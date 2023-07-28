المقالات

صورة الحسين (ع) في وجدان العراقيين..


نعمه العبادي ||

 

تتميز صور الحسين (اللامتناهية) في الوجدان العراقي عن كل صوره المبثوثة في ضمائر وعقول ووجدان البشرية من مختلف مشاربها وثقافاتها، ولا يعود هذه الاختلاف للخصوصية المكانية وعلاقة القرب فحسب، وإنما يشكل الحسين (ع) جزء أساس في الهوية الفردية والمجتمعية والذاكرة العامة والذاكرة التأريخية للعراقيين، بل يشكل دالة المستقبل في عقول المعظم.

يعتقد معظم العراقيين، ان لكل منهم قصته الخاصة مع الحسين، وهي قصة حصرية دون غيره من الآخرين، وهذه الحصرية تتشكل من تعدد المناظير للحسين بقدر الصور اللانهائية التي تظهر للمستحضرين الحسين عن بعد او الحاضرين عنده من قرب.

ورغم الايمان الكامل لهم بأن الحسين عليه السلام الامام المعصوم الثالث، ومصدر السنة المطهرة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعدل القرآن الكريم، ووالد الائمة، إلا ان هذه العناوين لا تحضر بذات القوة التي تحضر فيها صورة الثائر الاوحدي والمظلوم المهتضم، وحتى في هذه الجزئية، تختلف المقاربة النفسية العراقية عن كل المقاربات، مع الاحترام والتقدير والاشادة بكل صور الانتماء الى الحسين في كل بقاع الارض، فالحسين لاهل الارض والسماء، ولا يحق لأحد احتكاره.

تتركب بعض اجزاء صورة الحسين في الوجدان العراقي من تلاقي (تفرد الالم الحسيني) و (خصوصية العاطفة العراقية) و (ابدية الصلة والذكر) و (الادراك العميق بأن الحسين يبقى وجود غير مستكشف يتيح لمن يقبل عليه معرفة المزيد منه في كل لحظة) و (الشعور بأن المستقبل العراقي مرتبط بشكل وطيد بالحسين.. قضية واثرا)؛ هذه المدخلات، والخصوصيات الفردية المشاعرية العراقية، تخلق حضورا لا متناهي للحسين في الوجدان العراقي، بل ان للحسين حضورات متعددة ومختلفة عند كل فرد في آنات مختلفة.

ما من احد من (حسيني العراق) إلا وله حديثه الخاص مع الحسين السلام (من قرب او من بعد)، وجميعهم، يشعرون ان كل ما يتصل بالحسين مسؤوليتهم الشخصية، بما في ذلك استضافة واحترام وتقدير، كل ضيوف الحسين من كل بقاع الارض.

ان اي تعريف او عمل ثقافي او فكري، بل وحتى سياسي، يستبعد الحسين وشأنه، كمكون اساس في الهوية العراقية، سيكون محاولة تغريب وسلخ، وتجذيف خارج مسرى النهر، ولن يجد له مكانته مهما راهنت الجهة التي تدعو له، كما، ابعاد الحسين من اي مقاربة قائمة على خصوصيات الهوية العراقية، هي خسارة فادحة، وتضيع لاهم موارد الحركة والابداع في الشخصية العراقية.

لا ينتمي هذا النص، للاحساس بالتعالي على الاخرين، ولا علاقة له بالتفضيلات، ولا يمنع ولا يسحب اي خصوصيات اخرى لمحبي الحسين، ولكنه، يتحدث عن اختلاف وتميز ناشئ من خصوصيات خاصة.

وعلى الضفة الاخرى، على العراقيين كافة، ان يقدروا حجم هذه النعمة العظيمة، ويديموها بشكر يتناسب معها.

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحكومة والأزمات المستحدثة..!
قف لاتتوهم  ،،انها واقعة الطف !!
الإمام الحسين مصباح الهدى وقود الشجرة المباركة ممهد للكوكب الدري..
صورة الحسين (ع) في وجدان العراقيين..
الحضارة الغربية تميط لثامها..!
مواجهة عدو يرتدي قناعا وسلاحا خفيا/ الأخير...
الشيعة بين الامس اليوم
دم نحر رضيع الامام الحسين وصعوده للسماء بين التشكيك والتصديق..
الشعائر الحسينية ... الخندق الأخير
وما زال الوفاء يضيق ذرعاً .. دليل الشجبِ عن قطعِ الكفوفِ 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك