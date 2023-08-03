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الأستحضارات الدونية..


عقيل الطائي ||

 

لكل معركة عسكرية هنالك استحضارات من اجل الاستعداد التام للمعركة

وتشمل الاستطلاع وجمع المعلومات عن العدو، جغرافية ارض العدو، الاسلحة، اعداد العدو، نوايا العدو، الحرب النفسية لتثبيط معنويات العدو، اختيار ساحة المعركة والصنوف الساندة، تامين المدفعية الثقيلة وقراءة الخارطة، السرية، توزيع المهام ، ساعة الصفر ...

كل هذه من اجل كسب معركة وتحقيق الفوز..

مايحدث مؤخرا في العراق والحرب على حكومة السيد السوداني

وهذه الحرب بسبب اتخاذ اجراءات  وفضح بعض السراق للمال العام  كانت اولويات السيد السوداني ...

هي محاربة الفساد!!

هل تعتقد القوة الفاسدة الحاكمة على مفاصل الادارة والاموال والخدمات التي ادخلت الشعب في ازمات متعمدة ومتتالية تبقى مكتوفة اليد؟؟ هنالك الدولة العميقة التي اسستها القوة الفاسدة، تبدا من موظف صغير الى متنفذ كبير ..

بالتالي هذه القوة الفاسدة  العميقةلديها استحضارات دونية  واسناد خارجي يشبة الاسناد المدفعي الثقيل الذي خارج ارض المعركة وفي مامن احيانا

صفحات الحرب :

الكهرباء

المياه

الاقتصاد

الحدود مع الكويت

الثقافة الشاذة ومحاولة ضرب الثوابت وتشويه الفطرة الانسانية

والمصطلحات المبهمة!!

وغيرها من الازمات القادمة !!

هل كلها كانت صدفة وبتوقيت متقارب ؟ طبعا لا!!

القوة الفاسدة تحارب بضراوة وشراسة عن مصالحها وان تطلب ذالك حرق البلاد وتدمير العباد..

خلق الفوضى ومحاولة اثارة نقمة الشعب ..

كل هذه الاحداث كانت بالصدفة وفي اوقات متقاربة جدا؟؟

ام كانت بتخطيط وتحضير مسبق؟؟؟

طبعا تخطيط واستحضارات واستطلاع وتعين مواقع الضعف والاستفزاز..

وكذلك لاننسى الضغط السياسي الداخلي والخارجي على الحكومة

الاحتلال واذرعه،،

ناهيك عن الاقليم فهو مشكلة كبيرة وازمة تؤجل كل دورة حكومية وتتراكم الاخطاء وغياب الحلول الجذرية ..

ماهي الحلول ؟؟

انا اعتقد الحل الاول ويعتبر منطلقا الى باقي الحلول هو المصارحة والوضوح، على الحكومة والمتمثلة برئيسها مصارحة الشعب وبيان مايحدث بكل وضوح وقوة ومن وراء ذلك!!!

عندها تأيد والتفاف الشعب يعتبر القوة الاولى التي تستخدمها للاجرائات اللاحقة، الحزم ،، استخدام القانون ، عدم التهاون مع المخربين، العقوبات الرادعة ضمن القانون، تشديد العقوبات بالاتفاق مع المشرعين ،

الابتعاد عن تاجيل القرارات التي تحجم المخربين،  فرض القانون بالقوة نعم والابتعاد عن العواطف والعمل بمهنية عسكرية عالية في ما يخص الجانب الامني وهو الاهم.

اعتقد هذه وغيرها من الاجراءات تستطيع ان تتجاوز القوة الفاسدة في الداخل ، اما القوة الخارجية يراد لها تخطيط وتوحيد القرار والدبلوماسية العالية والندية ..

 

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