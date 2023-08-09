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التدرج الهادئ..!


 

ابتهال احمد الموسوي ||

 

 ان اتخاذ خطوات صغيرة ومستمرة له أهمية كبيرة نحو تحقيق الأهداف التغييرات الكبيرة ، قد نظن أحيانًا أنه يجب علينا اتخاذ خطوات كبيرة وجذرية لتحقيق التغيير، ولكن الواقع يثبت أن الخطوات الصغيرة المصحوبة بالانضباط هي التي تؤدي إلى النجاح على المدى الطويل.

ان مفهوم "التدرج الهادئ"،  يتعلق بالتركيز على تحقيق تحسن منضبط ومستمر من خلال تنفيذ أفعال صغيرة ومنتظمة بدلاً من السعي للتغيير الكبير في وقت قصير، على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تحسين لياقتك البدنية، فإن محاولة البدء بتمارين شاقة ومكثفة قد تؤدي إلى الاحباط والتوقف المبكر. وبدلاً من ذلك، يمكنك البدء بجدول تمرين بسيط ومستمر ، مثل المشي لبضع دقائق يومياً، ثم زيادة المدة تدريجياً مع مرور الوقت.

هذا المفهوم ينطبق على مختلف جوانب الحياة، سواءً كان ذلك في تحقيق الأهداف الشخصية أو المهنية، تعلم مهارات جديدة، بناء علاقات إيجابية، وحتى في تحقيق التغييرات الاجتماعية.

 قوة الفعل القليل تجلب معها التركيز والاستمرارية، وتجنب الإرهاق النفسي المؤدي للفشل.

في النهاية، الأمور الصغيرة التي نقوم بها يومياً تتراكم لتشكل تأثيراً كبيراً على المدى الطويل قال الرسول -صلى الله عليه وآله -: "أحب الأعمال إلى الله: أدومها وإن قل" .

 إذا تمكنا من التحكم في تلك الأمور الصغيرة والتقدم بها بثبات وانضباط، سنجد انفسنا نحقق تطورًا ونجاحًا ملحوظين في حياتنا.

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