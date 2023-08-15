المقالات

من استراتيجيات البعث التكريتي الهجين (2)


رياض سعد ||

 

من اهم استراتيجيات  الفئة الهجينة والبعث الطائفي الهجين في السيطرة على الامة العراقية ,  والتحكم بالعراق ؛ الاستعانة بأبناء الاغلبية العراقية الاصيلة  ؛ في تنفيذ مخططاتهم الخبيثة والتخريبية , وذلك من خلال التغرير بهم وخداعهم بالشعارات والادعاءات والأيدولوجيات الحزبية والوطنية والقومية المنكوسة ؛ ولعل ابناء الفئة الهجينة اكثر الناس خبرة في معرفة كيفية استدراج رجال الاغلبية العراقية الاصيلة من باب : (( شيم العربي واخذ عباته , او شيم المعيدي واخذ عباته )) ؛ فهم يظهرون لأبناء الاغلبية الوطنية والقومية و الرحمة والرفق والاحترام والتقدير عندما يحتاجون اليهم , وفي حال الاستغناء عنهم او انتهاء صلاحية ادوارهم   ؛ يقلبون لهم ظهر المجن , ويظهروا حقيقتهم الطائفية الحقيرة والعنصرية الدموية القذرة ؛ فهم كاليهود شعارهم : ( تمسكن حتى تتمكن ) ؛ وعندها يتعاملون مع العراقي الاصيل بطريقين لا ثالث لهما :  اما القتل والتهميش والاقصاء والسجن والاعتقال والاضطهاد ... ؛ او في تسخيره كالعبد واستخدامه كالخادم او القاتل او الجلاد المأجور ؛ بالإضافة الى سلب ونهب ثرواته وخيراته واعطاءها للغرباء والاجانب والدخلاء  ... .

وفي تجربة المدعو ناظم كزار العمارتلي – من مشيخة عشيرة البزون في محافظة ميسان  - ؛ شاهد على ما ذهبنا اليه ؛ فقد اقتنع ناظم كزار بمبادئ وشعارات حزب البعث السافل المكتوبة والمعلنة ؛ وظنها حقيقية وليست حبرا على ورق , ودخل في تنظيمات حزب البعث كغيره من ابناء الاغلبية العراقية من اصحاب النوايا الطيبة والوطنية ؛ اذ كانوا يعتقدون ان خلاص العراق وتطوره وازدهاره يكمن في اتباع حزب البعث الاجرامي وتنفيذ مخططاته ؛ ولم يعلموا بحقيقة الامر وطبيعة قيادة البعث وجوهر العصابة الحاكمة وارتباطاتها المشبوهة بالأمريكان والانكليز وباقي القوى الدولية ... .

فقد بذل المدعو ناظم كزار الغالي والنفيس في سبيل خدمة حزب البعث وتثبيت اركان الحكومة البعثية , ومطاردة واعتقال وتعذيب وتصفية وقتل كل من يعارض اجراءات وقرارات وشعارات حزب البعث كائنا من كان ؛ اذ عذب وقتل كاظم كزار بمعية صدام وباقي افراد العصابة الهجينة الكثير من العراقيين الابرياء والاحرار والمظلومين والوطنيين ... ؛ ظنا منه انه يؤدي الواجب الوطني ويخدم القضية  ؛ ولكنه وبمرور الزمن اكتشف كما اكتشف غيره من ابناء الاغلبية والامة العراقية حقيقة هذا الحزب الفاشي الاجرامي العميل , فقد رأى بأم عينيه ان الاعتقالات العشوائية والاعدامات التعسفية تطال الطائفة الشيعية فقط وبعض مكونات الامة العراقية , واما ابناء الفئة الهجينة والطائفة السنية الكريمة فأنهم في مأمن من هذه الانتهاكات ؛ فعندما تلقي الاجهزة الامنية البعثية القبض على مجموعة من الشيوعيين العراقيين  ؛ يؤخذ الشيوعي الشيعي الى غرف التعذيب فورا ومن ثم يعدم بلا رحمة اما الشيوعي السني فيخلى سبيله ويرجع الى اهله سالما معافى  ... ؛ وهكذا دواليك استمرت الاستراتيجية التكريتية والبعثية الطائفية في التعامل مع العراقيين ؛ حتى امتلأت المعتقلات السرية والسجون الرهيبة بالعراقيين الاصلاء والابرياء .

وفي احدى المرات التقى ناظم كزار بالمجرم الطائفي خيري طلفاح ؛ فسأله خيري عن زواجه , فأجابه ناظم : بانه اعزب ... ؛ ثم اردف ناظم كزار قائلا : اذا طلبت منكم امرأة فهل تزوجني ؟

فأجابه الشاذ خيري : (( نحن لا نعطي امرأة ل شيعي او  شروكي )) ... ؛ عندها صدم ناظم كزار بهذا الرد السخيف  ؛ وذهب غاضبا الى صدام يشكو اليه تصرف خاله العنصري والطائفي المقيت ؛ فقال له صدام : انت بعثي لو شيعي ؟

فقال له ناظم كزار : انا شيعي ثم بعثي ... ؛ والى هنا انقطع النقاش , وبدأت عوامل الغضب والاستياء تعتمل في صدر ناظم كزار ... ؛ علما ان ناظم كزار ومنذ البداية كان لا تعجبه تصرفات خيري طلفاح وبعض التكارتة الانذال ... ؛ لذلك اطلق مقولته الشهيرة عندما نفذ محاولة الانقلاب الفاشلة  او المؤامرة التكريتية المبيتة : (( اذا نجح الانقلاب ما اخلي تكريتي يشتم الهوا )) .

المأبون والشاذ طلفاح - ( ابو راس الثور) -  كان يمني نفسه انه من عائلة ارستقراطية او من مشيخة قبيلة عربية او عراقية معروفة ؛  او لعله يحاول تقليد الالماني النازي عندما كان يتعامل  مع باقي الشعوب ... !! .

 هذا الحرامي التافه الشاذ – مجهول الاصل والهوية -  برده لطلب  ناظم كزاز ؛ بالإضافة الى  افعاله  الاخرى المشابهة المعروفة  ,  يحاول فرض واقع مزيف او نظرية منكوسة وشاذة كشذوذه ,  وقبيحة كوجهه المفلطح والذي هو اشبه ب( باجة الهوش ) ...  ؛ انه ينتمي الى الدم  النجس ( النكس ) ** وان اهل العراق الاصلاء من مستوى ادنى ... ؛  لذلك لا يليق بجنابه الكسيف الاقتران بهم ومصاهرتهم ... .

 لانهم فارغون وعملاء وهجناء ولقطاء ؛  حاولوا تطبيق نظريات اسيادهم العتيقة العنصرية على الواقع العراقي والساحة السياسية  بل وعملوا بها ...  ؛ التافه الهجين الدخيل يريد ان يمثل دور الارستقراطي صاحب الدم الازرق ( ابو الوسخ الحرامي الاجرب ) .

لا شيء اضر وافتك بهذه الجماعة او تلك من وجود ضد نوعي معهم ؛  فهذا الضد او المرتزق او الخائن او الجاهل المغرر به ؛  كالسرطان الذي يفتك بالجسد ببطء وخفية وبصورة مميتة ؛  لذلك يلجا الاعداء الى العملاء فلولا العملاء لما نجح الأعداء قط  ؛ وعليه لابد للأغلبية الاصيلة والامة العراقية من مراقبة الداخل العراقي ورصد الحركات المشبوهة والدعوات المنكوسة والتصدي لها بحزم وقوة لأنها تستهدف الامن الوطني والاستقرار الاجتماعي .

نعم قد اجبر صدام  والتكارتة وابناء الفئة الهجينة ؛ الناس لاسيما ابناء الاغلبية العراقية والكرد  على الانضمام للبعث ؛  لان ابناء الفئة الهجينة والطائفة السنية الكريمة هم  - اصلا -  لا يعارضون الانتماء ؛  بل يحبذوه ,  لعدة اسباب ومنها : الامتيازات العديدة والقيادة وانسجام افكار البعث الهجين  العملية والواقعية والحقيقية  مع توجهاتهم الطائفية والعنصرية والمناطقية  ؛ واما الاخرين المجبرين من العراقيين الاصلاء وغيرهم ؛  فهم ما بين مكره  , ومحايد  , وجندي مجهول يعمل على دفع شر السلطة عنه  , والتخفيف عن الناس   او انقاذهم احيانا من براثن الاجرام  الصدامي والارهاب التكريتي   ... ,  وهنالك مئات القصص التي تؤكد ذلك ؛ فانا شخصيا قد ساعدني بعض البعثية الشيعة من الفرار من الاجهزة الامنية القمعية او نصحوني بوجوب الحذر و الحيطة ؛ كما فعلوها مع الكثير من ابناء الاغلبية العراقية.

نعم هنالك نسبة من البعثيين الشيعة الذين يقلدون ابناء الفئة الهجينة والطائفة السنية الكريمة ؛ بأجرامهم وحقارتهم وغطرستهم وارهابهم ؛ ويتبعوهم حذو النعل بالنعل ...  .

..................................................................

** يشهد الله اني لم ولن اتفوه بالكلمات البذيئة او اتنمر على اشكال الناس او اعيرهم بما يخص تصرفاتهم الجنسية  قط ؛ لأني اعدها من افعال اللئام  و من مظاهر التدخل في شؤون الناس الخاصة والتطفل على حياتهم الشخصية  ... ؛ الا انني اجد نفسي مجبرا على الحديث عن هؤلاء الاوباش الاراذل  بهذه الطريقة ؛ لانهم يظهرون الشرف وهم في الدرك الاسفل من قاع الانحطاط والسقوط , فعندما اتعامل معهم بهذه الطريقة من باب  : الزموهم بما الزموا به انفسهم  ؛ فهم من جانب يقتلون اللوطي ان كان من غير جماعتهم  ؛ وهم انفسهم  يمارسون اللواط ليلا ونهارا ؛  ويقتلون البغايا وهم من اسس البغاء والدعارة في العراق ؛ بل ويمارسون البغاء سرا وجهارا  ... الخ , ناهيك عن جرائمهم الرهيبة بحق العراق والامة العراقية ... ؛ ولسان حالي في مقالاتي وابحاثي نقل ما يدور وما دار  في الاوساط العراقية ؛ وناقل الكفر ليس بكافر كما يقولون ؛ وعليه انا لا  اتبنى كل ما اكتبه او انشره ؛  او اؤمن بكل ما يسطره قلمي  ويكتبه يراعي ؛ اذ ان وظيفتي احيانا تقتضي  نقل الاحداث والوقائع وما يدور بين الناس  ؛ ودوري في النقل صياغة الجمل والعبارات فقط واحيانا انقلها حرفيا

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأنساب بين الوراثة والأحساب
"سفرة الى الله"..النقد والمصداق..
لبعث.. صراع زعامة ورهان مستحيل
من استراتيجيات البعث التكريتي الهجين (2)
حقيقة اللقاء العسكري بين واشنطن وبغداد
وقفة مع الاعلامي عدنان الطائي
بلاسخارت وتهديدها المبطن للعراق..!
مابين التقرب لحكومة الإمام علي العادلة وضحية الإمام الحسين..وابعادها..
البرنامج النووي الايراني.؛ بين الفعل العربي ورد الفعل الاسرائيلي
المرجفون ادوات الاعداء
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
علي الموسزي النقيب : سلام عليكم و عظم الله اجوركم صدقت في مقالتكم الكريمة. و السبب هو لان البلد بيدهم حيث ...
الموضوع :
سؤال عادي..وليس خروج عن الاسلام  !!
فيصل : امريكا في افول، لاتحتمل حرب مفتوحة مع اكثر من عدو، اعتقد هذا تهويل لحلب اموال! في اعتقاد ...
الموضوع :
شمال وشرق سوريا المعركة القادمة واقعَة لآ محالَة وستكون أم المعارك،
باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ...
الموضوع :
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
ابو علي : والله لو الحكومة الكويتية برؤوسهم عقل ومنطق لارجعوا الحدود إلى ماقبل الغزو لان القلق والهم من وراء ...
الموضوع :
وزير الخارجيَّة الكويتي يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسميَّة
ابومحمد : نرفع شكوى الى الله ونرجوا من المسؤولين التي تقع على عاتقهم مسؤولية المتابعه النظر بالتجاوزات من قبل ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
ابن النجف : حياك الله ابو مصطفى توجيه صائب ووسط الهدف نريد منك بعد توجيه على محافظ النجف الأشرف لانه ...
الموضوع :
السوداني يوجه بمحاسبة القادة الذين يقع ضمن مسؤوليتهم اي عمل تخريبي يمس ابراج الطاقة
محمد الشامي : اخي العزيز اذكر الخقائق والنتواجدون الاصليون من سكنة ذي قار قضاء سوق الشيوخ وبالاخص ناحية الطار ومن ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عاشقة العباس : والله يا يزيد لاتمحي ذكرنا ولاتميت وحينا والله صدقت السيدة زينب عليها السلام ...
الموضوع :
ما قصة تمثال أبا الفضل العباس (عليه السلام) في ألبانيا؟!
ابوخديجه الحمداني : رضوان الله تعالى عليه ...
الموضوع :
قصة المظلوم الشهيد د. ادواردو آنيلي (مهدي)
فاعل خير : لا تنسون حامد الزوبعي وكيل وزير النفط كان الذراع اليمنى لاحسان وكان هو عراب جميع صفقات احسان ...
الموضوع :
محكمة جنايات الفساد تستقدم وزير النفط السابق احسان عيد الجبار بسبب "التربح من أعمال وظيفته"
فيسبوك