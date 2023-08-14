المقالات

أين الموازنة ياجماعة الخير؟!


وسن الوائلي ||

 

     لأشهر طويلة إنتظر الناس إقرار الموازنة المالية لواحد من اعوام العراق وقد تساءل البعض عن اي موازنة يتحدث الساسة؟ هل هي موارنة 23 أم 24 ام 25 حيث كثر الحديث عن تلك الموازنة الانفجارية التي ظهر فيما بعد انها تعاني بعض العجز وهي موازنة ثلاثية وتقرر ان تغطي مشاريع البنية التحتية والخدمات والمشاريع الاستراتيجية التي لم يتوفر الكثير منها لدى العراق خلال العقود التي مرت والتي كانت عقود ثورات وانتفاضات وحروب وحصارات وانقلابات ودكتاتوريات تمددت وتوسعت واكلت وشربت معنا حتى اصبح الشعور السائد إننا لن نغادر تاريخ الأسى كما وصفه الشاعر طالب عبد العزيز في لوحته الشعرية تسعينيات القرن الماضي وسماها تاريخ الأسى حين كان الحصار ينهش قلوبنا وارواحنا كعراقيين لايسمح لهم بالتفكير ولابالتقرير ولا بالمشاركة وعليهم ان يستقبلوا العذابات والهموم بوصفها ضيوفا مرحب بها رغما عن صاحب الدار الذي قد لايرغب بها بل لايرغب بالمطلق ولكنه يتصرف على قاعدة مكره أخاك لابطل.

     ثم اقرت الموازنة ووقع عليها رئيس الجمهورية ونشرت في جريدة الوقائع العراقية ثم قالوا انها بانتظار الصرف حيث قدمت كل وزارة متطلباتها المالية التي قيل انها عرضة للفساد والاستغلال من قبل المفسدين واصحاب المصالح والمتغولين والقوى الكبرى الفاعلة التي لاهم لها سوى أن تكتنز مااستطاعت من اموال حيث دفعت موظفيها واعضائها ليكونوا موظفين في مختلف المؤسسات ليمثلوا مصالحها ويضمنوا حصصها من المشاريع والعقود واللجان والكومينشنات التي تقدم من هنا وهناك ولعل من مصائب الدهر ان تتحكم فئة بحياة الناس ومصائرهم وحاجاتهم وكيانهم الانساني الذي يتعرض للانتهاك والتجريح لمجرد ضمان القوى الفاعلة والمستفيدة من المحاصصة وطريقة التوزيع البالية ثم اننا وحتى اللحظة لم نشهد للموازنة من أثر على الواقع الاقتصادي والاستثماري وظروف المواطنين العراقيين خاصة وانها موازنة عالية وتضمنت ابواب صرف عديدة بدءا من مشاريع البنية التحتية والخدمات والكهرباء والطرق والجسور والاستثمار في مشاريع الطاقة واستيراد المواد الغذائية والمجمعات السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات ومشاريع عدة اخرى هي في الواقع من الاساسيات التي يحتاج اليها العراق ليعيش كما ينبغي وكما يجب لبلد غني مليء بالثروات والامكانات وانواع الموارد التي لاحصر لها.

     من حق كل مواطن يعاني ان يسأل أين الموازنة ياجماعة الخير فنحن في شوق لنعيش كبقية الناس فقد مللنا الانتظار والتمني وتوسل التغيير والخروج من المشاكل الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص وجلب الاستثمارات الخارجية فياليت الموازنة تصرف في مواردها وابوابها الحقيقية وان لاتتحول الى بخار يتطاير في الهواء الطلق ولانمسك منها شيئا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رجال الظل..المخدر والتخدير
بدون شخصنه !!
أين الموازنة ياجماعة الخير؟!
مشاكسة إرادة السماء..!
موعد مع النفاق وموسم حرق الاموال (الانتخابات المحلية )
إستراتيجية المقاومة السياسية
رؤية لملف الخدمات
نظرية ( الاستكان والخاشوكة)
الإمام زين العابدين "عليه السلام" وإكمال المسيرة..
إيقاظ الجنس سلاح مر..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
علي الموسزي النقيب : سلام عليكم و عظم الله اجوركم صدقت في مقالتكم الكريمة. و السبب هو لان البلد بيدهم حيث ...
الموضوع :
سؤال عادي..وليس خروج عن الاسلام  !!
فيصل : امريكا في افول، لاتحتمل حرب مفتوحة مع اكثر من عدو، اعتقد هذا تهويل لحلب اموال! في اعتقاد ...
الموضوع :
شمال وشرق سوريا المعركة القادمة واقعَة لآ محالَة وستكون أم المعارك،
باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ...
الموضوع :
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
ابو علي : والله لو الحكومة الكويتية برؤوسهم عقل ومنطق لارجعوا الحدود إلى ماقبل الغزو لان القلق والهم من وراء ...
الموضوع :
وزير الخارجيَّة الكويتي يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسميَّة
ابومحمد : نرفع شكوى الى الله ونرجوا من المسؤولين التي تقع على عاتقهم مسؤولية المتابعه النظر بالتجاوزات من قبل ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
ابن النجف : حياك الله ابو مصطفى توجيه صائب ووسط الهدف نريد منك بعد توجيه على محافظ النجف الأشرف لانه ...
الموضوع :
السوداني يوجه بمحاسبة القادة الذين يقع ضمن مسؤوليتهم اي عمل تخريبي يمس ابراج الطاقة
محمد الشامي : اخي العزيز اذكر الخقائق والنتواجدون الاصليون من سكنة ذي قار قضاء سوق الشيوخ وبالاخص ناحية الطار ومن ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عاشقة العباس : والله يا يزيد لاتمحي ذكرنا ولاتميت وحينا والله صدقت السيدة زينب عليها السلام ...
الموضوع :
ما قصة تمثال أبا الفضل العباس (عليه السلام) في ألبانيا؟!
ابوخديجه الحمداني : رضوان الله تعالى عليه ...
الموضوع :
قصة المظلوم الشهيد د. ادواردو آنيلي (مهدي)
فاعل خير : لا تنسون حامد الزوبعي وكيل وزير النفط كان الذراع اليمنى لاحسان وكان هو عراب جميع صفقات احسان ...
الموضوع :
محكمة جنايات الفساد تستقدم وزير النفط السابق احسان عيد الجبار بسبب "التربح من أعمال وظيفته"
فيسبوك