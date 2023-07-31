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احذروا عودة اعلام البعث الحاقد..!


مانع الزاملي ||

 

ذيول ، عملاء، الخاصرة الرخوة، عملاء، فرس، مجوس، حاقدون، يأكلون في العراق ويوالون العدو، جبناء، سكينة في الظهر ، وكثير من هذه المفردات القذرة التي اوجدتها ماكنة بطل الحفرة الارعن الذي صدع رؤوس العالم ، في انتظار المنازلة مع العدو الامريكي ، وسوف يدمرهم هم والكيان الصهيوني في السلاح المزدوج ، وسوف نعيدهم من حيث أتو، ورغم احتقاري لأعداء شعبنا الامريكان القتلة المجرمين ، لكن عند المنازلة وعندما حمى الوطيس هرب القائد الضرورة تاركا جيشا بأكمله دون قائد ، وهو المهيب الركن الذي وضع لنفسه الرتبة دون ان يعلم من العسكرية ابجديتها ! وجعل ابن عمه الامي علي حسن المجيد فريق اول ركن ، وجعل من صهره وابن عمه نائب عريف سائق دراجة حسين كامل فريق اول ركن ، والامريكان دخلوا بغداد وقادة الجيش العراقي يبحثون عن الرئيس الملهم واذا هو يختبيء في مزرعة في حفرة نتنة ، اخرجوه الامريكان خاسئا ذليلا ، مستسلما يفحصون له اسنانه جنود مارينيز دون ان يبدي اي رد فعل حتى ولو كما يفعل الاطفال عند ارغامهم على ما لايستسيغون! البعض الان وفي هذا الوقت يرددون ذات النغمة وذات التهم يوجهونها لمن انقذوا العراق من اشرس واقذر عدو مر على العراق منذ خلق الله البشر! الذين يتهمهم دعاة الوطنية الجديدة بالعمالة هم من وقفوا على ساتر العراق ضد مايسمى بدولة الخرافة ، وسقوه دما ليثمر عشرات الالاف بين شهيد وجريح ومعاق وهم من لبى نداء المرجع الكبير الذي تتجاهلونه بدعواتكم عند التحدث عن بناء العراق وتطوره  ! قلت واكرر ان التهم والتسميات التي يطلقها البعض يقصدون بها الشباب الذين لبوا نداء المرجعية، واغلبهم سكنة محافظات الشروكية ، فأين الفارسية والمجوسية من ابناء عشائرالجنوب البطله؟ انكم تمنون انفسكم ان تكونوا غوبلز العصر لتطبقوا نظرية( اكذب اكذب حتى يصدقك الناس ) كلا ياسادة ياكرام تخندقكم خلف شعار المدنية والوطنية لن يخفي وجوهكم الكالحة وسيماكم الحاقدة على العراقيين، والادعاء بأنكم تتألمون لسوء الخدمات نفاق مفضوح لانه هذه الامور كانت في زمن المبخوت الراقص مع الافاعي ولم نسمع لكم وقتها حسيسا ولانجوى! الشعب الذي تذكرونه هو نفسه الذي تتهمونه بالعمالة والذيلية والولائية والمجوسية  ! فعلام تكذبون ! اعلام البعث ورقة احترقت عند سقوط حكومة العصابة البعثية العميله،اعلموا ان العراقيين لن يصدقوا هذه الافتراءات الحاقدة ، وكل اتهاماتكم ترجع اليكم ، وشيء واحد اذكركم به وتحاولون ايهام الناس عكسه وهو ( دجلة والفرات ينبعان من تركيا وسوريا ) وليس من كرمنشاه ولامن طهران ولامن شيراز ، وخاب من افترى .

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