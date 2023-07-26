المقالات

الحقائق والأكاذيب في التأريخ بين الحكام والشعوب .


سامي التميمي ||

 

البعض يقرأ التاريخ ، بمايحلوا له ، والبعض يقرأ شئ من التاريخ ، وهذا طبيعي لايستطيع أحد منا ، أن يقرأ التاريخ كله للصعوبة ، أو هذا ماتيسر له وماكان متواجد أمامه .

التاريخ كلنا نعرفه كتب بأيادي ورغبة وأجندات الحكام من السابقين واللاحقين ، وكلنا يعرف ماهو مدى وجسامة التحريف والتزوير والتلفيق .

ولكن مايهمنا وضرورة أن نأخذ العبر منه بعضنا  ، هو في قرائتنا ( قصص الأنبياء في القرآن) . وتلك الحقائق يذكرنا بها الله جل جلاله .

ولذلك أصبح يقيناً لدينا بأن الحكام أكثرهم كانوا مارقين ظلمة متجبرين عاثوا في الأرض فساداً وهذا طبيعي بسبب الطمع والجشع وحب السلطة .

وهذا كله زائل عاجلاً أم أجلاً ويبقى الله بثبات ملكه واستمرار حكمه، وربنا جل جلاله يذكرنا بقوله ( وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ).

من المعيب والمخزي أن نمجد ونقدس الحكام مهما كانوا ، ويجب أن يكون حبنا وغيرتنا وولائنا للوطن وأهله دائما ً ، فالحاكم وحكمه زائل لامحالة .

عندما تقرأ التاريخ القديم والحديث تجد هناك الكثير ممن يمجدون بالحكام ويتغنون ببطولاتهم الزائفة والقمعية ، ولكن هؤلاء الحكام بنظر الشعوب هم خونة وسراق وظلمة وفاسدين .

فتجد هناك أناس يمجدون بفرعون وهارون ومعاوية ويزيد بن معاوية وأبو جعفر المنصور والمعتصم والمأمون وصلاح الدين الأيوبي والحجاج وهتلر ونابليون وصدام ومعمر القذافي وحسني مبارك وعلي عبدالله صالح وغيرهم الكثير . ويعتبروهم  قادة أسطوريون ولم ينجب التاريخ غيرهم .

وهذا بسبب قرائتهم للتاريخ من وجهة نظر الحكام وزبانيتهم وأزلامهم  ، أما من وجهة نظر الشعوب المحرومة والمظلومة . فالموضوع مختلف تماماً .

فمثلاً التاريخ الحقيقي وغير المزيف والموجود في جميع المكتبات الأهلية والعامة في العالم ، والتي ليس هناك سلطة عليها ويد فيها  .

تتحدث لنا وبصراحة وبتجرد ماذا فعل صلاح الدين الأيوبي بالدولة الفاطمية وأهل مصر .

600 ألف أنسان قتلهم من أجل حكمه وطمعه وجشعه وهوسه في الحروب ، وكذلك الحجاج قتل 400 ألف أنسان من العراق لهوسه وطمعه وجشعه وأستئثاره بالسلطة ، وكذلك الحال بالحكام الأمويين والعباسيين والعثمانيين والغربيون  (نابليون وهتلر ) وغيرهم .

أما عن تغيير وطمس هوية المدن والقرى والمعالم ، فحدث ولاحرج ، فهناك مدن وقرى أبيدت بالكامل هي وأهلها ، هناك موالين ومحبين لأهل البيت ع ، فرقوا  النساء عن الرجال وقتلوا الرجال وحتى الأطفال من الأولاد .

قبر الأمام علي ع ، حاولوا تغيير معالمه ومحوه وأغراقه ، قبر الأمام الحسين وأخوه العباس عليهما السلام ، حاولوا مراراً وتكراراً ،  طمس معالمه وتغيير أثاره وأغراقه بالكامل ، بل أقسى من ذلك ، كانوا يقطعون أرجل وأيادي ويفقعوا عيون الزائرين الذين كانوا يزورون خلسة خوفاً من بطش الحكام وجلاوزتهم ،  وهؤلاء الزوار والمحبين كانوا يأتون من مدن وقرى بعيدة عن كربلاء ويتخفون في طرق نيسمية وبين البساتين والجبال والوديان ، حتى لايقعون بين أيدي الظلمة السفاحين .

وأكيد يعرف غسان العطية ماذا فعل صدام بالشيعة والأكراد والسنة المعارضين والمسيح والشبك والأكراد الفيلية ، تلك حوادث قريبة وأهلها موجودون وقد وثقوا الجرائم صوت وصورة ، في مواقع كثيرة ومنها التواصل الأجتماعي واليوتيوب وغيرها مليئة بالمشاهد المؤلمة .

فأرجو من غسان العطية ، أن يقوم بزيارة لعوائل الضحايا من الأكراد والشيعة والأكراد الفيلية والأحرار المعارضين من السنة ومنهم من أقرباء صدام . والمسيح والشبك والأيزيدية ،  فسيجد ملايين من الملفات والحقائق المغيبة والمصادرة الى يومنا هذا .

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من شهداء الكلمة الحسينية:عواطف الحمداني؛ صمتٌ في الأرض وصرخة في السماء!
بكين تتوثّب لمواجهة التصعيد الأميركي وتعلن طهران حليفاً استراتيجياً
الى الجامعات الاسلامية الايرانية كافة  (المصطفي والاديان انموذجا )  
وجهة نظر..
بين الجنّدرية والجنّدية..!
تجارب الحكم الإسلامي السني والشيعي
الحقائق والأكاذيب في التأريخ بين الحكام والشعوب .
العباس بن أمير المؤمنين
عليكم بالكفاءات ..
الزعامات العراقية بين التناقس وحجم المسؤولية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك