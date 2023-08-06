المقالات

قراءة اخرى..السعودية

67 2023-08-06

عباس الزيدي ||

 

1_ تجاوزها على السقف  المقررلها لتصدير النفط والغاز

2_ موقفها من احداث  افريقيا  الأخيرة سواء في السودان او الاخير في النيجر لصالح  الغرب

3_ توجيه رعاياها بمغادرة لبنان

4_ دعوتها  لاكثر من 40 دولة لعقد مؤتمر بخصوص الحرب في اوكرانيا باستثناء روسيا

 5_ أستأنافها لمشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني برعاية امريكية 

6_ موقفها الداعم للسلطة الفلسطينية المتخاذلة وكذبة حل  الدولتين ومصادرة الضفة الغربية على حساب الشعب الفلسطيني و فصائل المقاومة البطلة  •

صحيح ان السياسة لاثابت فيها لكن منذ اللحظة الاولى اكدنا على عدم مصداقية السعودية  في تعاملاتها خصوصا  فيما يتعلق بحجم علاقتها مع الولايات المتحدة الامريكية •

كل ماذكر سابقا يؤشر وبوضوح الاصطفاف السعودي الى جانب الولايات المتحدة الامريكية والغرب •

السعودية كانت بحاجة ماسة الى الحصول على صك الامان والسلامة وعدم المساس بها في اي نزاع يحدث على مستوى المنطقة  او العالم حتى الهدنة الهشة في اليمن كانت ذات مقاصد واهداف معروفة •

ايران من جانبها  تعرف السعودية والاعيبها وربما سارت معها خطوات محسوبة  في مناورتها تلك بتحفظ شديد

لانها (ايران) تعلم علم اليقين المساحة التي تمنحها  امريكا لكل من تركيا  والسعودية  في التحرك والمناورة بالقدر الذي لا يخرجان به عن السياق العام الفربي والامريكي • 

الموقف الاخير لتركيا  من الاحداث وانقلابها على الاتفاقات مع كل من ايران  وروسيا والصين في ملفات عديدة انعكس ذلك على السعودية _  الغريم والمنافس الكبير لكل من مصر وتركيا في المنطقة

ومهما كانت المنافع التي  سوف تحصل عليها  السعودية في حسابات خاطئة وغبية ستكون هذه المنافع لا تساوي شيئا امام الخسائر الاستراتيجية الكبيرة التي سوف تتعرض لها 

السعودية المتورطة الى حد النخاع في ملف الارهاب وعموم التدخلات الخارجية  و سيكون عيار الحساب ثقيل جدا علبها  مالم تتدارك نفسها وتعود الى رشدها

ربما تعلل السعودية  موقفها بعدة اسباب وذرائع وصفقات  لكن النتائج  ستكون كارثية

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اقسام القادة في التاريخ..!
قراءة اخرى..السعودية
لا ( صيت )..ولا واقع !!
القرآن عراقيًا..!
النيجر .. سفينة تعدد القطبيات شقت طريقها
استنفار أصحاب الطريقة (التلگرامية) في العراق ،،،
خامنائي يا نعمة وَجبَ شكّرها..
الجندرة وسيداو و(القندرة) ..!                                                  
الإمام زيد بن علي "ع" ثائر حسيني مظلوم
ثقافتنا في خطر..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو علي : والله لو الحكومة الكويتية برؤوسهم عقل ومنطق لارجعوا الحدود إلى ماقبل الغزو لان القلق والهم من وراء ...
الموضوع :
وزير الخارجيَّة الكويتي يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسميَّة
ابومحمد : نرفع شكوى الى الله ونرجوا من المسؤولين التي تقع على عاتقهم مسؤولية المتابعه النظر بالتجاوزات من قبل ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
ابن النجف : حياك الله ابو مصطفى توجيه صائب ووسط الهدف نريد منك بعد توجيه على محافظ النجف الأشرف لانه ...
الموضوع :
السوداني يوجه بمحاسبة القادة الذين يقع ضمن مسؤوليتهم اي عمل تخريبي يمس ابراج الطاقة
محمد الشامي : اخي العزيز اذكر الخقائق والنتواجدون الاصليون من سكنة ذي قار قضاء سوق الشيوخ وبالاخص ناحية الطار ومن ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عاشقة العباس : والله يا يزيد لاتمحي ذكرنا ولاتميت وحينا والله صدقت السيدة زينب عليها السلام ...
الموضوع :
ما قصة تمثال أبا الفضل العباس (عليه السلام) في ألبانيا؟!
ابوخديجه الحمداني : رضوان الله تعالى عليه ...
الموضوع :
قصة المظلوم الشهيد د. ادواردو آنيلي (مهدي)
فاعل خير : لا تنسون حامد الزوبعي وكيل وزير النفط كان الذراع اليمنى لاحسان وكان هو عراب جميع صفقات احسان ...
الموضوع :
محكمة جنايات الفساد تستقدم وزير النفط السابق احسان عيد الجبار بسبب "التربح من أعمال وظيفته"
احمد : سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسبة الى العشائر التي ذكرت اعلاه . اقول احسنت لاكن بودي ان ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
Mahdi Alzurfi : شكرا لكم ...
الموضوع :
سحب يد مدير مستشفى الرشاد وفتح تحقيق باختفاء 160 "مكيف هواء"
فضائل الحسين بن علي : مقال جميل يتحدث عن سيد شباب أهل الجنة وابن سيدة النساء، وسبط سيد الأنبياءﷺ وخامس أهل الكساء، ...
الموضوع :
فضائل الإمام الحسين (ع) في كتب أهل السنة
فيسبوك