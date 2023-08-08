من أخطر ما يتعرض له أمن الدول !

هادي خيري الكريني ||

هو أمن المعلومات الاحصائية عن السكان ويعتبر من أدق أسرار الدول واذا تسربت هذه المعلومات سوف يؤدي إلى تدمير المجتمع وتفكيكه !!!

ياسادة يا كرام..

انا مختص بالاحصاء السكاني ولقد شاهدت مقطع اذيع على إحدى القنوات الفضائية ومنشورات على مواقع التواصل يشير إلى أن العراق يتعرض إلى أكبر عملية سرقة للمعلومات وتوجد قناة على التلكرام بمجرد ما تذكر اسمك الثلاثي تخرج كل المعلومات عنك وعن استرتك..

ياسادة ياكرام

المعلومات الاحصائية فيها كل شيء عنك اسمك واسمك زوجتك وعملك وعدد أولادك وماذا تملك .

وكيف تعيش وكم غرفة بالبيت الذي تعيش فيه وهل لدى كل فرد غرفة خاصة والمرافق الصحية هل هي داخل البيت أو خارج وهل الحمام مفصول عنها ومعلومات دقيقة الشهادات التي حصلت عليها ومكان عملك وشهادات أولادك وزوجاتهم واين يعيشون وشهادات زوجتك وعملها واين تعمل وهل لديك سيارة وكم دخلك معلومات خطرة جدا .. حتى ماذا تاكل وكم مرة بالشهر تاكل لحم وما نوعه مستورد او محلي ولماذا ؟ وهل تاكل فواكه وهل مرتبك يكفي والضمان الصحي وانتمائك العرقي وقوميتك وديانتك وعاداتك ومهاراتك...

معلومات لا تستطيع أن تقولها لصديقك لأنها عيب عرفا ..!

فكيف اذا كانت بمتناول الداني والقاصي والعدو والصديق .. ؟

انا تتبعت الموضوع فوجدت انه انتشر على نطاق واسع وتم إيقاف التليكرام بالعراق ..

ان صح الخبر والى الان لم نسمع عن وزارة التخطيط المسؤولة عن تسريب هذه المعلومات ايضاح وما هو عملهم ؟

ولا وزارة الداخلية المسؤولة عن امن المجتمع إيضاح وما هو عملهم ؟

ولم نسمع عن وزارة الاتصالات إيضاح وماهو عملهم ؟

ولم نسمع من الامانة العامة لمجلس الوزراء وامينها العام المخضرم وما هو عمله ؟

ولم نسمع شيء عن ريئاسة المخابرات إيضاح المسؤولة الأولى عن منع تسريب هكذا معلومات وما هو عملهم ؟

ولم نسمع إيضاح عن الامن الوطني وما هو عملهم ؟

ولم نسمع إيضاح عن مستشارية الامن الوطني وماهو عملهم ؟

ولم نسمع عن وكالة الاستخبارات العامة إيضاح وما هو عملهم ؟

ياسادة ياكرام

نحتاج إلى عمل جبار ..

يبدء بمجلس الوزراء يتم سحب يد كل المسؤولين عن هذا الأمر والوكلاء والمدراء العامين ومدراء الاقسام العامة ورؤساء المؤسسات الأمنية والمخابراتية جملة واحد لحين يثبت المقصر !

واتخاذ الإجراءات القانونية بحقة واحالة الملف إلى القضاء . ووضعه بيد رئيس الادعاء العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى لخطورة الأمر وتهديد أمن المجتمع . بل هي عملية إرهابية كبرى وإهمال جسيم تسبب بتسريب معلومات في غاية الخطورة والحساسية !

نحتاج إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب العراقي فورا ! ومناقشة الأمر من كل جوانبه وحث الحكومة لاتخاذ خطوات كبرى تعادل كمية الخطر الذي تعرض له أمن المجتمع..

وتبقى الجلسة مفتوحة لاتخاذ قرارات تلزم الحكومة باتخاذ جملة من القرارات العقابية التنفيذية وضمن صلاحياتها واحالة الذي خارج صلاحياتها للقضاء ...

نأمل من السيد رئيس الادعاء العام تحريك دعوة قضائية بحق كل من له يد بهذا الأمر بفعل او أهمل واجبه.

نأمل من السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى صاحب المواقف التي حفظت العملية السياسية من الانزلاق وفرض سلطة القضاء وولايته أن يتخذ ذات الموقف من هذا الأمر ..

اللهم اشهد ليس لي مصلحة الا مصلحة البلد فقط والله على اقول شهيد !

هادي خيري الكريني كاتب مختص بالاحصاء والمال

والاقتصاد والسياسة

7/8/2023

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