الاستعمار الفكري..منذ العهد الاموي

حليمة الساعدي ||

تحدث العالم عن الاستعمار بكل بشاعته واستغلاله للشعوب المستضعفة ونهب خيراتها والسيطرة على مواردها واذلالها، وهو امر مستقبح ومنبوذ في جميع الكتب السماوية وعلى لسان الانبياء و الرسل، فكم من الآيات لعنت الظالمين والمتجبرين والمتكبرين. وهذا امرٌ مفروغ منه، لكنني اليوم اريد ان اتحدث عن الاستعمار الفكري الاموي الذي وقع على شيعة اهل البيت خاصة والشعوب الاسلامية وغير الاسلام عامة، وعلى مرّ القرون منذ عهد الدولة الاموية التي اسسها اللعين بن اللعين معاوية بن ابي سفيان ومهد لها عصاة رسول الله وخاطفوا الخلافة، الاول والثاني والثالث. الذين فرضوا على الناس افكارهم المنحرفة وغيبوا عن قصد حقيقة سنة رسول الله ومن بعده وصيه المنصب بالنص الالهي علي بن ابي طالب (عليه السلام) وأوصياه الائمة المعصومين من ولده ابناء رسول الله من ابنته فاطمة الزهراء سرّ الله وحجة الحجج. وهم عيبة علم الله ومستودع سره ومهبط وحيه وتراجمة كتبه وكلامه، وهم نور الله الساطع وطريقه القويم وسراطه المستقيم وباب الله الذي منه يؤتى.

افبعد كل هذه الصفات التي لم يسبقهم بها سابق ولن يلحقهم بها لاحق. ننحرف عنهم ونلحق بغيرهم (افمن يَهدي كمن يُهدى) ام هل يستوي النور والظلام؟.

لقد عمد معاوية اللعين على طمس كل موروث محمد وعلي وفاطمة والحسن عليهم السلام وحرّف الاحاديث النبوية بحق علي وسرق مناقبه وكثير من صفاته والحقها بغيره مثل سيف الله المسلول خلعه لخالد بن الوليد وهو صاحب الخديعة المشهورة بمعركة احد وكيف انه قتل بسيفه خيرة صحابة رسول الله (ص) وهو الذي كان يجاهر بكرهه وحقده لعلي بن ابي طالب فأدبه امير المؤمنين بأن البسه الرمح الذي كان بيده وجعله في عنقه كالقلادة الملفوفة وصار يبكي كالنساء ويتوسل النبي محمد صل الله عليه وآله ان يطلب من امير المؤمنين بفكها وازالتها عنه. خالد بن الوليد الذي فَجَرَ بأمرأة مالك بن نويرة بعد قتله في حروب الردة المزعومة وكان لعلي بن ابي طالب عليه السلام رأي مخالف لرأي ابا بكر وعمر ثم ان مالك بن نويرة كان من كبار بني يربوع من بني تميم، وصاحب شرف رفيع ومكانة عالية بين العرب، حتى ضرب به المثل في الشجاعة والكرم والمبادرة إلى إسداء المعروف والأخذ بالملهوف ويقال ان خالد بن الوليد مثل بجثته فقطع رأسه واودعه النار وفجر بأمرأته ليلى بنت سنان وكانت فائقة الجمال فطمع بها خالد بن الوليد وتزوجها. دون ارادتها في نفس ليلة مقتل زوجها . وما ارتدّ مالك بن النويرة ولا أهله ولاعشيرته، بل كانوا مسلمين مصلّين صائمين يؤتون الزكات ولكن لا يعطوها لغير اهلها بل كانوا يريدون أن يؤتوا الزكاة لمن هو أحرى وأحقّ بها وبخلافة النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم). فانتهك حريمه، وأخذت أمواله، وقتل هو وعشيرته بجريرة حبه وموالاته لعلي بن ابي طالب عليه السلام علي يد اعداء علي. هذه هي الحقيقة المغيبة وهذا هو سيف الله المسلول من وجهة نظر معاوية .

وسرقته صفة الصدّيق من علي عليه السلام ولا صدّيق بعد الرسول غيره؛ ونسبها لأبو بكر خاطف الخلافة الاول وادعائهم التاريخي المكذوب بأنه اول من صدّق النبي والحقيقة ان اول من صدّقه بل كان معه في غار حراء حين اذن له الوحي بالاشهار هو اخوه وابن عمه وربيبه ونفسه علي بن ابي طالب الذي كان اول غذاء له في الدنيا ريق النبي محمد صل الله عليه واله عندما خرجت به امه السيدة القديسة الفاضلة فاطمة بنت اسد من الكعبة . ثم ان امير المؤمنين اصدق خلق الله قولا وفعلا بعد رسول الله الصادق الامين وكان كلامه نور وفعله حق وشيمته الصدق. بينما الأخر الذي صدق نفسه بأنه الصديق لم يصدق يوما من الايام لا بقول ولا بفعل ويكفي نكثهم لوصية رسول الله وانكارهم لحقه بالخلافة وتكذيبهم لنحلة فاطمة الزهراء عليها السلام من ابيها فدك وغصبها حقها وهجومهم على بيتها وهتك حرمة الرسول وعصرهم لأبنته خلف الباب حتى تكسرت اضلاعها وماتت متأثرة بجراحها، فأين تصديقهم لرسول الله بعد هذا الفعل.

وكذلك خلع معاوية اللعين صفة الفاروق لعمر بن الخطاب ولا فاروق غير علي عليه السلام فهو الامام العادل العارف بشريعة الله وسنن الانبياء وهو قسيم الجنة والنار ولا احد غيره يفرق بين الحق والباطل ويأخذ الحق من المتجبرين للظعفاء والمستضعفين وهو اعرف الناس بالحقوق والواجبات ولم يظلم قط ولم يكن يوما من الايام على غير الحق فهو الذي قال فيه رسول الله (ص) [[ علي مع الحق والحق مع علي يدور معه كيفما دار ]] فهو الفاروق الاعظم مابين الحق والباطل وهو قسيم الجنة والنار بيّن لنا الحق حق لنتبعه والباطل باطلا لنجتنبه.

أما عمر بن الخطاب فكان رغم دخوله الاسلام يحن للجاهلية وعنجهيتها وكان سريع الغضب ذو غلظة وقد اكدت كثير من الاحداث التاريخية بعد استشهاد رسول الله صل الله عليه وآله ان بن الخطاب قد وقع في اخطاء ومعاصي متعمداً وغير نادم، ثم انه كان لايفقه من سنة النبي ولا يفهم تأويل الكتاب وكان دائم الحاجة لأمير المؤمنين ولكثرة ماكان يحتاجه لم يستطع اتباعه انكار ذلك فأبقوا على حديث متواتر ينص على قول منسوب لعمر (لولا علي لهلك عمر) فكيف يكون فاروقا من لم يستطع ان يقضي بين الناس او ان يفصل بينهم بالحق ولا دراية له بسنة النبي ولا بتأويل الكتاب المنزّل.

وحتى قول بني امية ان عثمان بن عفان كان اسمه ذو النورين لانه تزوج ببنتين من بنات رسول الله (ص) اولا ان رسول الله ليس له غير فاطمة الزهراء بنتاً اما دعوى وجود رقية وام كلثوم فهن ربيباته بنات اخت زوجته القديسة خديجة الكبرى (سلام الله عليها) وقد تكفل رسول الله(ص) برعايتهن وتربيتهن اكراما لأم المؤمنين خديجة الكبرى (ع) وحتى رواية تزويج النبي صل الله عليه واله لعثمان ضعيفة فهو تزوج برقية ربيبة النبي من طرف زوجه خديجة وكانت رقية زوجة لأحد ابناء عم النبي (ابو لهب) فطلقها نكاية برسول الله وكانت ذات حسن وجمال فأشترط عثمان دخوله للاسلام بزواجه منها وكان سيئ الطباع معها ويقال انها ماتت متأثرة بضربة قوية من قبله فعرض له عمر ابنته حفصة فرفض عثمان فاقبل عمر للنبي منكسرا فتزوجها النبي مجاملة لعمر، وقد غالى معاوية اللعين بوصفه لعثمان غلواً كبيرا عندما وصف صاحب النورين بأن الملائكة كانت تستحي منه وتخجل. وهذا امر طبيعي فبعد ان كانوا طلقاء منبوذين ملعونين اعطاهم عثمان ملكا وسلطان وصلاحيات كبيرة وجرأهم على ولي امرهم علي بن ابي طالب؛فهذا لسان حالهم وما هذه الصفات إلا صفات موضوعة من قبل معاوية الذي عينه عثمان واليا على الشام وامكنه من الحكم وهو ملعون على لسان النبي كرد للجميل وكان الحظ الأوفر من هذه الموضوعات والمختلقات لعثمان بن أبي معيط لما تربطهم به من علاقات القرب بآل ابي سفيان والتي بسببها ادناهم من سدة الحكم وقربهم اليه وحرف ليس فقط بسنن النبي بل حتى بسنن من جاء بعده (واقصد ابا بكر وعمر) وكان هذا هو سبب تحامل البكريين والعمريين عليه فقتلوه وكانت عائشة بن ابي بكر من ألّبَ عليه الناس حين قالت اقتلو نعثلاً فقد كفر.

قام معاوية بن ابي سفيان ( عليه لعائن الله) بتجييش جيشا من القصاصين والكتاب الذين يأتمرون بأمره لقاء الاموال التي باعوا من أجلها دينهم واشتروا بها الدنيا فأخذوا بإخفاء الحقائق النورانية والمناقب الربانية والاحاديث القدسية والسنن النبوية والعلوم المسوبة لمحمد وعلي وآلهما، ونسبها للاول والثاني والثالث ولكثير من اعدائهم اجلاف الصحراء، وليس هذا فحسب بل كانو يُقْصُونَ ويقتلون كل من يحفظها ويؤمن بها ويحاول تثبيتها وتبيينها وارجاعها لأهلها فقد قتل معاوية بعلي (عليه السلام) الكثير من صحابة النبي وشيعة علي، والتشريد بهم واقصائهم

هذا هو التاريخ الذي تلاعب به معاوية وكتبه بأيدي خبيثة مبغضة للنبي و خَلَف النبي. لقد اختطف التاريخ الاسلامي والموروث الفكري واصبح اسيراً بيد عصابة متمرسين على القتل والسلب وقلب الحقائق وطمسها وتشويه الدعوة الاسلامية ودين محمد بعد استشهاده وجعلوها كالقماشة يفصّلون بها حسب ما تقتضيه مصالحهم واهوائهم فيقطعون من هذا الطرف ويقصون بذاك الطرف ويخيطون بخيوط التدليس والتحريف فقد جعلوا من الاسلام قميصاً على مقاساتهم وبحسب اهوائهم واذواقهم.

ان معاوية بن ابي سفيان استعمر الفكر البشري وعقول اجيال تلت اجيال بعد استشهاد امير المؤمنين وخلفائه الائمة المعصومين. فصار يفرض على المسلمين فلسفته وافكاره واكاذيبه وتدليسه واخذ ملوك بني امية ذلك عنه واصبحت سنته هي السنة المفروضة ولم يسلم القرآن من تدليسه فقد نسب اسباب النزول لغير اهلها والاحكام لغير حقيقتها واختلق الكثير من القصص والاحاديث وعاث في الدين فساداً وعمل جاهدا على طمس الحقيقة المحمدية والمناقب العلوية والاثار الفاطمية وامر بقتل ذراريهم وشيعتهم لكي يمحوا ذكرهم فلا خبر جاء ولا وحي نزلّ.

لقد خلّف اللعين معاوية مجموعة من الملوك الغاصبين لخلافة النبي ص وقد زادوا على اكاذيبه اكاذيب وتدليسه تدليس حتى وصل الينا تاريخ اسلامي مشوه ممسوخ، الحقائق فيه مغيبة والاحداث غير مترابطة حوى كثير من الشبهات التي لا يقبلها العقل ولا تتطابق مع النص القرآني وفيها تزوير زمكاني والكثير من الصورة الضبابية غير واضحة المعالم.

والمصيبة انها لا زالت تدرس في مدارسنا وتفرض على طلبتنا كنوع من التعبئة الفكرية المسمومة حتى بعد ان اصبح للشيعة صوتاً مسموع وعلماً مرفوع. بقيت المناهج الدراسية على حالها ولازالت تعج وتضج بنفايات الامويين ومخلفاتهم القذرة المشوهة التي خلفت لنا الافكار المنحرفة التي تجسدت في السلفيين والوهابية وجماعات ابن تيمية والقاعدة والدواعش. فقد تغذوا على الفكر الاموي الدموي المبني على الكراهية والقتل والاقصاء. ولو بقيت المناهج الدراسية بهذا الانحراف فأننا نتوقع ولادة اجيال منحرفة فكرياً وعقائدياً.

ان الاستعمار الفكري الاموي لعقول طلبتنا منذ نعومة اظافرهم ونصاعة عقولهم امرٌ خطير يجب ان يجابه بجهاد للتبيين منقبل الأهل والمؤسسة الدينية(الحوزات العلمية) والمنابر الحسينية وذلك لأنقاذ ما يمكن انقاذه من ابناء الطائفة الشيعية. وكذلك التدخل في تأليف مناهج التاريخ والتربية الاسلامية في المدارس بكافة مستوياتها وكذلك الحال بالنسبة للجامعات والمعاهد.