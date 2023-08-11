اغلقوا الابواب بوجه الشيطان الاكبر..!

علي الزبيدي ||





كاتب ومحلل سياسي

11/08/2023

من خلال متابعتي للاصدارات الاعلامية والسياسية من خلال وجودي في اوروبا وجدت ان اوروبا التي مركز اما يصدر الينا من محتويات ساقطة والاغرب من ذلك تربط امريكا بين قبولها او الحصار المالي والاقتصادي الذي تفرضه على بعض الدول ويبدو لي ان العراق في الطريق ولكن بخطوات الواحدة تلو الاخرى

ارجو من اعزائي القراء والادباء تسليط الضوء على الخطر الثقافي والاجتماعي الذي يهدد اجيال ألعالم في المستقبل وخصوصا في دولنا الاسلامية العربية اوردت اليكم هذه النصوص لكي نعلم بعين البصيرة الكم الهائل من المخططات الخبيثة وعليكم الحكم

واخص بالقول هنا مايمثله المذهب الجعفري او الشيعي على وجه الخصوص

*من كواليس المخابرات من الاميركية والمخابرات الانگليزية..

كتاب العمل على إنهاء المذهب الشيعي او كيفية التخلص من الشيعة.

اسم الكتاب: مؤامرة التفريق بين الأديان الإلهية.

اسم المؤلف: الدكتور مايكل برانت.

وقد أجريت معه مقابلة مطولة وكشف فيها عن برنامج مدروس لللإستخبارات الأمريكية (C.I.A) وموجه ضد المذهب الشيعي والشيعة بشكل عام.

وإليكم الآن خلاصة لما جاء في الكتاب المذكور:

ظلت البلاد الإسلامية لقرون تحت سيطرة الدول الغربية، ورغم أن أكثر الدول الإسلامية نالت استقلالها في القرن الاخير ، إلا أن أنظمتها السياسية والاقتصادية وخصوصا الثقافة الاجتماعية ما زالت تحت السيطرة الغربية وتابعة لها حتى الآن.

أبان عام 1978م. نجحت الثورة الإسلامية في إيران ، وسبب ذلك لأمريكا خسائر فادحة.

في بداية الأمر كنا نتصور أن الثورة جاءت تلبية لإرادة الشعب المتدين وأن قوادها استغلوا ذلك، واستفادوا من الأوضاع يومذاك، وأنه بزوال الشاه يمكننا الاستمرار في سياستنا عبر أفراد مناسبين لنا.

لكن بمرور الزمان وتوسع ثقافة الثورة الإسلامية ومفاهيمها و سرايتها لدول المنطقة، بخصوص العراق وباكستان و لبنان والكويت و دول أخرى ، عرفنا أننا مخطئون جدا في تحليلاتنا السابقة.

في إحدى جلسات الاستخبارات بحضور كبار مسؤوليها وحضور ممثل للاستخبارات البريطانية (بسبب تجاربها الطويلة في الدول الإسلامية)،

توصلنا إلى نتيجة حاصلها:

إن الثورة في إيران لم تنتصر بسبب فشل سياسة الشاه تجاهها فقط، بل هناك عوامل أخرى ، مثل قوة القائد الديني وهيبته واستغلال ثقافة (الشهادة)، التي ترجع جذورها إلى حفيد نبي الإسلام (الإمام الحسين ع)قبل 1400 عام، و تروج هذه الثقافة و تمتد في العمق كل عام أيام محرم عبر العزاء الحسيني.

كما توصلنا إلى هذه النتيجة أيضا :

وهي أن الشيعة أكثر فعالية وأنشط من بقية أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى في هذه الجلسة تقرر القيام بتحقيقات أوسع على المذهب الشيعي، ووضع خطط و برامج منظمة طبق تلك التحقيقات.

وقد رصدنا لذلك (40) مليون دولار.

وقد تم ترتيب ذلك على مراحل ثلاث:

1- جمع المعلومات و الإحصائيات اللازمة.

2- تحديد أهداف على المدى القصير، مثل البرامج الإعلامية ضد الشيعة وإثارة الاختلافات بينهم و بين المذاهب الإسلامية الأخرى.

3- تحديد أهداف على المدى البعيد، تتكفل باجتثاث المذهب الشيعي من أصوله.

عملا بالمرحلة الأولى و تطبيقا لها أرسل محققون و خبراء لتتوفر لنا إجابات عن الأسئلة التالية:

أ . ماهي مناطق نفوذ الشيعة في العالم وأماكن تواجدهم؟

ب . كيف نثير بينهم الاختلافات الداخلية ونلقي بينهم الاختلاف الشيعي الشيعي؟

ج . كيف نثير الخلافات الشيعية السنية، وكيف نستفيد من ذلك لصالحنا؟

بعد جمع المعلومات من مختلف مناطق العالم ، وبعد البحث وأخذ وجهات النظر حصلنا على النتائج مهمة للغاية .

فقد عرفنا أن قدرة المذهب الشيعي وقوته في يد المراجع وعلماء الدين ، وأنهم يتولون حفظ هذا المذهب وحراسته.

إن مراجع الشيعة لم يتابعوا ولم يتعاونوا طيلة التاريخ مع أي حاكم غير مسلم أو حاكم ظالم، ففي إيران فشلت بريطانيا بفتوى آية الله الشيرازي، واقتلعت حكومة الشاه الموالي لامريكا من جذورها بيد آية الله الخميني، وفي العراق لم يستطع صدام بكل قواه إجبار الحوزة العلمية في النجف الأشرف على الانقياد له، مما اضطره لتضييق الخناق عليها ومحاصرتها سنين عديدة، وفي لبنان أجبر آية الله الامام موسى الصدر جيوش بريطانيا وفرنسا واسرائيل على الفرار، كما أن حزب الله لبنان أوجع جيش اسرائيل وألحق به خسائر فادحة، وفي البحرين ورغم صغر حجمها قامت أحداث كبير ضد الحكومة أجبرت الحكومة على إجراء الميثاق ولاتزال تلك الأحداث جارية ولكن بشكل حرب باردة نتيجة عدم تلبية الحكومة لمتطلبات الشعب.

إن تحقيقاتنا في هذا المجال أوصلتنا إلى نتيجة :

و هي أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال مواجهة المذهب الشيعي ومحاربته بصورة مباشرة، وإن هزيمته أمر في غاية الصعوبة،

وأنه لابد من العمل خلف الستار.

نحن نأخذ ونعمل طبق المثل القائل : (فرق وأبد)

بدلا من المثل الانجليزي (فرق تسد).

من أجل ذلك خططنا ووضعنا برامج دقيقة وشاملة للمدى البعيد، من ذلك رعاية الشخصيات المخالفة للشيعة ، والترويج لمقولة كفر الشيعة بنحو يفتى بالجهاد ضدهم من قبل المذاهب الأخرى في الوقت المناسب.

ومن ذلك تشويه سمعة المراجع و علماء الدين عبر الشائعات ونحوها كي يفقدوا مكانتهم عند الناس ويزول تأثيرهم.

من المسائل التي يجب الاهتمام بها مسألة ثقافة عاشوراء والاستشهاد في سبيل الله، حيث إن الشيعة تبقى هذه الثقافة مضيئة ووهاجة عن طريق مراسم عاشوراء السنوية.

لذا صممنا على تضعيف عقائد الشيعة و إفسادها ، والعبث بثقافة (الشهادة) والاستشهاد، وأن نحرف المفاهيم بحيث يبدو للناظر أن الشيعة ليسوا سوى طائفة جاهلة تهوى الخرافات .

وهذا يكون عبر الدعم المالي لبعض الخطباء والمداحين والمؤسسين الرئيسيين لمجالس عاشوراء، فإن فيهم النفعيين ومحبي الشهرة.

وفي المرحلة الآتية يجب أن نجمع ونعد الشيء الكثير مما يسقط المراجع ، ونبث ذلك بلسان وقلم الكتّاب النفعيين.

والأمل معقود على إضعاف المرجعية بحلول 2020م ومن ثم سحق مراجع الشيعة بيد الشيعة أنفسهم وببقية علماء المذاهب الأخرى، وفي النهاية نطلق رصاصة الخلاص على هذا المذهب وثقافته..

نعم من هنا علينا سد المنافذ التي يدخل منها الشيطان والعمل على ترسيخ مفهوم الشهادة الحسينية والشعائر الاسلامية والحسينية بالخصوص وتثقيف المراة والشباب بحقيقة الثورة ودور العقيلة زينب س بنشر اهداف قيام الحسين ع بثورته لكي ينهض ويؤسس للعودة بالدين المحمدي الحنيف بعد ان خطفه التيار الاموي ورجالاته من بني مروان وغيرهم كما تذكر لنا كتب السير والاسلام لم يمضي عليه القرن الاول من بزوغ فجره المبارك

ياترى هل تمكنت من ايصال الفكرة لحضرات القراء الاعزاء من ان الخطر المحدق بالاسلام والتشيع على وجه الخصوص لمًا يشكله بنظر الغرب من خطر على مخططاتهم التي يرومون تنفيذها في ألعالم الاسلامي والعراق في المقدمة.

كاتب ومحلل سياسي .

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