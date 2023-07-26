المقالات

العراق والحسين..


علاء الزغابي ||

 

هدف الامام الحسين عليه السلام ان يغرق دمه في العراق.

 صحيح ان الحسين عليه السلام اينما يحل تحل القداسه، وصحيح اينما يستشهد سيكون لشهادته وقع كبير جدا عظيم، لكنه اختار مهدا لهذه الشهادة يختزل امرين اثنين وهما الدمعه الدائمة والمروءة المتلاحقة هذا لايعني ان باقي الناس بلا مروءة حاشا، العراق يستبطن لوعه منذ اكثر من خمسة الالف عام وللعراق بصمته الخاصة حتى الاذان فيه مختلف حزين وبصوت خاشع، فهذه الحاضنه تحتاجها نهضة ابا عبدالله الحسين، فالدمعه والمروءة تحتاجان وبشدة منذ الالف السنين الى حسينها، جنون المروءة الذي اجن عابس يتكرر في اغلب شيعة العراق بحبهم للحسين، المجالس التي تتطور كل سنة وكانه سباق وكل يدلو بدلوه ليقدم افضل خدمة للزوار، هذه الزيارة لم تدم الا مع اثنين الدمعه والمروءة، والامام الحسين عليه السلام صريع الدمعة الساكبة، لقد كرمنا الباري بالعترة الطاهرة، وجعل قبورهم تدفن في العراق، لنتبارك بها ونتوسل لرب العزة والجلالة بهم، وما أن يمر شهر الأحزان إلا ورأيت ثوب الحزن يلبسنا، ونقيم له العزاء في كل مكان، ونعتز بعراقية الحسين، ولنا كلمة أننا حسينيون ما بقينا، العراق والإمام الحسين تاريخ متراجح بين الإيمان والصراعات، العراق هو بلد يحمل تاريخا طويلا وثريا، وقد شهد الكثير من الأحداث الهامة التي أثرت في مساره السياسي والاجتماعي والثقافي، ومن بين الشخصيات التي لها أثر كبير في تاريخ العراق الإسلامي، يأتي في مقدمتها الإمام الحسين عليه السلام، وصل الإمام الحسين إلى كربلاء في العراق حيث اندلعت معركة الطف، والتي انتهت بمأساة الإمام وأصحابه وأهل بيته.

 استُشهد الإمام الحسين وأخوه العباس والعديد من أصحابه، وسبيت النساء وأطفاله وتعرضوا للمعاملة القاسية على يد جيش يزيد لعنة الله عليه، رحيل الإمام الحسين لم يكن مجرد مأساة لأهل بيت النبي وأنصاره، بل كان له تأثير كبير في تاريخ العراق، فقد زادت شهادته من روح النضال والمقاومة في نفوس المسلمين، وأصبح رمزاً للعدالة والصدق والشجاعة.

عندما تعجن المروءة الصادقة بالدمعة الساكبة كل المصائب تبدء كبيرة وتصغرها الايام الا مصيبة ابا عبدالله تكبرها الايام يوم بعد يوم .

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دروس من عاشوراء. الدرس الخامس: صاحب المبدأ لا يخشى من الوحدة .
الحسينية هي إعادة بناء الحياة بالموقف الفدائي
العراق والحسين..
 الزعامات العراقية بين التناقس وحجم المسؤولية
ايام الحسين باقية وايام الخلائق هي الزائلة..!
ما تجاوز الحد.. لماذا ؟
خواطر حب الإمام الحسين ع ..
العباس الذي وصل حد الأسطورة
السويد :لماذا القرأن ولماذا العراق؟
الى الحركة الصهيونية وأدواتها أميركا والغرب.. "وعد الله قائما ولو كره الكافرون".؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك