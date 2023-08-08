لم اجد ادهى واخبث مما تفعله الكويت بالعراق

د.حيدر سلمان ||

هذه هي الخطوط المائلة وهدفها والتي شرعتها لنفسها الكويت بقرارها الاميري 317 للعام 2014 وهدفه وحيد ابعاد العراق عن اشتراكه لحقل جمال (الدرة) وسلب منطقته الاقتصادية وتحويله لدولة حبيسة بحريا.

ومن ثم قامت بالاستقواء بالسعودية مع انها خارج نقطة النزاع واعتبرتها معها في مياه بعيدة عن ها، وتطالب ايران بالجلوس للتقسيم.

والادهى عندما يتحدث العراقيبن تعيرهم بايران لتتجاوز اكثر وكانها تقول من حقي التجاوز عليكم لتجاوز غيري في حالة اعتراف واقرار دون حياء او خجل

وكان العراق اصبح ينطبق عليه مصطلح "الرجل المريض" الذي اطلق على الدولة العثمانية وتقسم املاكه بين المتنازعين عليها.

والعراق؟؟؟

لاحياة لمن تنادي

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