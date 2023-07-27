المقالات

استنسخوا ظريف وتجربة عُمان !؟


عمر الناصر ||

 

قد اتلقى انتقادات من نيران صديقة او ربما ستكون لاذعة نوعاً ما، كوني مهتم جداً باستنساخ ونقل تجارب دول العالم الناجحة ، وبعملية استنساخ العقول التي هي ليست بمثلبة على الاطلاق، وهنا لا اعني على نفس طريقة استنساخ النعجة دولّي على الاطلاق ، قد يتهمني البعض بالهرطقة او الخروج عن الدين وبالزندقة لانني احاول تعرية من لا تتوفر فيه معايير الكفاءة والعلمية والموضوعية والرصانة القريبة من المحسوبية والواسطات ، خصوصاً بعد ان اصبح حجم قياسات افكار البعض منهم اصغر من كروشهم ، ومنهم اؤلئك المنتمين لعائلة الدبلوماسية التي لم تنتج لنا منذ التغيير عام ٢٠٠٣ مفاوض حقيقي لامع يتمتع بالدهاء والحنكة والعمق الدبلوماسي والسياسي في مفاوضاتنا مع دول العالم ،على غرار شراسة المفاوض الايراني محمد جواد ظريف مع دول خمسة + واحد ومجلس الامن، ولا حتى الاهتمام او الاستفادة من نقل تجربة السياسة الخارجية العمانية الى اروقة جداول اعمال الورش والمؤتمرات التي تقيمها وزارة الخارجية لدينا .

نجاح مهارات التفاوض Negotiation Skills تعتمد على مدى نجاح المفاوض وقدراته على المناورة والهدوء والابتسامة التي هي سر من اسرار نجاح الدبلوماسي في كسب المفاوضات سواء كانت مفاوضات تكاملية او صفرية او موضعية ، وامكانيته على الذهاب لحسمها لغرض الحصول على اكبر قدر من المكتسبات قبل بدأ المفاوضات ، وقدرته على القراءة بعمق لفكر المفاوض الخصم ، وإجادة التحدث والاستماع اليه ،وإبداء الثقة العالية بالنفس والتحلي بالصبر والاحترام العالي لاخر لحظات الحسم والاستعداد لجميع سيناريوهات المتغيرات اللحظية وكيفية التعامل معها.

لا ضير بأن تذهب الدولة لخلق هكذا شخصيات من خلال انشاء مجلس المفاوضين الاعلى ، وتهيئة الاجواء السياسية الداعمة له ولمن هو قادر على تحمل امانة ومهمة تمثيل السياسة الخارجية، لجعله اسفنجة دبلوماسية تمتص الازمات قبل وقوعها ، وغدة لمفاوية تدافع عن جسد السيادة العراقية قبل خرقها ، نستطيع ان نجنب تعمد بعض القائمين على هذا المفصل على اظهار السياسة الخارجية بمظهر العاري والهزيل بنظر الدول الاقليمية، الذي يدلل عن ضعف حرفية وطريقة انتقاء العقول والكفاءات التي تسنمت مسؤولية الكثير من المفاصل الحيوية والحساسة بعد التغيير ، بسبب تعدد مصادر القرار وعدم قدرة المطبخ السياسي على ابعاد هذا السلك عن المحسوبية والمجاملات السياسية ، ومنع استحداث مناصب الترضية للطارئين بسبب المحاصصة التي ضربت عمق الواقع العراقي، او لفرض من لا يفقه شي لتسنمه مناصب غير مناسبة لحجم قياساته ولا يتمتع بقدرات ومهارات فكرية تمكنه من تطبيق ابسط ابجديات معايير المهنية وقت تمثيل العراق في المحافل الدولية والاقليمية، ليجعل مهمة خلق المفاوضين الشرسين في سلم اولويات واهتمامات القائمين على انعاش الجواز العراقي الذي مازال يتنافس بقوة على تصدر المركز الاخير في مؤشر هينلي لعام ٢٠٢٣.

 

انتهى ..

 

خارج النص / لمن يريد تطوير قدرات التفاوض فعليه قراءة كتاب سعادة السفير لمحمد جواد ظريف.

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مدرسة كربلاء مدرسة
استنسخوا ظريف وتجربة عُمان !؟
تموز ..الانعطافة التي حولت مسيرة الخندق المقاوم في لبنان .
عاشوراء..!
العراق وسوريا..استحقاقات بعد تقلبات
قضية الحسين ليست في الغَلَبَةِ ،وإنما رسالة في الاصلاح والنظام الإلهي.
عاشوراء الإمام الحسين (ع) نور كمثل مقلة العين ...
تضحية الإمام الحسين (ع) وقود الشجرة النبوية المباركة لتنير العالم...
عرسِ القاسمِ وطلبِ عليٍّ الأكبرِ الماءَ مِن أبيه، بين الواقع والخُرافات؟
الاعلام العراقي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك