابل قد نرى بعض الطلبة ممن توفرت لهم كل وسائل النجاح الا انهم أما اخفقوا وأما لم يبلغوا من الدرجات أعلاها ، بسبب عدم وجود أهم عنصر ذاتي لديهم وهو الإرادة في تحقيق أعلى المستويات ، وسوف نذكر قصة للعبرة وردت عن أحد أكابر علمائنا ، الا وهو العلامة الحلي ، الذي سأل أبنه في يومٍ ما ، ماذا تريد أن تصبح في المستقبل يابني ؟

فقال :أريد ان اكون العلامة الحلي.

فأجابهُ أباه :اذاً لن تكون شيئاً.

فسأل أبيه ولماذا ؟ ألست انت العلامة الحلي،  الذي يعرفك الشرق والغرب.

فقال له :هل تعلم ماذا كان طموح العلامة الحلي ؟

فقال : ماكان طموحك ياأبي .

فقال له :كنت أطمح ان اصبح مثل الامام جعفر الصادق عليه السلام ، فأصبحت العلامة الحلي ، أما أنت الذي طموحك العلامة الحلي،  فماذا سوف تصبح ؟؟!!

 

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