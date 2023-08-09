أجعل عقلك الباطن مهدوياً..!

علي هاشم الركابي ||

ان من الامور الضرورية جداً لكل من يود أن يكون مهدوياً، ومن أنصار الامام الحجة، هي أن يبرمج عقله الباطن على أن يكون مهدوياً ومن أنصار الامام الحجة!

وسنوضح في هذا المقال ان شاء الله كل ذلك بالتفصيل، ومن يطبقه سيكون قادراً ان شاء الله على التحلي بكل صفات الأنصار..!

- بدايةً نقدم توضيح موجز حول العقل الباطن، فنقول:

ان العقل الانساني يقسم الى قسمين:

1- العقل الواعي: وهذا العقل هو الذي نفكر فيه ونقرر ونتصرف، ويشكل هذا القسم 10% فقط من أفعالنا وكل ما يصدر منا!

2- العقل الباطن: وهذا العقل، بمثابة المخزن لكل ما نشاهده أو نسمعه أو نقرأه، وهو المسيطر على عاداتنا وطباعنا والموجه الأساسي لأغلب سلوكياتنا..

وهذا ليس كلاماً علمياً ونظرياً فحسب، بل هو واقع عملي يراه الجميع ويؤمن به، فنحن نرى مثلاً الكثير من الأشخاص عندما يرون شيئاً غير مألوفاً يستهجنوه ويستنكروه في بداية الأمر، لكن مع كثرة تكراره نجدهم قد آلفوه وأعتادوا عليه!

وما هذا التغير الا لأنه قد ثبت في عقلهم الباطن من حيث لا يشعرون.

- والان: نعود لموضوعنا الأساس: وهو كيف يمكن أن نثبت صفات وطباع أنصار الامام المهدي في عقلنا الباطن

لكي يسهل علينا الاتصاف والتحلي بها؟

ج/ ان هنالك عدة خطوات لو أتبعناها وألتزمنا بها، سيسهل علينا التحلي بأي صفة نريدها، وكذلك التخلص من أي صفة لا نريدها، وهذه الخطوات هي:

1- بداية علينا أن نمسك ورقة وقلم ونكتب فيها الأهداف التي نريد تحقيقها، كل أحد ملتفت الى نفسه ويعلم ما ينقصه وما عليه اصلاحه، فأول شيء نفعله اذاً، هو أن نمسك ورقة وقلم ونحدد فيها أهدافنا المرجوة، مثلاْ:

يجب أن أكون هادئاً تماماً، ولا أغضب لشيء، يجب أن لا اخاف ولا أتاثر من شيء، يجب أن أؤدي كل الصلوات في وقتها ولا أؤخرها عن وقتها اطلاقاً… ..الخ، وهكذا نحدد كل الصفات التي نريد الالتزام والتحلي بها.

طبعاً كل هذا يجب أن يكون مع يقيننا بان كل شيء ممكن، اما كلمة مستحيل ولا أستطيع وما شابه فهذه يجب أن نرفعها تماماً من قاموسنا.

2- أن نسرح في خيالنا كثيراً ونتخيل أنفسنا قد أتصفنا بكل الصفات التي نريدها، وتجنبنا عن الصفات التي لا نريدها، وأفضل أوقات التخيل هو قبل النوم، وهذه الخطوة مهمة جداً، حيث أن العقل الباطن لا يميز بين الحقيقة والخيال، وشيئاً فشيئاً سنلتمس تأثير التخيل وتحوله الى واقع.

3- أن نخاطب أنفسنا وروحنا وعقلنا بعبارات تحفيزية وتشجيعية، مع تخيل معاني العبارات، مثلاً نخاطب أنفسنا ب:

أنصار الامام المهدي يجب أن لا يخافوا من شيء.

أنصار الامام المهدي يجب أن يكونوا هادئين ولا يؤثر فيهم شيء.

أنصار الامام المهدي يجب أن يكونوا أقوى من كل المغريات والمؤثرات…

نتكلم هكذا مع تخيل لمعاني العبارات التي نخاطب بها أنفسنا (سواء هذه العبارات أو غيرها)..

4- الكتابة! نعم الكتابة حول الأهداف التي نريد الوصول اليها، لا يشترط فيها أن تكون محترفاً بالكتابة، ولا يشترط كذلك أن يقرأها غيرك أو تعرضها عليه، بل المهم هو الكتابة فقط، اكتب كل ما تستطيع كتابته حول الأهداف التي ستحددها.

5- لا تشاهد أفلاماً أو مسسلاتٍ أو أي محتوى يتعارض مع الأهداف التي حددتها، فما ستشاهده أيضاً سيذهب الى عقلك الباطن شئت أم أبيت.

6- حاول التكرار والالحاح بكل شكل من الأشكال على عقلك، فاكتب واسمع وشاهد كل ما يمكنك حول أهدافك التي حددتها، ويفضل أن يكون معك شخصٌ تبدؤون معه البرنامج سوية ويبقى أحدكم يذكر الاخر ويسمعه بين الحين والاخر حول الأهداف التي سترسموها، وممكن أن يكون هذا الشريك معك في البرنامج تتكلمون في الموبايل فهذا يكفي أيضاً.

البرنامج المذكور أعلاه برنامج سهل وبسيط جداً، وأنت بحاجة لتكراره لما يقارب الأربعين يوماً لكي تتحلى بالصفات التي تريدها..

وأعلم أيها المهدوي العزيز: انك أن لم تصنع عقلك الباطن بنفسك، فان هنالك من سيصنعه لك من حيث لا تشعر، لذلك، أنت مهدوي، أنت أقوى من كل شيء، أنت قرة عين امام زمانك، فكن عند حسن ظنه، وأبدا بصناعة نفسك بنفسك، عملاً بالخطوات التي ذكرناها في المقال.