التهريج دليل الافلاس الفكري

مانع الزاملي ||

في كل محرم ولعقود من الزمن تثار الشبهات على سلوك وعقيدة أتباع وشيعة اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ، ولاجديد في الامر ، وتكاد تنحصر اعتراضات المخالفين ، حول لماذا تحزنون على قتل الحسين عليه السلام ، ولماذا تستعينون بغير الله ، اليس من الشرك انً تجعلوا عليا والائمة واسطة للشفاعة عندالله ! اذن انتم شأنكم شأن المشركين الذين يعبدون الاصنام المصنوعة من الاحجار ويقولون ليقربونا الى الله ، ولماذا تسجدون علىً التربة، ولماذا تزورون الاضرحة مع انها لاتضر ولاتنفع ، ولماذا تخالفون اولي الامريزيد! وان صح ان يزيد قد امر بقتل سيدنا الحسين فلا ينبغي لعنه لأنه اجتهد فأخطا وله حسنة ! ونحن لم نذكر في كتبنا معصية او خطأ ارتكبه سيدنا علي ! ولم نسجل له ذنبا لا في الجاهلية ولا في الاسلام ، ومبيت علي في فراش النبي اكذوبة اختلقها الفرس، والشيعة ليسوا عربا وانما فرس مجوس اسلموا بألسنتهم وهم مشركونً يعبدون النار !!وتستمر هذه الشكوك ، ويحاورون شيعيا بسيطا على فطرته لايعلم من الدليل العلمي او العقائدي شيئا ، ويوهموه على انه مشرك وعليه التوبة وان يرجع الى الاسلام بأعلان البراءة من التشيع لانه مذهب معادي للدين اختلقه اليهودي بن سبأ واخذ به الفرس حقدا على عمر ، وعمر الفاروق كشف عن بيت فاطمة وكانت فاطمة خلف الباب فدفع الباب واصابها مسمار دون قصد ! مع ان علماء! وروايات واحاديث ينتقونهاًمن هنا وهناك واردة في كتب الشيعة، وقد رفضها الباحثون والعلماء والمراجع وفندوها ولم يتبناها احد مثل حديث ان القران هذا فيه نقص وغير ذلك ،. وليس بأمكان كاتب مثلي ان يحصي كل الشبهات والطعون في مقال واحد ، هذه امهات الاعتراضات التي يوردها اتباع بن تيمية الذي منهجه تكفير كل مخالف له حتى من المذاهب السنية ! ومن يقول من علماء السنة ان عليا هو الخليفة وهو الاعلم ! يتهمونه بالارتداد واحيانا بالضلال والتشيع! هذه الافتراضات التي يرددها بعض من يدعي العلم في القنوات ومحطات البث الالكتروني ! وضيوفهم فيها اشخاص ليسوا مثقفين لادينيا ولا علميا اكاديميا !وانما استقوا معلوماتهم من الشارع دون بحث او استدلال !

ولقد رد عليهم العلماء الشيعة والباحثون منذ عقود ! لكن الجديدعندهمُ هو ان التشيع جاء بن الفرس اعداء االعروبة والاسلام ! والشيعة الفرس يحزنون على الحسين ع لان زو جته فارسية ونسوا ان ايران كانت سنية وادخلها العرب في التشيع وهم يقرون بذلك بشكل علني ولا يستنكفون من ذلك بل يشكرون العرب والعراقيين واللبنانيين على فضلهم في الاهتداء , وسوف اوضح للجميع بشكل عام ومبسط ما يرموننابه مخالفينا بطريقة اشبه ماتكون بنظرية دين العجائز وهي

1-نعتقد قطعا ان ربنا الله وحده لاشريك له نوحده ولا نعبد احدا سواه ( قل هو الله احد) ونعتقد ان الفاعل والمؤثر في الكون هو الله وحده فهو الخالق وهو الفاعل المطلق.

2-نستمد معلوماتنا وعقائدنا من النبي صلى الله عليه وآله ومن العترة الطاهرة التي عندنا في الحديث الموثق قوله صلى الله عليه وآله( اني تارك فيكم الثقلين ، كتاب الله وعترتي اهل بيتي ، ان تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي ابدا ) والعترة الطاهرة هي التي شرحت لنا سنته صلى الله عليه وآله، ونأخذ ديننا منهم ، والعترة بأعتقادي هم ( امير المؤمنين علي وابناءه الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة ولايوجد مخالف يقول خلاف ذلك ، فأن قال فهو ناصبي ملعون ، وتعريف الناصبي هو المخالف الذي نصب العداء لآل محمد ص، ويلحق بالحسين ابناءه التسعة المعصومين عليهم السلام الذين اولهم علي بن الحسين السجاد وينتهون بقائم آل محمد الغائب بن الامام الحسن العسكري ، ولايعنينا كيف غاب ولماذا غاب ومتى غاب ، لكن الذي يعنيني انا الشيعي اني اتعبد بأنتظاره عجل الله تعالى فرجه الشريف ونعتقد انه حي يرزق ولابد ان يأتي يوم يظهر ويحق الحق ويبطل الباطل ، هده عقيدتنا بالغائب انت المخالف صدقت ام لم تصدق لايعنيني ذلك ولست ملزما ان ابرر لك اعتقادي بأمامي ، ولا اطلب منك ان تؤمن بما اؤمن به فلاداعي للتهريج .

3-بما ان الذي يقودني بعد النبي لايصح ان يكون من اهل الذنوب والخطايا والآثام لذلك نؤمن بعصمة الائمة جميعهم ، ويلحق بهم الزهراء البتول عليها السلام ، العصمة كيف من وضعها هل هي مكتسبة ام فيض من الله لايهمني ذلك وانت المخالف دعك لاتؤمن بما اؤمن به واكرر لست معنيا بقناعاتك ولست ملزما ان ابرر لك قناعاتي من تكون كي اشرح لكي ديني ومعتقدي !

[١١:٤١ م، ٢٠٢٣/٨/٨] مانع الزاملي: 3- نعتقد ان الائمة لكونهم ليسوا من اهل المعاصي وهم آل النبي فهم يتمتعون بمنزلة استثنائية عند الله لكونهم عباده وخيرته من خلقه ، لذلك فهم وسيلتي الى الله في استجابة الدعاء وقضاء الحوائج ، وقول المخالف ان مشركي قريش ايضا يجعلون الاصنام شفعاء لهم عند الله ، كلام لاينطق به عاقل، كيف تساوي احجار صلدة مصنوعة بيد كفار مع انوار قدسية تنتسب لحبيب الله ، وهذه الفرية لاتنطلي على مؤمن عاقل شيعي موحد !

4-اما الحزن على سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام سببه هو انه سيد شباب اهل الجنة وريحانة رسول الله وابن وصيه وقلب الزهراء البتول ، فعندما احزن لما جرى له على يد السلطة الاموية اليزيدية اقصد بذلك مواساة الرسول واهل بيته ، وكل طوائف المسلمين تعتبر عمل يزيد انتهاكا لحرمة رسول الله وعترته وهو فاسق فاجر ملعون لاعب بالقرود ، شارب للخمر ويستحق اللعن ، فطريا انا احزن لفقد ابي واخي فكيف لا احزن واواسي نبيي واين الاشكال في ذلك ، نعم ليست كل الطقوس صحيحة ، لكن لايعني انهم خارجون من الدين ،

5- نزور القبور ونعظم من داخل القبر وهو امامنا ولا اعبد حجرا ولا اقدس غير نبيي وابناءه تقربا الى الله .

6-من قال لكم اننا نستعين بغير الله حتى تخاطبوننابذكر ( من استعان بغير الله ذل ) لم نستعن بغير الله بل نبتغي اليه الوسيلة ووسيلتنا امام طاهر مطهر شهيد هذا الذي نعتقده , انت الذي تخالفنا لاتقتدي بنا حتى لاتمسك النار ! وشكرا لاتنصحنا خوفا علينا من جهنم فنحن نعلم ماذا نعمل

7- اما التربة او التراب اي تراب كاان نسجد عليه لان النبي بعلمنا لم يسجد على سجادة ، فلا تستخفوا بعقول الناس بأن الشيعة تعبد الحجر

!!اي هراءهذا ! نحن اتباع الطاهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس كيف تفترض علينا عبادة حجر ، مجنون انت ام تهجر ! ام مختبط ام بك جُنه !

هذه ببساطة عقائدنا التي نحيا عليها ونسأل الله ان يثبتنا عليها ويحشرنا عليها ان شاء الله

7- اما الفرس فهم اتباع مذهب اهل البيت ويقدسونهم ويشتركون معنا في هذا الاعتقاد ونحبهم لحبهم ال النبي ! واما انت الذي تقول عنهم مجوس انت غير مطلع ولست متدينا ! لان الاسلام لم يبقي مجوس الان هم شيعة علي بن ابي طالب ! العرب كاونوا عبدة اوثان فهل نقول عنهم عرب وثنيون ان قلت لا فهذا مثل ذاك وحد الله كلمتنا واذهب عنا الظلال والعصيان.