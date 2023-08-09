استراتيجيات ترك العادات السلبية وبناء العادات الايجابية

ابتهال احمد الموسوي ||

تتأثر حياتنا بشكل كبير بالعادات التي نمتلكها. والعادات هي الأنماط الروتينية للسلوك والتصرفات التي نقوم بها تلقائيًا بدون تفكير واع. ومثلما توجد عادات إيجابية تسهم في تعزيز صحتنا ونجاحنا ، فإن هناك عادات السلبية يمكن أن تؤثر سلبًا على حياتنا الشخصية والعملية.

تعريف العادات الإيجابية هي تلك السلوكيات التي تسمح لك أن تعيش حياة منتجة على النحو الأمثل، وتزيد من قدرتك على مواجهة التحديات بنجاح من أمثلة العادات الإيجابية الالتزام بتنظيم الوقت الاكل الصحي الالتزام بأوقات الصلاة، الرياضة وغيرها.

العادات السلبية هي السلوكيات السلبية المتكررة التي تبدأ دومًا كآليات للتكيف والحَد من التوتر، والوصول إلى حالة الراحة المِزاجية، والاسترخاء لحد التكاسل والفوضى، ومن أمثلتها المماطلة في أداء المهام الحياتية والمهنية، السهر وادمان الهواتف المحمولة.

ولصناعة العادات إلايجابية الجديدة والتخلص من العادات السلبية، يمكننا طرح بعض الخطوات المهمة :

1. التفكير والتحليل: قبل أن نتمكن من تغيير العادات السلبية، يجب علينا تحليلها وفهم جذورها وتأثيرها. قد يكون من المفيد تسجيل العادات السلبية وتحديد العوامل التي تسببها ومضارها على حياتنا .

2. تحديد الأهداف: قبل البدء بصناعة عادات إيجابية جديدة، يجب أن نحدد الأهداف التي نود تحقيقها. تحديد الأهداف يعزز التركيز والارتباط الشخصي بالعادات الإيجابية المرغوبة.

3.التخطيط العملي : نقوم بتحويل الأهداف إلى خطط عمل واقعية. تحديد الخطوات التي ستساعدنا في بناء العادات الإيجابية وتحديد توقيتها وتفاصيلها تسهم في استمرارنا والالتزام.

4. الممارسة والتكرار: العادات لا تُبنى في يوم وليلة. علينا التحلى بالصبر والمثابرة والانضباط في ممارسة العادات الجديدة المرغوبة. عندما تصبح جزءًا من روتيننا اليومي، يمكن للتغيير أن يحدث بسلاسة.

5. الدعم والمشاركة: البحث عن دعم من الأشخاص المحيطين بنا يمكن أن يسهم في استمرارنا ونجاحنا في صناعة العادات الإيجابية. قد يكون لديهم نصائح أو خبرات مشابهة أو يشاركونا بناء العادة الايجابية وبذلك يشجعونا على الاستمرار.

6. التقييم والتجديد: من الأهمية بمكان أن نقيّم ونعيد تقييم عاداتنا والتأكد من أنها ما دزالت مفيدة ومناسبة. قد نحتاج أحيانًا إلى إجراء تعديلات صغيرة أو استبدال العادات القديمة بأخرى جديدة لمواصلة التطور والتحسين.

في نهاية المطاف، صناعة العادات الإيجابية والتخلص من العادات السلبية تتطلب مثابرة وارادة قوية. علينا أن نكون صبورين مع أنفسنا وأن نتذكر أن النمو الشخصي هو عملية مستمرة. بالتدريج ومع المثابرة والالتزام، يمكننا بناء عادات إيجابية تساعدنا على تحقيق النجاح والسعادة في حياتنا .

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