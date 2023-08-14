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أما آن لهذا التاريخ أن يُركل ؟؟


علي عنبر السعدي ||

 

حسب تخريجات الوهابية / السلفية   :

- معاوية بن أبي سفيان ،وهو من الطلقاء الذين أسلموا قسراً يوم فتح مكة ،هو الأخ غير الشقيق لأم حبيبية -رملة بنت أبي سفيان - زوجة الرسول ،وعلى هذا الاستناد ،أطلقوا على معاوية ((خال المؤمنين)).

- محمد بن أبي بكر ،هو الأخ غير الشقيق لعائشة بنت أبي بكر ،وهي الأشهر بين زوجات الرسول والأكثر سيرة بينهم ، قتل بأمر من معاوية بطريقة  وحشية مروعة وتفنن في التعذيب ، لم يترحم عليه أحد بل ترحموا على قاتليه ،وجعلوهم من الصحابة الاجلاء ،يستبق اسمهم بسيدنا ،وينتهي برضي الله عنهم ،رغم انهم ارتكبوا الكثير من الجرائم - أبّان ظهور الاسلام وبعده -.

- كان يفترض ان يقال عن محمد بن أبي بكر  ، ماقيل عن معاوية ،فهو كذلك خال المؤمنين ، لكن التاريخ السلفي / الوهابي ،تجاوز ذلك ،فلا ترضي عنه ولارحمة عليه .

تاريخ يكتب بهذه الطريقة ،كيف يمكن احترامه ؟؟...

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