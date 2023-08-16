المقالات

المرجفون وحرب الإشاعات…


علي السراي ||

 

بعد أن يأس الإستكبار العالمي بقيادة دولة الشذوذ أمريكا من تنفيذ مخططاتها في العراق والمنطقة بفضل الله والفتوى والحشد المقدس، لجأت اليوم إلى حرب الإشاعات والدعايات والتضليل مستعينة بجيوش من المرجفين لبث الخوف والرعب وإثارة الفتن وزعزعة الثقة والامن وبث الاخبار الكاذبة والمثبِّطة والمحبطة بين صفوف العراقيين من قبيل تحرك قطعاتها العسكرية وعودة داعش و و و

وهنا نقول لحاملة راية الجندر والشذوذ الجنسي وكل أدعيائها وذيولها وعملائها الخونة المارقين في الداخل، نعم …في المرة السابقة استطعم ودواعشكم من دخول العراق بسبب خيانة القوم واحتليتم ثلثه دون مقاومة تُذكر، بعد أن هرب الجيش وقادة الجيش الذين لبسوا ملابس النساء وتخلوا عن شرفهم العسكري وسلاحهم فوصلتم ودواعشكم إلى أسوار بغداد ولم يكن هنالك من يدافع أو يملك السلاح، حتى دوت كفائية عصماء عصفت بحشدها قضكم وقضيضكم وأطاحت بمخططاتكم ومشروعكم، فاستعدنا زمام المبادرة وهزمناكم وسحقنا على رؤوسكم ورؤوس دواعشكم العفنة بحشدٍ جُل تسليحهم عشرة إطلاقات لكل مجاهد في قبالة إرهابييكم المدججين بأحدث الاسلحة، إلى أن وصل إلينا السلاح من أخوة الحرب والمذهب إيران الإسلام التي فتحت لنا مخازنها دون حساب في وقتٍ عزّت فيه الرصاصة علينا، فكان ماكان وكُتب النصر على يد قادة النصر رضوان الله تعالى عليهم وكل شهداء العقيدة وطريق الحق المبين، والان وبعد كل تلك الخبرة القتالية وتسع سنين من الاستعداد والتدريب للحشد وأمة الحشد بقيادة المرجعية المقدسة تعتقدون أنكم و بأراجيفكم  السخيفة هذه  تخيفونا وتثيرون الرعب في صفوفنا بإشاعاتكم وحربكم الاعلامية  ؟؟؟ أحقاً تعتقدون ذالك ؟؟؟

 أما والذي رفعها بغير عمدٍ ترونها إننا اليوم لأشد حزماً وعزماً وشوقاً لملاقاتكم في سوح الجهاد لنُريكم من آيات عزمنا ما كنتم تحذرون، وهذه المرة ستكون القاصمة لكم ولجنودكم ولدواعشكم في عراق عليٍ والحسين، وستكون حربنا الاولى مع دواعشكم نزهة قياساً بالذي ينتظركم اليوم …

وللأدعياء والمرجفين كفائق دعبول وليث شُبّر وأضرابهم نقول… نحن هنا وبالإنتظار ،وما خسره أسيادكم بالحرب معنا لن يستعيدوه بحرب الإشاعة والدعاية والتضليل والجندر

فأمريكا أيها الذيول والعملاء أخس وأجبن من أن تواجهنا في سوح الجهاد وقد شاهدوا بأم أعينهم هزيمة دواعشهم  وطرفاً من شدة بأسنا وقوة مِراسنا في الحرب والقتال …

 وأخيراً كلمة أوجهها الى الشعب العراقي الأبي فأقول لاتصدقوا كل ماتسمعوه من إشاعات ودعايات وأخبار كاذبة يبثها المرجفون من خلف منصات مشوبه لاوجود لها إلا في الشبكة العنكبوتية…فهي حربُ إعلام …

دعبول وشبّر وكل دوني وياكم … ولكم جبناء المتغطي بأمريكا عريان…

 والايام بيننا

 

ـــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أحداث لم يشهدها روّاد مواقع التواصل
حول مفهوم الجندر المشبوه وزوبعته الاعلامية المريبة
الخارطة الجديدة للصراع الدولي
حسابات اميركية مربكة على الارض السورية !!
الامام السجاد؛ قدم للمستضعفين في الارض جهاد التبيين كأعظم طريق  للحق.
فكر البعث يطبل والأمريكي يصفق ...
معتقلو الرأي في البحرين ومواصلة الإضراب عن الطعام.
الارجاف..!
المرجفون وحرب الإشاعات…
الجندر ثقافة اللامسؤوليّة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابن النجف : اذا كان رئيس الوزراء لايستطيع اقالة محافظ النجف الأشرف النجف تحمله المسؤولية كاملة في الحوادث المرورية التي ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
ابن النجف : لانعتقد ان محافظ النجف الأشرف د. ماجد الوائلي يستطيع أن يتعاون في هذا المجال لانه قام بحفر ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
سجاد عبد الحسين : احسنتم وفقكم الله لكل خير ...
الموضوع :
قادة سياسيون والشذوذ الجنسي "الجندر"
محمد كردي : الله شاهد ورقيب ب 2 مليونين و400 الف صرفت يلا وصلت دبي من مطار بغداد بس ع ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
علي لطيف شريف صبيح الخاقاني : دولة رئيس الوزراء المحترم معالي السيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقة على شمول طلبة السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علي الموسزي النقيب : سلام عليكم و عظم الله اجوركم صدقت في مقالتكم الكريمة. و السبب هو لان البلد بيدهم حيث ...
الموضوع :
سؤال عادي..وليس خروج عن الاسلام  !!
فيصل : امريكا في افول، لاتحتمل حرب مفتوحة مع اكثر من عدو، اعتقد هذا تهويل لحلب اموال! في اعتقاد ...
الموضوع :
شمال وشرق سوريا المعركة القادمة واقعَة لآ محالَة وستكون أم المعارك،
باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ...
الموضوع :
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
ابو علي : والله لو الحكومة الكويتية برؤوسهم عقل ومنطق لارجعوا الحدود إلى ماقبل الغزو لان القلق والهم من وراء ...
الموضوع :
وزير الخارجيَّة الكويتي يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسميَّة
ابومحمد : نرفع شكوى الى الله ونرجوا من المسؤولين التي تقع على عاتقهم مسؤولية المتابعه النظر بالتجاوزات من قبل ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
فيسبوك