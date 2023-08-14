إعلاميون بلا كفاءات..!

رياض سعد ||

اصحاب الالسن الطويلة والالفاظ الفاحشة والسلوك المنحط والمحتوى الهابط , والنظرة العوراء والمعاني والاطروحات البتراء ؛ انتشروا في مواقع التواصل الاجتماعي بل وفي برامج الفضائيات انتشار النار في الهشيم ؛ واستخدموا العبارات الرنانة والشعارات الطنانة على الرغم من عدم احاطتهم بها , وهرفوا بما لا يعرفوا , وتبنوا الافكار الدخيلة والاشكالات العويصة والرؤى السوداوية والطوباوية وصدقوا بالأوهام والاكاذيب , وغالوا في الادعاءات , وعملوا على بث الدعايات والاشاعات والتفاهات , وقد انعكست هذه السلوكيات عليهم سلبا قبل غيرهم ؛ فأورثتهم العُقد النفسية و الاضطرابات الفكرية والانحرافات السلوكية ؛ مما دفعهم لا شعوريا الى تبني العقائد الركيكة والمعلومات السطحية والأيدولوجيات المشوهة ؛ ومن ثم اضاعوا الهدف والبوصلة معا , وبـــدأوا ينــادون بما يناقض واقعهم وحقيقتهم , ورسمـــوا احلامــا للنائمين , و اوهامـــا للغافليـــن ؛ بل اصبحوا رموزا للجاهلين في متاهات الحياة المعقدة , و بشروا بالأفكار المشوشة والمعلومات المعقدة والدعوات الغامضة والتي لا تمت لهم بِصلة ؛ واظهروا انفسهم للمتابعين والمشاهدين برداء الخبراء المنظرين او الاطباء النفسيين او المحللين السياسيين او الاعلاميين الناجحين ... ؛ وهم لا يفقهون من الامر شيئا .