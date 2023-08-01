المقالات

لماذا ( شاء الله أن يراه قتيلاً ، ويراهنّ سبايا ) ؟؟ !!


عبد محمد حسين الصافي ||

 

لماذا كل هذا الأيغال والتمادي فتكاً وبطشاً وتوحشاً ؟!

لماذا الأصرار على وطئ جسد محزوز الرأس بحوافر الخيل الثقيلة ( الأعوجية ) وقد أختيرت لهذه المهمة ؟!

مالداعي لحرق خيم تستظل بها نساء وأطفال وقد حُسمت المعركة بعد سويعات قليلة من نشوبها لأنعدام التكافؤ عدةً وعدداً؟!

لماذا تُلاحق النساء والأطفال وقد فروا مذعورين لتفادي السحق بحوافر الخيول والإحتراق بنيران  الخيم ؟!

والسياط ( آه السياط ) هل مِن مبررٍ أن تكتوي بها متون نساء وأطفال لاحول لهم أو قوة ( ولاذنب ) ؟!

أي وحشية تلك التي جعلت ( جيشاً عرمرمَ منتصراً ) يتسابقون مِن أجل الظفر بقرطي طفلة هائمة على وجهها وقد أدمت الأشواك قدميها ، وإشتعل متناها بنار سياطهم ؟!

لماذا ، ولماذا ، ولماذا ؟!

حتى قال قائلهم " كأن الله قد إنتزع الرحمة من قلوب القوم تلك الظهيرة" !!

#مأساة  موسى طفلاً يُلقى به الى البحر خشية بطش فرعون ..

#مأساة يحيى بن زكريا ذب.ي.حاً يُقدم رأسه في طشت الى طاغية منحرف ( هيرودس ) تلبيةً لطلب عاهرة ..

#مأساة عيسى المسيح مصلوباً ...

وكانت الخاتمة الكبرى #وأم_المآسي في كربلاء يوم عاشوراء ..

وتلك #مأساة عاشها النبي الأكرم بكل تجلياتها شريطاً يمر أمام عينيه كلما وقعتا على عيني الحسين طفلاً صغيراً شغوفاً بجده حد الألتصاق به والتعلق برقبته أو التربّع على عرش حضنه ،، وكانت عيناه تنهمران مدراراً لهول #مأساة تنتظر الحسين وعياله ...

لنعود الى سلسلة تساؤلاتنا لنضيف لها ؛

لماذا ( المشيئة الربانية ) حاضرة في حصول كل هذه المآسي ؟

وهل يكفي أن نعتبر إن الصراع الأزلي بين الحق والباطل هو السبب في ذلك ؟

وللإجابة على هذين التساؤلين نقول مانعتقد به ؛

إن التطورات الأستثنائية في الحياة البشرية المرتبطة بنزول رسائل السماء ونوع تعاطي الأمم مع تلك الرسائل وحَملتَها المُرسَلين ، وهو نوع مختلف إتساقاً أو تعارضاً يغلب عليه طابع الصراع المحتدم بشتى الوسائل والطرق، إنما تستوجب (أي التطورات) ربطاً عاطفياً وتجذيراً لقيم ومبادئ الحق في القلوب والضمائر والسلوك ،، وهو هدف صعب مستصعب لايتحقق مالم تكن هناك #مأساة  تمثل إنعطافة حادة وبوصلة مسار ومفترق طرق بين مَن يكون مع #الرسالة وبين مَن يقف بوجهها ...

وبما إن الأسلام هو خاتمة ( رسائل الله ) الى الأرض ، وإنّ محمداً  حاملها والمُكلَف بتبليغها هو ( خاتم الرُسُل ) ، لابدّ إذن أن تكون #المأساة_المجذِرة_لدينه مأساةً بهول وجسامة عاشوراء ،، #مأساة لم تسبقها أو تليها #مأساة تدنو منها منذ بدء الخليقة والى ماشاء الله ...

لاعجبَ إذن أن يقول القائل ؛

إن الذي أُريد له أن يُذ...ب.ح يوم الطف هو محمد ودينه ...

وإن #مأساة يوم الطف هي التي أبقت على محمدٍ ودينه ...

وإنّ ( لايومَ كيومِك ياأبا عبد الله ) ...

وإنّ لاإيمان بمحمد ورسالته بلا إيمان بالحسين ومصيبته ...

وإنّ المسلم هو فقط وفقط مَن يعتقد بالحسين ...

وإنّ لاهوية ترتقي على هوية الأنتماء للحسين ...

   

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ما سرك يا أخت عزرا !!
المدنية والوطنية عارية بلا دين
محنة الشيعة بين الدولة المُختطَفة والدولة المُنتظَرة
لماذا ( شاء الله أن يراه قتيلاً ، ويراهنّ سبايا ) ؟؟ !!
امسكوا نوعكم الاجتماعي فلقد تفرعن !!!
السيد رئيس الوزراء مع التحية ((28)) :
من البندرچية الى الجندرچية..!
الخارجية العراقية خارج نطاق الخدمة.
دوائرنا و(ودوخة )البحث عنها
عندما تتناطح الابل !؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك