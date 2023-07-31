المقالات

الكمال الانساني وعبدة أصنام الشذوذ !!


سعيد البدري ||

 

في شأن الاعتقاد و المعرفة يرى غوستاف لوبون ان  " الألم واللذة  تظهر في الإنسان منذ ان تدب فيه الحياة ، وشعوره بوجوده يظهر بقوة الحياة لا الحسّ " ويعارض بشدة وبمنطق المدرك ما ذهب اليه  ديكارت معترضا ومفترضا الاجابة الاصوب " لو انه قال "أنا أشعر ، اذن  فأنا موجود بدل ، قوله أنا أفكر ولذلك أنا موجود، لكان قوله ذلك أقرب إلى الحقيقة " ويبدو ذلك منطقيا اكثر فالشعور  بحسب تعريفات الفلاسفة وعلماء النفس ، هو تمثيل للحالة الداخلية للإنسان،  و هو  ايضا حالات من الكراهية والبهجة لدى الإنسان كما يقول الالماني كانت ،أما المشاعر فهي تجربة واعية يميزها النشاط العقلي الشديد، وبدرجة معينة من المعاناة أو المتعة،وغالبا ما تتشابك الحالة النفسية مع العاطفة والشخصية والتوجه والمزاج في بعض النظريات،  لذلك فنحن امام مفهوم متسع المعاني ينبغي ادراكه وفهمه ولا يوجب  القدرة على التحكم به ،لان ذلك ان تحقق فلن يدوم طويلا و تحققه بصورة دائمة يعني التجرد من فعل انساني فطري ونزعات داخلية وافكار تخالف هذه الفطرة وكل ما  هو متغلغل في نفس الانسان السوي بقوة هذه الهبة الربانية التي ندعوها  الحياة  .

في الحقيقة ان هذا الغوص العميق واستنطاق مدركات الانسان جميل بذاته ،ويعكس حالة واعية جعلت من هولاء القوم صناعا حاذقين ذوي مستوى رفيع يقود للمعرفة ، ولا يمكن سوى الاعجاب بهم ونقاش ارائهم ،وان اختلفت رؤيتنا تجاه بعض هذه الاراء ،فالجواب الأهم الذي ينبغي اطلاقه يقول ان لا انسان على وجه البسيطة يدعي الكمال ، فالانسان مركب من نقص و ميله لتفسير الظواهر والبحث عن اجابات ،كما هو سعيه الدائم للفهم والاستيضاح  ،يقوده  لأستكمال النقص المعرفي والانطلاق باتجاهات تضعه في المقدمة دوما ،وحتى بعض قناعاته الوقتية التي تنضج خلال مسيرته في طريق الحياة ستزول وتضعف وتحل محلها قناعات اخرى تسهم بتغيير وعيه ومعرفته كما انها تؤكد نقصه وحاجته ورغبته في اشباع غريزة حب المعرفة لديه .

بعد كل ذلك كيف لكائن يتذوق الجمال وتستميله كلمة حانية ربما ،ان يستسلم امام قبح من يريدون سوقه لمساحات الفوضى والانهيار القيمي ،ويبتعدون به عن الغاية من وجوده برميه في اتون نفايات الشذوذ والدعوات العلنية السائدة لتبنيه اليوم  ،وموافقة موجة الانحدار المخالفة لفطرة بني البشر او التماهي مع هذه الدعوات تحت عناوين ومسميات تفوح منها رائحة القذارة والتعفن .

ان من يحترمون هذا الكيان المكرم عليهم ان ينسجموا اولا وقبل كل شيء ، مع ذاك الجمال المطلق الذي ابدعه الخالق والهمه الانسان ،المأمور بأعمار الارض ومواجهة الفساد والافساد  والداعين  اليه ، فالجمال مرتبط بالأخلاق الفاضلة والقيم السامية الحقة ،وهو من يقوم بترتيب الأوضاع على النحو المطلوب والنسق الأمثل والمعيار الصائب، فالجمال لا يشمل الطبيعة فقط بل يوجد في كل شيء من خلق الله سبحانه ،الذي ابدع ومنح  جميع مخلوقاته القدرة على التكيف مع نظام محكم وعجيب  في الدقة اللامتناهية الفريدة، فلم تكتمل العلوم والمعارف  التي تجنى ثمارها الا  بتتويجها بالحسن البديع،  وهو أروع ما في المثالية وأجمل مافي الواقعية ،ولا يتعارض الا مع الشر والعدمية الموصوفة بالعبث ،كما ان ادراك المعاني الدقيقة التي تحقق هذه الغاية يعني الشعور به، لأنه يمثل المصداق لوجوبية هذا الوجـود .

و اما القبح فهو ضد الحسن وكل ما يكون متعلق الذم في صورته وهيئته وحقيقته، و هو مما يستوجب العقاب في الآجل ، ولأن السوء مشتق من القباحة فكل سيء قبيح حتى وان حاول اهله تزيينه لأيهام العوام ومخادعة ذوي البصيرة ،وهو ما يلجأون اليه عادة لتمرير حيلهم ومدعياتهم  ،للالتفاف على المعيار الحق  الذي  يفصل ويرجح كفة ما يفترض وينبغي ان يسود ، وفي هذا السياق نجد مبررات اولئك الاشرار لأقناع الجمهور بما يدعون اليه ،تذهب لتسويق الادعاء القائل بأن الشذوذ  ناتج عن جينات يولد بها الانسان، وعلى افتراض وجودها فعلا فإنه من غير المنطقي أن يتم التبرير لانحراف سلوكي خطير بمجرد وجود جينات مسؤولة عن ذلك، لأنه وفقا لهذا القياس يمكننا استخدام التبرير نفسه لارتكاب جرائم أخرى كثيرة ،تجعل من الوجود وفلسفته وعلة خلق الانسان  بكل هذا العبث ،مما يستوجب تبرئة الجين واخراجه من دائرة الانحراف الداعية للفجور والمشجعة على ارتكاب المأثم والمحارم ،وذلك منتهى الحديث وغايته .

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السيادة الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف
حديث خاص: المتدين  والسياسة
الملائكة المتشيطنة..!
اهدموا قواعد المهدي..!  
محور المقاومة ولادة المكون الأقليمي الأبرز .
الكمال الانساني وعبدة أصنام الشذوذ !!
عاشوراء نتيجته الحتمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الحسين مدرسة التهذيب والوعي ..
عاشوراء الفداء
موت السیوف
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك