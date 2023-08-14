المقالات

عندما يصوم القلم.،!


سعد الزبيدي ||

 

يمر الكاتب بظروف نفسية تجعله في حيرة من أمره فيجلس ممسكا بقلمه تبرق الأفكار ولكن تخونه الحروف والكلمات فلا يعرف كيف يلج ليلجم تلك الصور المتناثرة ولكنه يفشل مرة إثر أخرى فيغمض عينيه ويغوص في الظلام يبحث عن بصيص أمل فيفتح عينيه ويعود بخفي حنين ويمرر القلم بين أصابعه ويحك رأسه وينظر في الأفق لعل الفكرة تسامت مع الغيوم ويظل يلف ويدور حول نفسه بلا جدوى. يمزق الورقة وينثرها مع الريح ويرفع الراية البيضاء ليعلن استسلامه وعجزه عن كتابة كلمة واحدة.

لعن الله السياسة سأكتب عن شيء آخر عن المجتمع وماذا في المجتمع غير السياسة فكل حياتنا له علاقة بالسياسة الملعونة.

سأكتب عن الماضي، الحاضر، بل المستقبل وهل لنا مستقبل في بلد تقوده الفوضى منذ عقود وكل شيء يبدو ضبابي وغير مرئي فلا أمل في الغد الذي انتظرناه طويلا ولكنه عصي ولن يأتي أبدا.

كم من ورقت بيضاء وصلت حدود الوطن لكنها تأبى أن تهاجر وتعود أدراجها تحمل سطورا من هموم البؤساء.

كأيامنا الماضية التي حملت آمالنا وأحلامنا تساقطت من شجرة الحياة مثقلة بالجراح نمني النفس ونسقيها كؤوس الصبر حد الثمالة.

ككل المحاربين الذين عجزوا عن حمل السلاح فأحتضنوا بندقيتهم القديمة وراحوا يقلبون ألبوم صور قديمة وهم يبحثون عن آثار الحروب في خارطة إجسادهم. من هذا الذي يقيد روحي المفعمة الهمة والنشاط لماذا لم أعد كما كنت أهكذا هي النهاية مرة بائسة ليس كما في الروايات التي ادمنا قراءتها في عهد الصبا؟!

يتلفت يمينا شمالا يبحث عن شيء لا يعرفه ماهيته يعود مطأطأ الرأس إلى قلمه ليستله ويكتب جملة أخيرة :- يوما ما كنت هنا.

يا لها من جملة تختصر قرونا ماضيات  من  سنرحل ذات يوم ويطوينا الزمن كما ضم هذا الترتب رفات الكثير ما بين أمير وفقير.

ماجدوى الغيمة التي تسافر فوق صحراء جدباء لا روح فيها ولا حياة؟!

هكذا تتشابه كل النهايات فلا شيء يستحق أن نتألم في رحلة سنودعها يوما ما.

بكى القلم وتمسك بالاصابع وعانقت الحروف السطور وصرخت الورقة لا تمزقني أبدا فأنا بدونك لا إكون...

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ماذا في حقيبة الشيطان !
أحلام الإمبراطورية الضائعة
هل تُنعش زيارة أردوغان مايعانيه النهران؟!
ضيوف مقبرة وادي السلام
أما آن لهذا التاريخ أن يُركل ؟؟
قادة سياسيون والشذوذ الجنسي "الجندر"
علويون في الشعارات وأمويون في السلطة .
ثنائية الصوت والقلم..!
هيـنة لينة وقفة مع فلسفة الفطرة
عندما يصوم القلم.،!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
علي الموسزي النقيب : سلام عليكم و عظم الله اجوركم صدقت في مقالتكم الكريمة. و السبب هو لان البلد بيدهم حيث ...
الموضوع :
سؤال عادي..وليس خروج عن الاسلام  !!
فيصل : امريكا في افول، لاتحتمل حرب مفتوحة مع اكثر من عدو، اعتقد هذا تهويل لحلب اموال! في اعتقاد ...
الموضوع :
شمال وشرق سوريا المعركة القادمة واقعَة لآ محالَة وستكون أم المعارك،
باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ...
الموضوع :
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
ابو علي : والله لو الحكومة الكويتية برؤوسهم عقل ومنطق لارجعوا الحدود إلى ماقبل الغزو لان القلق والهم من وراء ...
الموضوع :
وزير الخارجيَّة الكويتي يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسميَّة
ابومحمد : نرفع شكوى الى الله ونرجوا من المسؤولين التي تقع على عاتقهم مسؤولية المتابعه النظر بالتجاوزات من قبل ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
ابن النجف : حياك الله ابو مصطفى توجيه صائب ووسط الهدف نريد منك بعد توجيه على محافظ النجف الأشرف لانه ...
الموضوع :
السوداني يوجه بمحاسبة القادة الذين يقع ضمن مسؤوليتهم اي عمل تخريبي يمس ابراج الطاقة
محمد الشامي : اخي العزيز اذكر الخقائق والنتواجدون الاصليون من سكنة ذي قار قضاء سوق الشيوخ وبالاخص ناحية الطار ومن ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عاشقة العباس : والله يا يزيد لاتمحي ذكرنا ولاتميت وحينا والله صدقت السيدة زينب عليها السلام ...
الموضوع :
ما قصة تمثال أبا الفضل العباس (عليه السلام) في ألبانيا؟!
ابوخديجه الحمداني : رضوان الله تعالى عليه ...
الموضوع :
قصة المظلوم الشهيد د. ادواردو آنيلي (مهدي)
فاعل خير : لا تنسون حامد الزوبعي وكيل وزير النفط كان الذراع اليمنى لاحسان وكان هو عراب جميع صفقات احسان ...
الموضوع :
محكمة جنايات الفساد تستقدم وزير النفط السابق احسان عيد الجبار بسبب "التربح من أعمال وظيفته"
فيسبوك