المقالات

الإمام الحسين عليه السلام. ثائرا ومصلحا  


 د.حسن الساعدي ||

 

لا أعرف من أين أبدا والى أين انتهي،ومن اكون حتى اتكلم عنك ببعض كلمات ،بل عن أي عظيم اتكلم،وهو الذي ذكره الله جل جلاله، كما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول،ان الله جل جلاله قال( جعلت حسينا خازن وحيي واكرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة فهو افضل من استشهد وارفع الشهداء درجة جعلت كلمتي التامة معه، والحجة البالغة عنده، بعترته اثيب واعاقب )،بحار الانوار

وعن سلمان المحمدي رضي الله عنه قال، ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال للحسين وهو يقبله، انت السيد أبو السادة، انت الإمام ابن الإمام ابو الأئمة، انت الحجة ابن الحجة ابو الحجج تسعة من صلبك، وتاسعهم قائمهم، منتهى الآمال مقتل الحسين للخوارزمي، ينابيع المودة.وهناك العديد من الروايات والأحاديث عن ائمة اهل البيت والصحابة المنتجبين، التي ذكرت فضل الحسن والحسين عليهما السلام ومكانتهم وقربهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

سنحاول في هذا المقال، المختصر ،ان ننطلق ،من حقيقتين، اولهما،الإسلام محمدي النشاة حسيني البقاء، والآخرى حسين مني وانا من حسين، وانطلاقا من مغزى الرسالة الإسلامية التي جاءت لبناء المجتمع على قواعد العدل الاجتماعي، اذا عندما راى الحسين عليه السلام، ان المعروف لايعمل به والباطل لايتناهى عنه، وأن الفساد بدأ يستشري في جسد الامة،رفع شعاره المعروف لم اخرج اشرا ولابطرا ولا مفسدا ،ان اردت الا الإصلاح في أمة جدي، بعدما راى الإنحراف الذي يهدد الدين،إذ على المستوى السياسي، هي ثورة الإصلاح ضد الفساد،وثورة الحرية ضد الظلم والاستبداد، وعلى المستوى الاجتماعي، هي إعادة الامة لقيم العدل الاجتماعي، بعدما عملت السلطة الأموية على إعادة قيم الجاهلية لحكم المجتمع والسيطرة عليه.

ويقول المفكر المسيحي انطوان بارا،لو كان الحسين منالنشرنا له في كل ارض راية،ولاقمنا له في كل ارض منبر،ولدعونا ألناس الىالمسيحية بأسم الحسين، اما عالم الآثار الانكليزي، وليم نوفتس،يقول لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ الانسانية وارتفع بماساته إلى مستوى البطولة الفذة،ويرى الباحث الانكليزي، جون أشر، ان مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي، وذكره آخرون في ذات السياق.

وفي واقع الامر، تمدنا كربلاء الحسين بالمرتكزات الفكرية والاخلاقية والعقائدية، التي نستطيع من خلالها الوقوف بوجه الظلم والاستبداد ومخططات الأعداء، وإشاعة روح العدل الاجتماعي، لاسيما ونحن نتكلم عن إعادة بناء الدولة العادلة،سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا،نعم من الحسين نستمد مايحصن ثقافتنا ويحفظ ابناؤنا من تأثير القوة الناعمة والحرب الناعمة وانعكاساتها على السلوك ومنظومة القيم والأخلاق.

ولو حاولنا ان نجسر المعلومات باتجاه دولة العدل الإلهي، التي هي منتهى الآمال ومقصد الرسالة،نجد جميع قيمها ترتكز على قيم ثورة الإمام الحسين عليه السلام.

وخلاصة القول نعتقد بأن الرسالة الإسلامية تكاملية الوجود، محمدية الأصل، حسينية البقاء،مهدوية الختام.

ان الأرض سيرثها عباد الله الصالحين

وأن الدين عند الله الإسلام..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ماذا تقصد وزارة الداخلية بـ (غير محدد) في خانة (الجنس) في إستمارة الحصول على البطاقة الوطنية؟
سيادتنا رهينة سبات الحكومات المتعاقبة..!
الأخلاق الطبية بين المستشفى العام والخاص
أيام الزمن الجميل في الفكر الموهوم
الإمام الحسين عليه السلام. ثائرا ومصلحا  
نقول قال الله فيقولون قالت سيداو… حربُ الجندر
أسرار نجاح السوداني
صلح الامام الحسن، مكر الهي عميق، اطاح بدين بني امية، واوقف تحريف الاسلام
. المواطن الشريك لا الغريم !!
وهكذا سيعود الفرع الى الأصل !عاجل وخطير !!!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو علي : والله لو الحكومة الكويتية برؤوسهم عقل ومنطق لارجعوا الحدود إلى ماقبل الغزو لان القلق والهم من وراء ...
الموضوع :
وزير الخارجيَّة الكويتي يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسميَّة
ابومحمد : نرفع شكوى الى الله ونرجوا من المسؤولين التي تقع على عاتقهم مسؤولية المتابعه النظر بالتجاوزات من قبل ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
ابن النجف : حياك الله ابو مصطفى توجيه صائب ووسط الهدف نريد منك بعد توجيه على محافظ النجف الأشرف لانه ...
الموضوع :
السوداني يوجه بمحاسبة القادة الذين يقع ضمن مسؤوليتهم اي عمل تخريبي يمس ابراج الطاقة
محمد الشامي : اخي العزيز اذكر الخقائق والنتواجدون الاصليون من سكنة ذي قار قضاء سوق الشيوخ وبالاخص ناحية الطار ومن ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عاشقة العباس : والله يا يزيد لاتمحي ذكرنا ولاتميت وحينا والله صدقت السيدة زينب عليها السلام ...
الموضوع :
ما قصة تمثال أبا الفضل العباس (عليه السلام) في ألبانيا؟!
ابوخديجه الحمداني : رضوان الله تعالى عليه ...
الموضوع :
قصة المظلوم الشهيد د. ادواردو آنيلي (مهدي)
فاعل خير : لا تنسون حامد الزوبعي وكيل وزير النفط كان الذراع اليمنى لاحسان وكان هو عراب جميع صفقات احسان ...
الموضوع :
محكمة جنايات الفساد تستقدم وزير النفط السابق احسان عيد الجبار بسبب "التربح من أعمال وظيفته"
احمد : سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسبة الى العشائر التي ذكرت اعلاه . اقول احسنت لاكن بودي ان ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
Mahdi Alzurfi : شكرا لكم ...
الموضوع :
سحب يد مدير مستشفى الرشاد وفتح تحقيق باختفاء 160 "مكيف هواء"
فضائل الحسين بن علي : مقال جميل يتحدث عن سيد شباب أهل الجنة وابن سيدة النساء، وسبط سيد الأنبياءﷺ وخامس أهل الكساء، ...
الموضوع :
فضائل الإمام الحسين (ع) في كتب أهل السنة
فيسبوك