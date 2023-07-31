سيد الكلام؛ القول الفصل

عباس الزيدي ||

طل سماحة السيد المنصور حسن نصر الله في العاشر من محرم وسط استنفار تام لكل غيور وحر في لبنان في يوم العاشر من محرم

وقد وضح معالم المرحلة المقبلة لكل أحرار العالم وامة المقاومة

والكلام هنا لايختص في لبنان او حزب الله بل يسري على ابناء المحور ويتعدى ذلك الى احرار العالم ودول المواجهة مع الاستكبار العالمي تلك الدول التي تموضعت في خندق واحد جنبا الى جنب مع ابناء المقاومة

ومن القضايا المهمة التي أشار اليها سماحته مايلي ....

1_ القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية وتحرير القدس هدف لا مناص منه

2_ الكل معني بالمعركة الواحدة مع تعدد الساحات

3_ انتقال اسلوب المعركة من حالة الدفاع الى الهجوم

4_ اي حماقة يرتكبها العدو ستكون فيها نهايته

5_ العدوان و الاحتلال الامريكي متعدد الوجوه والاشكال وتقتضي المواجهة بنفس الاساليب ويزيد على ذلك

6_ مناورات العدو الصهيوامريكي وزيادة عدته وعديدة تحت الرصد والمتابعة وابناء المحور في اتم الجهوزية وهناك من المفاجئات ما يفوق تصورات وتقديرات الاعداء

7_ ثورة الامام الحسين عليه السلام وطفها و كربلاء لن تتوقف وهي مستمرة ونحن في صلبها ومن لم يلتحق بنا لم يدرك الفتح

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