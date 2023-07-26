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وجهة نظر..


هادي بدر الكعبي ||

 

مسودة قانون العطل الرسمية التي صوت عليها مجلس الوزراء والتي تشمل يوم الغدير واقعا تستحق الإشادة وضرورة تكثيف العمل الاعلامي على إبرازها لأنها :

١- خطوة نحو رسمنة هذه المناسبة ( يوم الغدير) وتثبيتا لحق تاريخي للشيعة لم يتحقق طيلة اكثر من الف سنة تقريبا باستثناء حكم البويهيين الذين اقروا رسميا هذا العيد.

٢- الحكومة باقرارها لهذه المناسبة  انما ترغب في اظهار وحدة المسلمين في العراق من خلال رمزية الامام علي (عليه السلام) كحاكم وخليفة تاريخي اتسم حكمه بالعدل والازدهار الاقتصادي.

٣- رسمنة هذه المناسبة هي محاولة للاسهام في انهاء جدال تاريخي و سياسي وديني حول احقية الامام بالخلافة من عدمه والذي ما يزال متواصلا منذ سنوات طويلة جدا .

 

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