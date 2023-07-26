المقالات

بكين تتوثّب لمواجهة التصعيد الأميركي وتعلن طهران حليفاً استراتيجياً


محمد صادق الحسيني ||

 

نشرت وكالة «رويترز» خبراً تضمّن تغييراً مفاجئاً لوزير الخارجية الصيني.

أهمّ ما جاء في الخبر:

1 ـ إنّ الإعلان يأتي عقب غياب الوزير: كين غانغ /Qin Gang /، البالغ من العمر 57 سنة، وهو الذي تمّ تعيينه وزيراً للخارجية في شهر 12/2022.

2 ـ يعتبر كين غانغ، الوزير السابق، من المقرّبين للرئيس الصيني. وقد كان مديراً للبروتوكول في الرئاسة ومنسقاً لاتصالات وعلاقات الرئيس الخارجية.

3 ـ كان قد غاب عن المشهد منذ 25/6/2023، دون الإعلان عن أي أسباب لغيابه، باستثناء بيان الخارجية الصينية، جاء فيه أنّ كين غانغ غائب عن العمل لأسباب صحية.

4 ـ تمّ اليوم تعيين/ تثبيت/ الديبلوماسي المخضرم وانغ يي / Wang Yi / 69 سنة، وزيراً للخارجية، وهو المنصب الذي تولاه منذ سنة 2013 حتى شهر 12/2022، عندما وصلت العلاقات الصينية الأميركية الى أدنى مستوى لها.

5 ـ إنّ وانغ يي قد شغل منصب كين غانغ (وزارة الخارجية) أثناء غيابه، وقد ظهر في اجتماع مستشاري الأمن القومي لدول مجموعة بريكس في جنوب أفريقيا هذا الأسبوع.

6 ـ لم تعلن الجهات الرسمية الصينية أيّ معلومات حول هذا التغيير، كما أنّ وزارة الخارجية رفضت الإجابة على أسئلة بهذا الشأن.

إنّ قراءتنا للموضوع انّ كين غانغ، الذي أبعد عن الخارجية، لم يكن قد تمّ تعيينه رسمياً وزيراً للخارجية، وإنما تمّ تكليفه بإدارة ملف العلاقات الصينية الأميركية، بسبب التدهور المتسارع الذي شهدته تلك العلاقات.

وقد تمّ تكليفه بإدارة هذا الملف، حسب تقديرنا، لقربه الشديد الى الرئيس الصيني شين بينغ، الأمر الذي جعل القيادة الصينية أكثر مرونة في التعامل مع التوتر الشديد في علاقات واشنطن مع بكين.

أما إعادة الوزير القديم، وانغ يي، الى الخارجية فتعود الى توصّل القيادة الصينية لقناعة راسخة، بعد زيارة هنري كيسنجر الى بكين، وانّ الولايات المتحدة ستستمر في التصعيد تجاه بكين، وان لا مجال لتحسين هذه العلاقات، الأمر الذي يستدعي:

ـ العودة الى خبرة الوزير وانغ يي في إدارة الصراع مع الولايات المتحدة.

ـ وربما إعطاء أفضلية لتمتين العلاقة مع كلّ من روسيا وإيران، خلال الفترة المقبلة، بدليل المناورات الجوية والبحرية التي أجرتها الصين وروسيا في بحر الصين الجنوبي الأسبوع الماضي، وكذلك التصريح/ الحديث المتداول/ حول وصف الصين لإيران بأنها حليف استراتيجي للصين.

ـ كما لا بدّ من أخذ زيارة وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، على رأس وفد عسكري روسي كبير، إلى كوريا الشمالية، وهي الزيارة التي تتمّ في وقت تزيد فيه بيونغ يانغ بإطلاق الصواريخ الباليستية المختلفة الأحجام والمديات في كلّ الاتجاهات، الأمر الذي يشكل ضغطاً كبيراً وتهديداً مباشراً لحلفاء واشنطن وقواعدها العسكرية في اليابان وكوريا الجنوبية والفيلبين وغرب المحيط الهادئ (جزيرة غوام).

ـ بمعنى أنّ الاستراتيجية الصينية، تجاه واشنطن، تستهدف تشديد الضغط على الطرف الأميركي واستغلال غرقه في أوحال أوكرانيا وعجزه عن التحرك الصدامي باتجاه الصين (عسكرياً) ما يمنح الصين مزيداً من الوقت الذي تحتاجه بكين لتعزيز قدراتها الاقتصادية والعسكرية في مواجهة الهيمنة الأميركية.

من هنا وجبت العودة إلى خبرات الوزير وانغ يي، في إدارة الصراع مع الولايات المتحدة، مع احتمال أن تنحو السياسة الصينية، تجاه أزمة أوكرانيا، منحًى أكثر قرباً من موسكو. وما التلويح بورقة العلاقات الاستراتيجية الهامة، مع إيران إلا ورقة إضافية في الأوراق التي تملكها الصين، في مواجهتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية.

خاصة أنّ العلاقة الإيرانية الأميركية غير مرشحة للتحسّن، بمعنى احتمال تغيّر تموضع إيران الدولي، وهذا أولاً.

أما من الناحية الثانية فإنّ إيران تعتبر قوة عسكرية ذات أهمية استراتيجية، بالنسبة للصين، وذلك لوجود حشود عسكرية أميركية، جويةً وبريةً، في منطقة الجزيرة العربية، والتي تمثل احتياطاً عملياتياً، قريباً من مسرح العمليات في جنوب شرق آسيا، عند حصول ايّ مواجهة عسكرية صينية أميركية مستقبلاً. الأمر الذي يستدعي ضرورة ضرب هذه الحشود الأميركية (قواعدها العسكرية في الجزيرة العربية، إضافة الى قاعدتها في جزيرة دييغو غارسيا / Diego Garcia الواقعة في المحيط الهندي، على بعد ألف وستمئة كيلو متر جنوب غرب سيريلانكا، او ألفين وخمسمئة كيلومتر شرق جزيرة مدغشقر. (شرق أفريقيا).

إذن لا أحد لديه القدرات العسكرية والدوافع السياسية والاستراتيجية والأخلاقية، لتدمير قدرات الولايات المتحدة، في قطاع الاحتياط العملياتي المنتشر في غرب آسيا، أكثر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي سيكون بمقدورها قطع حبل الوريد، عن القوات الأميركية المنخرطة في حرب عسكرية مع القوات المسلحة الصينية، في بحار الصين واليابان والفيلبين وغرب المحيط الهادئ.

من هنا تنبع الأهمية الاستراتيجية للجمهوريه الإسلامية في إيران. ايّ انّ موقع إيران الجيواستراتيجي وقدراتها العسكرية المتطورة جداً هي عوامل تجعل من هذا البلد قيمة استراتيجية كبرى، على صعيد الصراع الدولي الشامل، وليس فقط في موازين القوى الإقليمية، سواءً في محيطها العربي غرباً أو في محيطها الآسيوي شرقاً (جمهوريات وسط آسيا السوفياتية السابقة).

 

ولا يُنبئُك مثل خبير.

 

بعدنا طيبين قولوا الله

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من شهداء الكلمة الحسينية:عواطف الحمداني؛ صمتٌ في الأرض وصرخة في السماء!
بكين تتوثّب لمواجهة التصعيد الأميركي وتعلن طهران حليفاً استراتيجياً
الى الجامعات الاسلامية الايرانية كافة  (المصطفي والاديان انموذجا )  
وجهة نظر..
بين الجنّدرية والجنّدية..!
تجارب الحكم الإسلامي السني والشيعي
الحقائق والأكاذيب في التأريخ بين الحكام والشعوب .
العباس بن أمير المؤمنين
عليكم بالكفاءات ..
الزعامات العراقية بين التناقس وحجم المسؤولية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك