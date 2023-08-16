المقالات

حسابات اميركية مربكة على الارض السورية !!


سعيد البدري ||

 

ليس خافيا ذلك السعي الاميركي المحموم للسيطرة على المزيد من الاراضي السورية ،وفرض بعض المعادلات التي تستهدفها ،ارضا ووجودا وشعبا ، ليس اخرها محاولات اذنابها  تسويق سيناريو معركة مفترضة تبالغ بعض التقارير في تحقيقها للاهداف الاميركية ، هذه التقارير  تتحدث صراحة عن رغبة في الاستيلاء على تلك  الاراضي  وقضمها و ضمها لمشروع تقسيمي لاحق ، ربما يكون مقدمة لتقسيمات  تشمل اجزاءا من بلدان اخرى ، وهو ما يفهم من فحوى ونفس تلك الاحاديث المغرضة وغاياتها الخبيثة ،فهذه الجهات تحاول الذهاب بعيدا بتقديراتها لما سيحصل ،دون الحديث عن رد فعل متوقع  لبعض الاطراف الفاعلة في المعادلة السورية .

 الحقيقة ان هذا السعي الاميركي تنحصر غاياته حسب القراءات الستراتيجية ، بعزل شرقي سوريا وشمالها الشرقي عن باقي الاراضي السورية ، عبر مراحل طويلة وعمليات أمنية معقدة ، تحاول عبرها  ايقاف اي تواصل جغرافي بين الاراضي العراقية والسورية ،و محاولات الاميركيين هذه  تعني قطع  خطوط الامداد والمزيد من التضييق على حكومة الرئيس الاسد وحزب الله الحليف الاقرب ،وكذلك القواعد الايرانية التي اسست لأهداف ستراتيجية يطول شرحها ، وهذه الخطوة الاميركية التي وصفت بالاخطر ، هدفها الحد من تعاظم الدور الايراني وتأسيساته على الارض ، كما ان هذه التصورات بما تحمل بين طياتها من محاذير ، قد تدفع الاطراف المتنازعة المعنية بتأجيج حالة الصراع طمعا في تحقيق المكاسب  ، ستلجأ للزج بوكلاء محليين وذلك سيكون مكلفا على المديين القريب والمتوسط .

ميدانيا يمكن القول بأن التنظيمات القبلية والعشائرية السورية ،التي يجري التقرب اليها لتنظيمها ودمجها وتسليحها في مشاريع اميركا ، ليست الوحيدة بالساحة ووعود حمايتها و اشراكها في القرار او جعلها دويلات غير واقعية البتة  ، يقابلها مجاميع قتالية نظامية وشعبية مصطفة مع الحكومة والدولة السورية ، تمول وتسلح من اصدقاء سوريا  الايرانيين والروس لتواجه تحديات الأمن ، فهي معنية بالتصدي لملفات متعددة اولها الدفاع عن وحدة الاراضي السورية و  سرقة ثروات شعبها من نفط وغذاء وغيرها  ،وبناءا على هذه المعطيات فكل طرف لديه ادواته ومصالحه وبضعة اوراق اخرى  ،وهو ما يفتح الباب على مصراعيه لاحداث تغييرات جيوسياسية وتحالفات جديدة ، وقد تبدو الجبهات متداخلة لهذا الحد وهي كذلك فعلا  ،ما يلهب حماس المتنافسين  لان تحقيق اي طرف منهم انتصارات جزئية ومكاسب جديدة ، سيدفعه لتعزيز التواجد على الارض  وهو تمدد تفرضه وتمليه معطيات الميدان  ، مع حساب ان البيئة التي يجري الحديث عنها تعد اراض مفتوحة وتستوجب توافر اعداد  بشرية كبيرة للسيطرة عليها .

 في الجانب المقابل  توجد روسيا ولعلها معنية بهذا الصراع الايدلوجي العسكري الاقتصادي اكثر من ايران ،حتى ان تظاهرت بالانشغال في حربها الاوربية  ، فالجبهة السورية تعنيها وسيكون لها موقف مما يجري في حال تمددت اميركا عسكريا او سياسيا في الاراضي السورية لفرض واقع جديد لا ترتضيه ، ولن تستسلم قطعا  امام الرغبة الاميركية المدعومة صهيونيا ، لأن ذلك يعني تهديدا مستقبليا وعبثا بواقع الارض  ، لان روسيا في مثل هذه الظروف غير معنية بتحقيق معادلات امريكية ،تفكر بأمن الكيان الاسرائيلي على حساب نفوذها  ، حيث يشكو اركان هذا الكيان المسخ  ،من تضخم  للدور الايراني بفتح مزيدا من الجبهات  على الحدود الشمالية للاراضي الفلسطينية والسورية المحتلة ،التي قد تحاصرها صواريخ ايران في حال اندلاع مواجهات مفتوحة مستقبلا .

 أجمالاً معادلات الردع الروسي والايراني متوفرة وفاعلة بشكل او بأخر ،واولئك الحالمين المغفلين كعادتهم يتمنون ان تمتد اليد الامريكية الخبيثة بعد حسم الوضع لصالح صنائعها في سوريا ،لفرض معادلات تستهدف الداخل العراقي ، فما نراه من سلوك اولئك المرضى الحاقدين ممن يهزون ذيولهم ويتمسحون بها ، لأجل قبولهم كبديل عن النظام السياسي الحالي في العراق يؤكد خستهم وقبل ذلك افلاسهم  ، فهم يتوهمون احداثا مضحكة و يضعون مواعيدا وتواريخا مكذوبة تبين مدى سذاجتهم  ،وتعكس أيضا خسران حساباتهم  ،التي لايمكن الاتفاق مع مضامينها وما تذهب اليه ،كونها اضغاث احلام تعرف اميركا قبل غيرها ان كلفتها باهضة في ظل ظروف كالتي يعيشها العالم اليوم  ..

 

ـــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أحداث لم يشهدها روّاد مواقع التواصل
حول مفهوم الجندر المشبوه وزوبعته الاعلامية المريبة
الخارطة الجديدة للصراع الدولي
حسابات اميركية مربكة على الارض السورية !!
الامام السجاد؛ قدم للمستضعفين في الارض جهاد التبيين كأعظم طريق  للحق.
فكر البعث يطبل والأمريكي يصفق ...
معتقلو الرأي في البحرين ومواصلة الإضراب عن الطعام.
الارجاف..!
المرجفون وحرب الإشاعات…
الجندر ثقافة اللامسؤوليّة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابن النجف : اذا كان رئيس الوزراء لايستطيع اقالة محافظ النجف الأشرف النجف تحمله المسؤولية كاملة في الحوادث المرورية التي ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
ابن النجف : لانعتقد ان محافظ النجف الأشرف د. ماجد الوائلي يستطيع أن يتعاون في هذا المجال لانه قام بحفر ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
سجاد عبد الحسين : احسنتم وفقكم الله لكل خير ...
الموضوع :
قادة سياسيون والشذوذ الجنسي "الجندر"
محمد كردي : الله شاهد ورقيب ب 2 مليونين و400 الف صرفت يلا وصلت دبي من مطار بغداد بس ع ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
علي لطيف شريف صبيح الخاقاني : دولة رئيس الوزراء المحترم معالي السيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقة على شمول طلبة السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علي الموسزي النقيب : سلام عليكم و عظم الله اجوركم صدقت في مقالتكم الكريمة. و السبب هو لان البلد بيدهم حيث ...
الموضوع :
سؤال عادي..وليس خروج عن الاسلام  !!
فيصل : امريكا في افول، لاتحتمل حرب مفتوحة مع اكثر من عدو، اعتقد هذا تهويل لحلب اموال! في اعتقاد ...
الموضوع :
شمال وشرق سوريا المعركة القادمة واقعَة لآ محالَة وستكون أم المعارك،
باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ...
الموضوع :
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
ابو علي : والله لو الحكومة الكويتية برؤوسهم عقل ومنطق لارجعوا الحدود إلى ماقبل الغزو لان القلق والهم من وراء ...
الموضوع :
وزير الخارجيَّة الكويتي يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسميَّة
ابومحمد : نرفع شكوى الى الله ونرجوا من المسؤولين التي تقع على عاتقهم مسؤولية المتابعه النظر بالتجاوزات من قبل ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
فيسبوك