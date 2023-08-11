المقالات

هذا الميدان ياحميدان  !!


سعيد البدري ||

 

أخشى القول ان السوداني مسح بالكاظمي وعصابته الارض فيظن بعضكم  اني اتملق الرجل ، فقد تظنون اني طرف في فريقه الحكومي او ممن يرتبطون به بشكل او بأخر ،كما تجري العادة حيث يشترى ولاء الاشخاص  لتسويق الاوهام وبيعها ،واتمنى ان يكون ذلك واضحا ليفهم الجميع دوافعي في الخوض بهذا الموضوع   ،الحق ان السوداني كرئيس لمجلس الوزراء ،و بخلاف ما يتقول عنه البعض لغايات نعرفها جميعا ، قد نجح حتى الان بأدارة جملة من الملفات الهامة ، بالرغم من حجم الصعوبات والمعرقلات التي وضعت بطريق حكومته ،ولعل من يحاولون افشاله يدركون الحقيقة ويفهمون ان اغلب محاولاتهم باءت بالفشل ،فهم يخشون بالفعل مجرد التفكير بما سينتجه النجاح ،وسيواصلون جهودهم لأيقافه وربما اسقاطه  بكل الطرق ، سيما تلك  الطرق  الملتوية التي اعتادوا سلوكها  ،فالغاية عندهم تبرر كل شيء ، الا تحمل نجاح هذه الحكومة التي اسقطت اصنامهم .

لن اضفي على الحكومة صفة القداسة ،وقد قلت سابقا وفي اكثر من مقال ،ان على الحكومة الابتعاد عن تأمير الصبيان وزجهم بملفات هامة ،فسلوك هولاء غير المنضبط يضيع جهودها ويضعها في حرج باستطاعتها تجنبه بأبعادهم عن المشهد الذي يحتاج لأناس اكفاء ومسؤولين وهذه نصيحة عليهم الاستماع اليها بالكثير من الاهتمام ، وذلك لن يحدث الا بحضور تقييم حقيقي صادق وبمعايير واضحة ،الامانة تتطلب ذلك ومع النجاحات المتحققة توجد بعض من اخفاقات ينبغي تجاوزها ، ولأن الحديث يجري بسياق اخر فلست بصدد الحديث عن اسباب هذه الاخفاقات وتبريرها ومهاجمة المتسببين بها ، بقدر الاشارة اليها لأن علاج السلبيات يحتاج لتشخيصها اولا ،وعرضها بنوايا صادقة لأجل تفاديها وعدم تكرارها ..

السوداني نجح نسبيا في تلافي الكثير من المطبات ،باصطفافه مع الكتلة التي وضعت ثقتها به ليكون ممثلا للاطار التنسيقي ،ومحاولته تصفير المشاكل بجلوسه على طاولة مفتوحة مع الشركاء ، من بقية التيارات والمكونات يمثل توجها لانفاذ الحلول ،بالطبع هناك ضغوطات دولية ومساومات فرضت تأجيل بعض من هذه الحلول ،لكن ما يميز الحكومة هو تواجدها في الميدان ،ومحاولتها فهم الاشكاليات والتعاطي معها ، وهو سلوك ايجابي يمنحنا الأمل بتجاوز اثار ما خلفته المراحل السابقة .

اتمنى صادقا كغيري من المواطنين ان تستمر هذه الجهود ،وتثمر عن نتائج طيبة ، يلمس المواطن من خلالها تغييرا ايجابيا حقيقيا ،مع ثقتي ان النوايا الطيبة التي انتجت بعضا من الانجازات ستكون حاضرة ،يرافقها اداء ميداني مسؤول كالذي شاهدناه ،لينهض بالواقع الخدمي ويعالج الملفات السياسية العالقة ،بالكثير من الحكمة والمراعاة للمصالح الوطنية  العليا ، ولعل السر الاهم في مواصلة حصد النجاحات هو التواجد الشجاع في الميدان ، و هو عين ما اود الاشادة به حيث ركز البرنامج الحكومي ، على نزول المسؤول ومشاركته المواطن ساحة الانجاز لان التحديات القائمة هي تحديات الميدان ، وكأن الرسالة التي تضمنها هذا البرنامج تقول "ان من  يريد مواصلة النجاح  فعليه ولوج الميدان" ، وهذا الميدان يحميدان !!

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اغلقوا الابواب بوجه الشيطان الاكبر..!
طريق الكرامة في خطر..!
نافع بن هلال الجملي، أسوة للمنتظرين.
هذا الميدان ياحميدان  !!
الإعلام في منطق الإمام الخامنئي
سؤال عادي..وليس خروج عن الاسلام  !!
اقطعوا راس الافعى بالجنرال صبر
حديث الثلاثاء..كيف نسترد الفاقد الحضاري؟!..
معامل المياه لن يشرب منكم الضامي..!
الأمم المتحدة والبنك الدولي يعلنان: أما السماح للشواذ والجندر أو استعدوا للعقوبات...
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ...
الموضوع :
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
ابو علي : والله لو الحكومة الكويتية برؤوسهم عقل ومنطق لارجعوا الحدود إلى ماقبل الغزو لان القلق والهم من وراء ...
الموضوع :
وزير الخارجيَّة الكويتي يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسميَّة
ابومحمد : نرفع شكوى الى الله ونرجوا من المسؤولين التي تقع على عاتقهم مسؤولية المتابعه النظر بالتجاوزات من قبل ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
ابن النجف : حياك الله ابو مصطفى توجيه صائب ووسط الهدف نريد منك بعد توجيه على محافظ النجف الأشرف لانه ...
الموضوع :
السوداني يوجه بمحاسبة القادة الذين يقع ضمن مسؤوليتهم اي عمل تخريبي يمس ابراج الطاقة
محمد الشامي : اخي العزيز اذكر الخقائق والنتواجدون الاصليون من سكنة ذي قار قضاء سوق الشيوخ وبالاخص ناحية الطار ومن ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عاشقة العباس : والله يا يزيد لاتمحي ذكرنا ولاتميت وحينا والله صدقت السيدة زينب عليها السلام ...
الموضوع :
ما قصة تمثال أبا الفضل العباس (عليه السلام) في ألبانيا؟!
ابوخديجه الحمداني : رضوان الله تعالى عليه ...
الموضوع :
قصة المظلوم الشهيد د. ادواردو آنيلي (مهدي)
فاعل خير : لا تنسون حامد الزوبعي وكيل وزير النفط كان الذراع اليمنى لاحسان وكان هو عراب جميع صفقات احسان ...
الموضوع :
محكمة جنايات الفساد تستقدم وزير النفط السابق احسان عيد الجبار بسبب "التربح من أعمال وظيفته"
احمد : سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسبة الى العشائر التي ذكرت اعلاه . اقول احسنت لاكن بودي ان ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
Mahdi Alzurfi : شكرا لكم ...
الموضوع :
سحب يد مدير مستشفى الرشاد وفتح تحقيق باختفاء 160 "مكيف هواء"
فيسبوك